Lucero enamoró con banda al Auditorio Nacional

Llevó a los 10 mil asistentes a un viaje por sus 37 años de carrera, en un show que fue grabado para su lanzamiento en DVD, y ser recordado por el público

Asael Grande

Después del exitoso álbum “Enamorada con banda”, Lucero regresó al escenario del Auditorio Nacional, de la mano de su reciente material discográfico, titulado “Más enamorada con banda”, su álbum número 30 y para recordarles a sus fans que aún está latente para interpretar desde pop y hasta regional mexicano, así como los éxitos que la han llevado a vender millones de copias de sus diferentes producciones.

En punto de las 21:00 horas Lucero, “La Novia de América”, salió al escenario, para deleitar a sus fans con un concierto estuvo conformado por tres etapas, donde cantó sus éxitos con orquesta, mariachi y banda sinaloense, respectivamente. Así llevó a los 10 mil asistentes a un viaje por sus 37 años de trayectoria, en un showque fue grabado para su lanzamiento en DVD, y ser recordado por el público.

“Ya no”, “Veleta”, “No me dejes ir”, y “Sobreviviré”, fueron los temas con los que abrió Lucero, para seguir con un popurrí de éxitos, que incluyó los temas: “Amor secreto”, “Corazón a la deriva”, “Tanto” y “El privilegio de amar”.

“Buenas noches, muchas gracias por estar aquí, dicen que no hay plazo que no se llegue, ni fecha que no se cumpla, y estoy muy feliz, muy agradecida, muy contenta, de que por fin haya llegado este día, y por fin pueda ver a todos ustedes, gracias por hacer este concierto, por tener las ganas de venir, de cantar, y de pasarla lo mejor posible, el objetivo de esta noche es divertirnos mucho, yo deseo que la pasen increíble, y se olviden un momento de las cosas que puedan suceder allá afuera, les agradezco mucho, que vengan de otros países, y que vengan de otros estados de esta República hermosa”, dijo Lucero a sus fans.

Después de interpretar el éxito “Electricidad”, Lucero regaló a sus fans un popurrí , con canciones como “Con tan pocos años”, “Te prometo”, “Fuego y ternura”, “Cuéntame”, y “Vete con ella”. La hora del mariachi siguió con temas que Lucero (enfundada en un traje de charro) interpretó, y que pusieron a cantar al público: “Son de la negra”, “Si nos dejan”, popurrí José Alfredo Jiménez (“La media vuelta”, “Qué bonito amor”, “Un mundo raro”, “No volveré”), “Tu cárcel”, “Tristes recuerdos”; popurrí Juan Gabriel (“El Noa Noa”, “Flores de amor”, “No tengo dinero”, “Será mañana”), “Llorar” y “Volver volver”.

“A veces quisiera que existiera una palabra más grande que ‘¡muchas gracias!’, para podérselas decir, porque no tengo cómo, más que cantando, estoy encantada; desde que era muy niña, me acuerdo que siempre un sueño, un deseo, he soñado que la gente esté contenta, y que tenga pensamientos positivos, que disfrute las cosas que hace, es por eso que siempre, me he caracterizado por escribir cosas positivas, y dar un mensaje bonito en mis redes sociales, al mundo, y a la gente que me oye, siempre he pensado que es mejor callarse menos, y cantar más, quejarse menos, y bailar más, enojarse menos, y divertirse más, reírse más, y hoy siento una energía muy especial”, expresó Lucero, visiblemente emocionada, antes de continuar la recta final del concierto, acompañada de banda sinaloense, y cantar los temas: “Me gusta estar contigo”, “Devórame otra vez”, “Un corazón enamorado”, “Te hubieras ido antes”, “A pesar de todo”, “hasta que amanezca”, “Quieres ser mi amante”, “Me gustas mucho”, “Secreto de amor”, “Necesitaría”, “¡Viva México!”.

Lucero demostró que sigue vigente en el gusto del público y de sus fans, en un concierto que se sumó a las más de 10 ocasiones en las que la intérprete se ha presentado en el Coloso de Reforma, entre ellas la de 1995 cuando celebró 15 años de carrera. Con 37 años de trayectoria artística, Lucero ha sido reconocida con variedad de premios: dos Billboard de la Música Latina, dos galardones Lo Nuestro y un Emmy por trayectoria, por mencionar algunos.