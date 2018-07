“Amor y desamor en el cerebro”, de Eduardo Calixto

Patricia Correa

Descubre lo que realmente pasa en tu cerebro cuando te enamoras, cuando el deseo sexual explota en tus sentidos o cuando los celos te torturan

En “Amor y desamor en el cerebro”, el doctor Eduardo Calixto explica con gran claridad el papel del cerebro cuando nos enamoramos, sentimos un deseo sexual, experimentamos celos o la nostalgia se apodera de nosotros si terminamos una relación que nos hacía felices.

A partir de numerosas historias de vida, testimonios divertidísimos, trágicos, conmovedores, incluso del más puro terror, el doctor Calixto revela diferentes tipos de personalidades en las relaciones: los manipuladores, los violentos pasivos, los mentirosos compulsivos, los codependientes, los infieles. En sus palabras, la compleja terminología de la neurociencia se vuelve accesible y fácil. En entrevista exclusiva para DIARIO IMAGEN, el autor nos platicó más detalles:

-¿Cómo surge la idea de escribir este libro?

“Cuando nos dimos cuenta que hay una subjetividad en una de las emociones más importantes que tiene el cerebro, incluso son de las motivaciones más grandes que podemos tener en la vida, sentirnos amados, el 85% de las relaciones van a terminar en menos de 5 años, por eso, cuando escribimos sobre el amor, lo hice sobre 20 explicaciones distintas que no solamente es el amor sobre pareja, si no el amor entre un padre y una hija, cuando perdemos a alguien o cuando estamos relacionándonos con diferentes personas, y darnos cuenta que tal vez el problema no era de la persona en sí, sino de uno, escribir sobre el amor fue una motivación muy importante, el enamoramiento es transitorio y que a lo largo de la vida pensamos que amamos, cuando en realidad estamos enamorados y la pasión nos atrapa, cuando volteamos vemos que no es lo mismo, el amor y el desamor en el cerebro, es una análisis de la neurociencias, lo trato como una flexibilidad para encontrar con una explicación de lo que nos pasa”.

-La falta de atención de los padres en la niñez, desatan la búsqueda de relaciones destructivas o codependientes, ¿Qué podría decirnos sobre esto?:

“A veces nos enganchamos con unas historias increíbles, las parejas más disfuncionales son las que nos obsesionan y cuando aquellos que parecían que tienen todo para funcionar, negamos y decimos que no son para nosotros, esto no quiere decir que suceda siempre, si la gran mayoría de las ocasiones cuando el cerebro obtiene lo que ya quiere, lo desdeña, lo disminuye, esto es muy conocido, el cerebro se comporta de esa manera, el problema no es la persona, si no lo que representa, lo que está alrededor, es lo que a veces genera un cambio total, las mujeres son las que escogen a la pareja, son más contundentes, pero como explico en el libro, a veces nos equivocamos y deberíamos tener una estrategia para no volverlo a hacer, esto sería fabuloso, deberíamos valorarnos más, querernos más”.

-¿Por qué es importante que reconocer el trabajo de los psicólogos para entender los procesos del cerebro en el caso de una relación dañina?

“Cuando estamos en la posición de sentirnos tan vulnerables, se toman decisiones que ponen en riesgo elementos básicos de la vida, quien está dentro de esa situación no ve peligro, no ve riesgo, las estrategias y las decisiones que en ese momento salen, las vamos a ver tiempo después, el enamoramiento dura de 3 a 4 años, en alguna discusión a veces se pierde la lógica y la congruencia y en el 85% de las veces nos arrepentimos de la decisión que tomamos en ese momento, el problema es que cuando nos vamos a situaciones que manejamos de manera constante y hacemos codependencia o ciertos apegos patológicos, se genera una relación que hace tanto daño en nuestra vida, un profesional es el que nos puede apoyar a entender este proceso, nos explica cómo entender mejor la relación, como entender el problema, la gran mayoría de nosotros necesitamos que nos escuchen, que nos ayuden para sentirnos mejor más rápido, este proceso que se queda en el cerebro y que no queremos volver a repetir, cuando estamos en la etapa más ácida de la relación, es por eso cuando alguien nos explica, y nos dice que lo que estamos sintiendo lo ha sentido otra persona, aprenderemos a madurar”, concluyó.

