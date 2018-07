Tenemos ambición y ganaremos el Mundial, señala el belga Kevin de Bruyne

Bélgica se enfrentará a Francia mañana en punto de las 13:00 horas en San Petersburgo, en busca de alcanzar la final. “Esto sólo sucede un par de veces en la vida, daremos todo para estar listos”, dijo el mediocampista ofensivo del Manchester City, tras ser elegido el hombre del partido

De cara a la semifinal que disputará Bélgica ante Francia, este martes 10 de julio a las 13:00 horas, una de las estrellas del equipo belga, Kevin de Bruyne señaló: “Es uno de los partidos con el que todos los jugadores soñamos con jugar alguna vez. Va a ser muy emocionante y ojalá hagamos un gran partido y lleguemos a la final. Hemos demostrado que tenemos ambición y queremos ganar el Mundial. No creo que sea arrogante decirlo, afrontamos el partido al máximo para ganar. Los mundiales no pasan por la puerta todos los días de tu vida. Como mucho, dos o tres veces, si tienes suerte. No siento presión, pero sí ilusión por jugar un partido muy especial”.

Sobre la influencia de Guardiola, dijo: “Me ha ayudado a crecer mucho de manera individual, a hacer el futbol más sencillo. En la selección hacemos cosas diferentes, pero sí podemos decir que Bélgica tiene un estilo parecido al City, en el sentido de que nos gusta jugar con la pelota y atacar”.

Respecto a su contrincante, el francés Mbappé, señaló: “Creo que es un jugador impresionante y que todavía va a mejorar mucho. Es una estrella para los próximos 15 años y sabemos que nos lo va a poner muy difícil, pero intentaremos marcarlo bien”.

La clave de Bélgica para su evolución: “Creo que ha sido importante que los jugadores belgas salgan de su país a jugar fuera. Ahora tenemos más experiencia”.

Su rol: “Mi rol cambia de un partido a otro, pero básicamente sé que tengo que crear juego, dar goles, intentar marcarlos… Intento ser vertical, pero depende del entrenador. Veremos”.

Bélgica tendrá por primera vez en sus

manos la Copa del Mundo, afirma Kevin

El centrocampista belga del Manchester City, Kevin de Bruyne, ha realizado una serie de declaraciones en las que analiza en momento histórico que vive su país en semifinales del Mundial, con la esperanza de lograr el primer campeonato de su historia, aunque para ello deberá superar a Francia en semifinales, y a Croacia o Inglaterra en una hipotética final.

“Hemos logrado algo que es realmente bueno. Estamos orgullosos de llegar a las semifinales y ahora daremos lo mejor para seguir hasta el final”, señaló, tras la victoria de Bélgica por 2-1 sobre Brasil.

“Creo que en la primera mitad jugamos muy bien, creamos muchas situaciones. Brasil modificó su dibujo táctico en la segunda mitad y fueron mejores que nosotros, pero de todos modos pudimos crear algunas situaciones de gol”.

“El partido fue una prueba de carácter en los últimos 15 minutos, y en el final hicimos lo necesario para ganar el partido”, antes de poner la mira en Francia. “Ahora, vamos a enfrentar a un extraordinario equipo, pero en cualquier momento que alcances la semifinal de una Copa Mundial, sabes que el rival será durísimo. Estamos en igualdad de condiciones con respecto a ellos, y haremos todo lo posible para ganar”.

Guardiola ha influido mucho en mi forma de jugar

El talentoso jugador Kevin de Bruyne, jugador del Manchester City, aceptó que Guardiola ha influido mucho en su forma de jugar: “Con él las cosas son diferentes y eso nos hace crecer a todos, he mejorado mucho desde que trabajo con Pep, aunque su forma de juego requiere más tiempo para hacer todo lo que nos pide en el City”.

Cualquier equipo tiene presión en estos momentos, reconoció De Bruyne: “Viene un partido importantísimo y todos queremos hacer las cosas bien. Venimos jugando juntos desde hace tiempo con nuestro actual técnico y eso nos ha ayudado, además que somos un equipos muy solidario en la cancha”.

“¿A qué atribuyes que esta generación de jugadores sea tan exitosa para Bélgica?

Hay talento en Bélgica, pero hace algunos años nadie jugaba fuera; ahora todo ha cambiado y la mayoría de los que estamos en la selección jugamos fuera. Al tener oportunidad en otras ligas, eso nos ha ayudado a crecer”.

Finalmente, dijo: “Desde luego que estoy motivado, porque todos quieren jugar un partido de este tipo. Es el pase a una final. Francia ya fue campeón del mundo y seguramente hará hasta lo imposible para volver a estar ahí”.

Comenzó su carrera futbolística a los 8 años de edad

Kevin de Bruyne nació el 28 de junio de 1991, es un futbolista belga que juega como mediocampista ofensivo y su equipo actual es el Manchester City de la Premier League de Inglaterra. También es internacional con la selección de Bélgica.

