Calderonistas toman revancha de Damián Zepeda y Ricardo Anaya

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

A nadie le interesa que René Juárez siga en la dirigencia priísta

Ahora resulta que el dirigente del PAN, Damián Zepeda, y el asesor “estrella” de Ricardo Anaya, ex candidato presidencial de la coalición “Por México al Frente”, Santiago Creel, de inmediato salieron a descartar públicamente que el “desinflado” “Joven Maravilla”, tenga la intención de regresar a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del partido albiceleste, pero lo que ocurrió en realidad es que una vez transcurridas las elecciones del pasado 1 de julio, estos dos “anayistas”, sin duda, le midieron “el agua a los tamales”, para ver si el queretano podría volver a tomar las riendas de Acción Nacional, con eso de que tenía licencia a su cargo.

Creel aseguró que desde que estaban en campaña, Anaya Cortés les anunció que no regresaría a ser dirigente del PAN, pero todo indica que solo les avisó a sus incondicionales y si lo hizo en época proselitista, fue porque en su mente tenía la certeza de que conseguiría el triunfo y con ello, seguiría teniendo a sus órdenes al partido que se encargó de destruir.

Sin embargo, menudo revés recibió la noche del primer domingo de julio y como dice una canción de Emmanuel, “todo se derrumbó”, dentro de él

Respecto a Damián Zepeda, bien podría concluirse que lo que ahora procura es “lavarse las manos” a toda costa y deslindarse de su ex jefe. Por ahí deslizó la idea de que legalmente, Anaya podría retornar a la dirigencia panista, pero como Zepeda ya se va al Senado de la República, pues es obvio que no le preocupa mayormente el destino de Anaya.

Toda esta reacción derivó porque quedó más que visto que los calderonistas van por la revancha y en este sentido, dieron a conocer una carta en la que más que pedir, exigen la renuncia del “dúo dinámico” Anaya-Zepeda.

Los calderonistas se lanzaron duro en contra de ambos y demandaron que deben renunciar porque “ya no tienen legitimidad colectiva para seguir conduciendo al partido. Deben convocar de inmediato a la renovación de órganos estatutarios”.

Explicaron que, “el resultado electoral los reprueba y desacredita su encargo para nueva oportunidad de conducción. La institucionalidad del partido fue fracturada por estar a merced de intereses personales”, sobre todo de los de Ricardo Anaya, habría que agregar, porque ahora cómodamente, se retirará a la vida académica, a lo mejor, con la intención de regresar para el 2024. ¿Será?

Lo que se le viene al PAN, y los propios militantes lo reconcoen, es la refundación y en este arduo proceso por el que atravesará no solo Acción Nacional, definitivamente, no quieren a ningún anayista y menos con poder.

MUNICIONES

*** Pedro Padilla Longoria y Alejandro Valenzuela del Río, Director General de Grupo Salinas y Director General de Banco Azteca, designaron a Alberto Tanús Scwharz como nuevo Director General de Crédito y Cobranza y a Andrés Aymes Ansoleaga como nuevo Director General de Captación y Sistemas de Pago.

La decisión tiene como propósito llevar a cabo una reorganización que permita a Banco Azteca potenciar sus capacidades de atención y seguimiento a dos de las principales áreas de su modelo de negocio.

Alberto Tanús cuenta con amplio conocimiento de la banca tradicional y de los servicios financieros y por más de 13 años dirigió de manera exitosa Italika, llevándola a tener una participación en el mercado de motocicletas por encima del 70%.

Gracias a su capacidad y talento, desde su nueva posición Tanús impulsará esfuerzos importantes en la colocación de crédito y en la innovación de productos y servicios financieros en beneficio de sus usuarios. Por su parte, gracias a su talento y amplia experiencia en el sector financiero, Andres Aymes ha logrado tener una carrera exitosa. Dado que conoce y domina las distintas opciones de crédito en el mercado, Andrés ayudará a Banco Azteca a tener una visión integral y alcanzar nuevas metas en el área de captación y sistemas de pago del Banco. Aymes se incorporó a BAZ en 2015 y se venía desempeñando como Director General para Banca México; también ha ocupado otros cargos como Director General de Banca de Consumo y Asesor del Director General.

Con esta reorganización, BAZ fortalece su modelo de negocio y continuará innovando productos y servicios financieros en beneficio de sus millones de clientes y usuarios.

*** Como no hay judicialización alguna de los comicios del pasado 1 de julio, de acuerdo a lo dicho por Janine Otálora, presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a Andrés Manuel López Obrador se le podría entregar antes de septiembre, (podría ser, por ejemplo, en agosto), su constancia de mayoría.

*** Que el dirigente del PRI, René Juárez Cisneros, se quedará al frente del PRI hasta agosto del 2019. Esto lo anunció Carlos Aceves del Olmo, quien por cierto, ya también tiene asegurado un escaño en la Cámara Alta, trató de darle respiración de boca a boca al Revolucionario Institucional al señalar: “cómo nos trató el temblor, casi nos tumban el edificio, pero ahí estamos”.

El relevo o no del ex gobernador guerrerense del CEN del tricolor, no le importa a nadie mayormente, por lo menos no como lo que está ocurriendo en el PAN.

*** Tal parece que el legendario Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente vitalicio de El Barzón, resurge de sus cenizas. Hoy a las once de la mañana, citó a una conferencia de prensa para abordar un tema que adelantó y se trata de que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República, contribuyan a la propuesta de austeridad que ha venido planteando López Obrador. Asegura Ramírez Cuéllar que las dos instancias legislativas muestran un importante crecimiento en las plazas de mando con mayores sueldos y ofrece cifras al señalar que entre 2010 y 2018, en la Cámara de Diputados esas plazas crecieron de 548 a 648, en tanto que en el Senado, se incrementaron de 324 a 487 plazas.

