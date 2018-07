Mis queridos lectores, ¡tenemos final!

Otra perspectiva

Aarón Ávalos

Es cuestión de días para que Francia sea campeón del mundo, es algo que ya se veía venir, aunque no supera a Croacia, si de jugadores hablamos

No se pierdan la gran final, al igual que el juego por el tercer lugar, no importa que sea de menor relevancia, será interesante ver que se enfrenten Bélgica e Inglaterra

Francia se enfrentará a Croacia en la gran final del Mundial de Rusia 2018 el próximo domingo, un día después del juego por el tercer lugar. Es cuestión de días para que Francia sea campeón del mundo, es algo que ya se veía venir, aunque no supera a Croacia, si de jugadores hablamos.

Como les había prometido, vamos a analizar los duelos de semifinal, empecemos con el de Francia vs Bélgica. Los belgas se quedaron a nada de la final, de no ser por las atajadas de Hugo Lloris, pudieron derrotar a los franceses, que no fue su mejor juego en lo que va del Mundial, y el gol con el que ganaron, fue gracias a una mala marca en un tiro de esquina.

Es para destacar el trabajo realizado por Roberto Martínez, quien seguramente será buscado por muchos equipos, o incluso selecciones. Por lo pronto, buscarán quedarse con el tercer puesto, ya que la ansiada final no llegó.

Ayer jugaron Inglaterra y Croacia, para definir al segundo finalista, los croatas no se daban por vencidos y lo dieron todo en la cancha, iban abajo en el marcador desde muy temprano, y empataron a tiempo para alargar el partido, en busca de llevarse el triunfo, y así ocurrió en el segundo tiempo extra.

El resultado ya todos lo conocemos. Los croatas se impusieron a los ingleses, un resultado sorpresivo y bueno, será una final espectacular, es muy probable que una vez más se vayan a tiepo extra, como ya ocurrió en las finales de Sudáfrica y Brasil, en donde en la primera ganó España con gol de Andrés Iniesta, y en la de Brasil ganó Alemania con gol de Mario Gotze. Esta vez parece que se repetirá la historia, si vemos a los equipos que se enfrentarán. Aunque todo puede pasar, pero no se pierdan la gran final, al igual que el juego por el tercer lugar, no importa que sea de menor relevancia, será interesante ver que se enfrenten Bélgica e Inglaterra.

Este Mundial dio sorpresas desde el inicio, probablemente nadie anticipaba que esta fuera la final, pero no decepciona por la manera en que llegan ambas selecciones. Ahora, no queda más que esperar estos días para que vuelva el Mundial, ya en su última etapa.

Recuerden, pueden seguirme en twitter @A_Avalos9, para comentarios en vivo al momento de cada partido, y mi correo: chicharitoesgay@gmail.com, para dudas, quejas, aclaraciones, sugerencias, contrataciones, etc. Hasta la próxima.