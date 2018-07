Con gran éxito recibe el televidente a “Mi marido tiene más familia”

En su estreno, fue la emisión más vista de toda la TV abierta, registrando 3 millones 347 mil personas*, según datos de Nielsen IBOPE México

Asael Grande

La cuenta regresiva para que se estrenara ‘”Mi marido tiene más familia”, ha llegado a su fin, pues el productor, Juan Osorio, dio el conteo final de esta nueva producción televisiva, que se transmite de lunes a viernes, a las 8:30 de la noche por “las estrellas”.

En “Mi marido tiene más familia”, segunda temporada, Julieta (Zuria Vega) y Robert (Daniel Arenas) tienen que dividir su tiempo entre ser papás, ser hijos, ser hermanos y cumplir en su trabajo, pero sobre todo no perder la comunicación como pareja. Pero a Julieta todo se le complicará, cuando llegue su nueva jefa Susana (Susana González), que la enfrentará al dilema de muchas mujeres: equilibrar su papel como madre, esposa y profesionista. Por su parte, Robert descubrirá que tiene otros familiares, por lo que la familia política de Julieta aumentará y también los conflictos con los otros integrantes de la familia Córcega.

En entrevista con DIARIO IMAGEN,Zuria Vega comentó: “creo que se da una evolución de la cámara y la forma de grabar esta nueva temporada de ‘Mi marido tiene más familia’, se ve la mano de Francisco Franco, estoy muy contenta, creo que muchas mujeres se van a identificar con mi personaje, la parte de la maternidad es muy dura, y el poder lograr un equilibrio, y además está muy divertido, las señoras Silvia Pinal y Carmen Salinas son una joya, y hay muchas sorpresas, los enredos familiares dan para siete temporadas, nunca acaban, entonces estamos muy contentos, ojalá a la gente le guste; ‘Mi marido tiene más familia’ es una novela familiar, el objetivo es entretener, y ojalá nos abran las puertas de sus casas otra vez, y se reúna toda la familia, además, creo que esta temporada toma muchos más riesgos, se aborda el tema de la homosexualidad, temas que hacían falta en la televisión abierta, estamos muy contentos; en los ensayos se me salían las lágrimas, hay días en los que extraño mucho a mi hija, y me toca verla por el celular, y aunque soy una mamá superpresente, y mi hija está conmigo mucho tiempo, las mamás que trabajamos, sacrificamos cosas laborales, y cosas en la casa, creo que muchas mujeres se van a identificar con mi personaje, va a generar mucha empatía, y me encanta representar una mujer así, las mujeres somos bien capaces”.

La secuela de “Mi marido tiene más familia“, cuenta con las actuaciones de Zuria Vega, Daniel Arenas, Diana Bracho, Silvia Pinal, Rafael Inclán, René Casados, Olivia Bucio, Regina Orozco, Laura Vignatti, José Pablo Minor, Jade Fraser, Gabriela Platas, Emilio Osorio, Marco Muñoz, Bárbara Islas, Ignacio Casano y los niños Ruy Rodrigo Gaytán e Isabella Tena. A la trama de esta historia también se integran Arath de la Torre, Susana González, Carmen Salinas, Carlos Bracho, Gonzalo Vega Sisto y el niño Rodrigo Pérez “El Canelito”.

“Tú eres la razón” es el tema musical de entrada de “Mi marido tiene más familia”, segunda temporada, y es interpretado por Margarita “La Diosa de la cumbia” & Los Fontana.