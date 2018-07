Va López Obrador por reducir alta burocracia

Anuncia iniciativas que enviará al Congreso

Eliminará subsecretarías y delegaciones del gobierno federal

José Luis Montañez

Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, presentó una serie de iniciativas para reducir la alta burocracia y reducción de gasto, así como eliminar subsecretarías y delegaciones del gobierno federal en los estados.

En conferencia de prensa, López Obrador informó sobre las 12 reformas que propuso a sus diputados y senadores para que sean impulsadas desde el Congreso de la Unión en la próxima Legislatura. La de combate a la corrupción y austeridad, serán iniciativas que enviará de manera preferente.

Entre éstas destacan que ningún funcionario gane más que el Presidente de la República, la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, así como terminar con fueros y privilegios de funcionarios.

Luego de reunirse con diputados y senadores electos que contendieron por la coalición Juntos Haremos Historia, a quienes reiteró su respeto por tratarse de un poder autónomo, se refirió también a la reorganización del gobierno federal, incluyendo fusión de dependencias, desaparición de delegaciones, pero sin afectar a trabajadores sindicalizados.

En ese sentido, señaló que durante la pasada campaña electoral no actuó con demagogia, ya que tuvo cuidado de no ofrecer cosas que no se iban a cumplir, “por eso puedo decir que todo lo que ofrecí lo voy a cumplir”, ya que se contaba con el análisis acerca de dónde obtener los recursos necesarios.

Otra de las propuestas de reforma que propuso es considerar como delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, en todas las modalidades, el robo de combustibles y el fraude electoral, también de cualquier tipo.

También indicó que se pretende modificar o revocar leyes de la llamada reforma educativa, así como establecer en la ley el mecanismo para la consulta para la revocación del mandato, y que todos los procedimientos de consulta ciudadana tengan carácter vinculatorio.

Agregó que se pretende además revisar si se necesaria alguna reforma para aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país y llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos, a fin de ajustar la estructura administrativa del gobierno al Plan de Austeridad Republicana.

López Obrador hizo énfasis en que ningún trabajador de base será despedido y que “el ajuste de personal se dará en los niveles de funcionarios llamados de confianza, es decir, en los niveles más altos de la administración”.

Como ejemplo señaló que “van a reducirse los cargos que se duplican; se va a concentrar todo el manejo de la comunicación del gobierno en una sola entidad”.

Además manifestó que en el presupuesto que se presentará para 2019 ya no estarán las partidas destinadas a las pensiones de los ex presidentes, al tiempo que agregó que los maestros ganarán un poco más que la inflación. “Esto va para maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y marinos”.

Explicó que aumentar el salario de los trabajadores es un compromiso, pero “vamos a ponernos de acuerdo con el sector empresarial y con las organizaciones de trabajadores, con los sindicatos y vamos a buscar un aumento al salario, pero sí vamos también a consultar al Banco de México, porque no queremos que haya inflación”.

Finalmente, manifestó que la información es un servicio importante “no es algo accesorio, es como la cultura; la información es conocimiento, es democracia y ese es el trabajo de ustedes y debe ser reconocido” señaló al referirse a la actividad de los representantes de los medios de comunicación.

Las primeras iniciativas de reforma 1.- Modificar el artículo 127 constitucional, para que ningún funcionario gane más de lo que percibe el Presidente de la República.

El senador Pablo Gómez será quien encabece esta iniciativa de reforma, pues él la impulsó originalmente. 2.- Reformar la Constitución para crear la Secretaría de Seguridad Pública, que estaría presidida por Alfonso Durazo. 3.- Modificar el artículo 108 constitucional, para que el Presidente pueda ser enjuiciado por corrupción y delitos electorales, así como la eliminación del fuero para todos los funcionarios. 4.- Considerar delitos graves y sin derecho a libertad bajo fianza, la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. 5.- Elaborar la Ley de Egresos y el Presupuesto para 2019. 6.- Reformar la ley para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional. 7.- Revertir el reciente decreto de la privatización del agua, los cuales fueron impulsados por Enrique Peña Nieto. 8.- Modificar o revocar leyes de la Reforma Educativa, en coordinación con el próximo secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. 9.- Garantizar el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles. 10.- Establecer el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y eliminar trabas en los procedimientos de referéndums populares para garantizar la democracia participativa. 11.- Aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país. 12.- Impulsar leyes, decretos o acuerdos para tener un gobierno austero y llevar a cabo el plan de austeridad.