Comenzó su carrera futbolística a los 8 años de edad, se inspiró en el estilo de juego de Diego Alves, cuando se unió a un equipo de su natal Gante, el KVV Drongen. Luego, en 1999, Kevin se marchó al KAA Gent, donde permaneció durante seis años, antes de ser traspasado al KRC Genk en 2005.

En octubre de 2010, Kevin contrajo mononucleosis, lo que lo mantuvo fuera de las canchas durante dos meses. Kevin finalizó la temporada con 32 encuentros de liga disputados y cinco goles anotados, ayudando a su equipo a obtener el título de liga por tercera vez en su historia.​ El 30 de enero de 2012 el Chelsea F.C. ficha al extremo, pero lo deja cedido en el Werder Bremen, hasta final de la temporada 2012/2013.

Ficha por el Manchester City por 74 millones de euros

En la temporada 2015-2016, ficha por el Manchester City por 74 millones de euros. Debutaría el 12 de agosto de 2015 en un encuentro frente al Crystal Palace en la fecha 5 por la Premier League, un juego que fue sentenciado con un gol en el minuto 89 por el también debutante y canterano del Manchester City, Kelechi Iheanacho. Posteriormente, se acopló rápidamente al equipo llegando a anotar en tres partidos consecutivos: en la derrota por liga en la fecha 6 contra West Ham por 1-2, en la tercera ronda de la Capital One Cup frente a Sunderland, favorable a los celestes por 4-1 y en la fecha 7 de Premier en la derrota por 1-4 frente a Tottenham. Posteriormente, aportaría a la buena racha que seguiría a Manchester City, que empezaría frente al Borussia Monchengladbach por Champions League en la fecha 2, donde los ciudadanos ganarían 2-1 en Alemania, con un penal transformado en gol por Sergio Aguero en el minuto 90; luego en liga, donde Manchester City aplastaría a Newcastle por 6-1. Donde Kun Aguero metería cinco goles y Kevin de Bruyne anotaría con una fantástica volea el cuarto de los seis goles frente a las urracas; posteriormente, ayudaría a su equipo a vencer a Bournemouth por 5-1, donde su compañero, Raheem Sterling, anotaría su primer triplete con el cuadro celeste, también fue importante en tercera jornada de la fase de Grupos en Champions League, donde en el minuto 90+2’ anotaría el 2-1 definitivo frente al Sevilla español. Posterior a este partido, se jugaría el clásico de Manchester, donde ambos equipos empatarían a cero, después participaría en la goleada frente al Crystal Palace por 5-1 en la cuarta ronda de la Capital One Cup, anotando uno de los goles. Posteriormente, la obtención de buenos resultados terminaría después de vencer al Norwich por 2-1 y Sevilla nuevamente por la cuarta jornada de Champions League por 3-1, con un empate frente a Aston Villa a cero y derrota en contra frente a Liverpool por 1-4, donde nuevamente caerían frente a Juventus en Champions League por 0-1 en la quinta jornada de la fase de grupos. Después de este partido anotaría frente a Southampton y Hull City en las victorias de su equipo por 3-1 y 4-1 en Premier League y cuartos de final de la Capital One Cup, respectivamente.

Debutó con la selección de Bélgica el 11 de agosto de 2010

Kevin debutó con la selección de Bélgica el 11 de agosto de 2010 en un juego amistoso ante Finlandia, disputando el encuentro como titular, aunque fue sustituido al 46 por Christophe Lepoint. ​En dicho partido, Finlandia se llevó la victoria por 1-0.​ El 13 de mayo de 2014 el entrenador de la selección belga, Marc Wilmots, incluyó a De Bruyne en la lista preliminar de 24 jugadores convocados, cuatro de ellos guardametas, que iniciarán la preparación para la Copa Mundial de Futbol de 2014. El 25 de mayo le fue asignado el número 7 para el torneo.12​

El 4 de junio de 2018, el seleccionador Roberto Martínez lo incluyó en la lista de 23 para el Mundial.

El 6 de julio pasado, marcó el segundo gol de Bélgica en la victoria ante Brasil por 2-1, que significó el pase a las semifinales del Mundial Rusia 2018, instancia a la que los Diablos Rojos no llegaban desde México ‘86.

Sabías qué… *** Es actualmente el jugador de moda en el Manchester City. Desde el Derby de Manchester, el belga ha destacado en la posición de interior, donde le ubica Guardiola. *** Ha jugado en dos clubes alemanes: Werder Bremen y Wolfsburgo. En el primero estuvo solo un año, en la primera cesión a la que le mandó el Chelsea, y ofreció un notable rendimiento. Las dos siguientes temporadas jugaría en el Wolfsburgo, donde llegó a su máximo nivel. *** El belga, es sin duda, uno de los jugadores más queridos en el Etihad. *** De Bruyne ha estado involucrado en 34 goles en 48 apariciones que ha tenido hasta el momento con Manchester City

(18 goles y 16 asistencias). *** En 2010 sufrió un percance poco habitual. Se perdió unos dos meses de competición al sufrir mononucleosis. La enfermedad le quitó ritmo competitivo, pero no le impidió convertirse en un jugador clave, anotando ocho goles en la conquista del título de liga.