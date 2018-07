Los Pinos pueden desaparecer

La conquista propia es la más grande de las victorias

Platón, 428-347 a. de C.; filósofo griego

En una entrevista, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconoció, refiriéndose a los discursos de Donald Trump, que una cosa es el discurso y otra diferente la acción de gobierno.

Y, esto es definitivo. Él prometió convertir la residencia oficial de Los Pinos en un parque en el Bosque de Chapultepec. Esto puede realizarse y cumplirse.

La casa que construyó en su gobierno Lázaro Cárdenas del Río, para habitarla durante su mandato presidencial. Es enorme y provoca en la población resquemor el lujo de algunas áreas y el ir y venir de empleados de la Presidencia de la República.

Ahí, resguardado por el Estado Mayor Presidencial, vive el Presidente de la República desde Lázaro Cárdenas hasta Enrique Peña Nieto. Desaparecer esa casa es simplemente un acto administrativo que se puede hacer de un plumazo, donde cientos de empleados serán reubicados en otras oficinas en diversos rumbos de la ciudad. El Presidente puede irse a vivir a su casa particular, donde el gobierno mexicano destinaría recursos para su protección y cuidado.

A López Obrador no le gustan los guardaespaldas, ni los guardias que están a las espaldas del Presidente, así como una larga lista de colaboradores directos del Presidente en turno. Ante ello, prefiere acabar con la residencia oficial de Los Pinos, algo así como la Casa Blanca de Estados Unidos, o la Casa Rosada de Argentina. Cambiarla implica un gasto, convertirla en un área de esparcimiento otra cantidad de dinero y su seguridad a donde se cambie, otra suma económica.

Ahora bien, cambiarse a Palacio Nacional, una vez más el tema de seguridad será el que implique cambios importantes en la logística de quien lo proteja. Él dice que “el pueblo me protege”. La responsabilidad no debe quedar en “el pueblo” sino en profesionales. Hoy, las decisiones de AMLO no son personales; son de Estado. La seguridad del Presidente no es decisiones del individuo, sino del Estado mexicano.

Sobre el TP01, el avión presidencial José María Morelos, simplemente no se puede vender, ya que no es propiedad del gobierno mexicano. Paga un sistema de arrendamiento con opción a compra. Al final, cuando se hayan pagado las respectivas anualidades, entonces es propiedad del gobierno mexicano. En ese momento si se podrá vender. Aunque no quiera, López Obrador tendrá que utilizar ese avión, ya que es más caro devolverlo (por lo que se ha pagado y la cláusula penal) que quedarse con él y usufructuarlo.

Por ello, una cosa es el discurso y otra la realidad, como mencionó López Obrador.

PODEROSOS CABALLEROS: De todos los estados donde hubo elección de gobernador destaca el de la CDMX, donde se eligió la Claudia Sheimbaun como jefa de gobierno, donde la participación de electores alcanzó el 71% del listado nominal; el voto desde el extranjero se triplicó respecto al 2012. Además, la CDMX registró el mayor número de votos recibidos vía postal. Este año se registraron 21 mil votos de chilangos en el extranjero, gracias a su campaña de comunicación #votochilango, basada en entrevistas mediáticas logradas en 9 estados de Norteamérica *** La apertura del Hoteles City Express Gustavo Baz, cuya propiedad se integra a la actual oferta de la cadena en zona metropolitana del Valle de México, que suma más de 20 hoteles del sello City Express Gustavo Baz, la cadena totaliza 139 hoteles. *** Grupo Bimbo, bajo el liderazgo de Daniel Servitje, adquirió definitivamente al Grupo Mankattan, uno de los líderes de la industria de la panificación en China. Suma otros mil 900 colaboradores de Mankattan a la familia de Grupo Bimbo. Para esta operación, Bimbo recaudó en abril 500 millones de dólares con la emisión de un bono híbrido perpetuo a un plazo de cinco años y una tasa de 5.95%. *** A partir del 13 de julio Banco Interacciones de Carlos Hank Rhon dejará de llamarse así y adoptará el de Banorte, donde su hijo, Carlos Hank González, es presidente de consejo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Avon entregó donativos a Fundaciones, Instituciones y Organizaciones que luchan contra el Cáncer de Mama. En México, la tasa de mortalidad ocasionada por esta enfermedad se incrementó 31% en 16 años. Avon México, liderada por Magdalena Ferreira Lamas, sensibilizó a más de 22 millones de mujeres y apoyó activamente las etapas de detección oportuna, investigación, tratamiento y reconstrucción.

