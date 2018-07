Y ahora amenazan con perpetuarse a base de desplegados hipócritas

Índice político

Francisco Rodríguez

Mientras los trabajadores sindicalizados pierden sus derechos y prestaciones laborales, una cauda de líderes vetustos hechos a base de transas y componendas con el poder en turno, permanecen al frente de las organizaciones, con setenta y ochenta años encima y décadas de sumisión. Es el caso de Romero Deschamps, Víctor Flores, Francisco Hernández Juárez y el novel Juan Díaz de la Torre, entre otros.

Petroleros, ferrocarrileros, electricistas, telefonistas y educadores esperan pacientes la hora de los hornos. En una sociedad competitiva, en la que los esfuerzos personales, la capacitación e inteligencia y honradez determinaran las cuotas de poder, son sujetos que no tienen nada qué hacer al frente de los sindicatos emblemáticos de la nación. Serían los primeros en salir pitando, pintando las de Villadiego.

Igual sucede en casi todos los sectores. Para muestra un botón: en el campo financiero nacional e internacional, el felón Pedro Aspe Armella, protegido del salinismo más culpable de la tragedia electoral del PRI, tiene décadas usufructuando un negocio outsourcing, llamado E-labon, que tiene el monopolio más jugoso de todo el aparato político. El modelito debe conocerse.

E-labon es la compañía que Carlos Salinas consiguió como “agradecimiento”‎ de los bancos extranjeros que se quedaron con todo el sistema de pagos y financiero del país para darle la concesión infame de “revisar” las entradas de la inversión fresca al país, pasando previamente por unan revisión que no tiene razón de ser.

Cuando cualquier inversor extranjero quiere meter dinero a México para cualquier tipo de actividad manufacturera, industrial o comercial, tiene que sufrir un calvario muy especial, que consiste en que la outsourcing salinista de Aspe Armella determine si el dinero es blanco o negro sin ninguna pista, sólo su autoridad y decisión, que suple a toda entidad hacendaria o bancaria.

Usted se ha de imaginar lo que sigue: en base a un artículo perdido de cualquier ley redactada para esos efectos, Aspe Armella decide confiscar ilegalmente los fondos durante un año hábil, con objeto de quedarse personalmente con los intereses que produzca, y si los propietarios de los fondos no reclaman mediante una palanca más poderosa, quedarse con el importe en efectivo, trátese de la cantidad que sea.

Es el negocio más fabuloso y fácil de toda la supuesta administración federal. Nada se le compara. Se calcula conservadoramente que el monto de esos desfalcos salinistas asciende a un billón de pesos anuales, la quinta parte del presupuesto nacional, libre de polvo y paja. Más dinero que un capo del narcotráfico, mucho más de lo que sueñe en ejercer en efectivo cualquier dictador de toda latitud geográfica.

Y es hasta la fecha intocable. El día que se le ponga fin a este desfalco nacional, México puede respirar tranquilo por la angustia de dinero fresco internacional para cubrir las expectativas de inversión. Tanto así que la única operación que se recuerde en los últimos años fueron los diez mil millones de dólares que se anunciaron recientemente para reparar los aviones viejos…… de su particular empresita aérea Volaris y que, en realidad, significaron un lavado artero de dinero procedente del exterior, nunca una inversión extranjera directa. Gran negocio de los mapaches, una burla de los chacales al desarrollo nacional. Una transa monumental que debe detenerse para bien de todos y de nuestro prestigio mundial.

Qué casualidad que los medios de comunicación a modo hayan dado especial énfasis hace cuatro meses al boletín ubérrimamente pagado, que dio a conocer la noticia de que los diez mil millones de dólares, la mayor inversión extranjera directa del sexenio, fuera a parar para financiar el mantenimiento de los aviones desvencijados y obsoletos de Volaris, la empresita que maneja Aspe Armella.

Imagínese usted la enorme cantidad de empleos que se hubieran logrado en los últimos cuarenta años en México sin el estorbo demencial de esa rapiña de la dupla Salinas-Aspe. Imagínese la cantidad de problemas en nuestros nudos productivos si de un plumazo algún presidente patriota hubiera borrado ese ente ilícito que ha detenido el desarrollo nacional.

Porque lo único que se ha logrado es que los pocos que manejan el dinero líquido en este país, los narcotraficantes, hayan impuesto todas las condiciones de trabajo, utilizando a los líderes sindicales, a los financieros y a los burócratas de tacón dorado para llevarse todo el dinero disponible. Un auténtico asalto en despoblado, dando únicamente empleo a sus jovencitos halcones, ninis que no tienen pa’ dónde hacerse, carne de cañón de sus infamias.

Agustín Carstens, ubicado por el mismo grupo en el Banco Central de los bancos centrales, en Basilea, se ha hecho de la vista gorda, pues los moches respectivos, igual que a él, alcanzan a Carlos Salinas I de México, Aspe, Videgaray, y casi toda la llamada mafia del poder, nunca mejor utilizada esa expresión. Y junto a él, todos los felinos que siguen complicitándose y enriqueciéndose de estas maniobras en los edificios públicos y autónomos de las finanzas y la “lucha contra la inflación”.

Hasta Francisco Bulnes, el teórico más lúcido del porfirismo, reconoció en 1920, en un libro editado por el visionario Eusebio Gómez de la Fuente, titulado El verdadero Díaz… y la Revolución, que México anhelaba “eliminar el compadrazgo, el paisanaje y las relaciones primarias y familiares”( página 173), sustituyéndolas por formas de sociedad democrática, expresaba Bulnes.

Pero vino la Revolución y los alevantó. No quedaron ni pelos del porfirismo, no sin antes vaciar las arcas de oro y dólares, cambiarlos por plata acuñada en el territorio y vuelta reserva por el compadrito, El Manco González y llevárselos a la acumulación francesa del exilio de las familias doradas del porfiriato chusco. Los financieros de aquí, como cuando se le enseña un tostón a un puerco, sólo pusieron su inexpresiva cara de ningún gesto.

La mafia de líderes de sindicatos de nuestras mayores fuerzas de trabajo, más la casta de empoderados financieros y burócratas de tacón dorado, sólo son un superficial espejo de la desgracia nacional. La que amenaza con perpetuarse a base de desplegados hipócritas y arrepentimientos innecesarios. Han hecho demasiado daño y no saben de la misa la mitad. Merecen la repulsa, aunque sea por seguridad y protección personal.

Ellos son el auténtico tsunami que se cierne sobre la nación después del terremoto del primero de julio. Ni se imaginaban la respuesta a sus atracos de una sociedad hasta la madre de sus codicias, ambiciones y entrambuliques. Si se logra detener ese maremoto, habrá que cuidarse que no se quieran meter como la humedad bajo las puertas.

Es lo que la gente que votó por Andrés Manuel espera. Que el nuevo tlatoani no se aparte ni un ápice de lo prometido en campaña. La gente vive ya con el temor de volver a repetir esa película de terror. No es para menos, cuando ve que a base de intrigas y jugadas palaciegas los que detentaron el poder durante toda su vida quieren colocar a sus alfiles en los puestos más sensibles de la nación.

Somos un pueblo que no merece decisiones ocurrentes y menos nombramientos anticlimáticas . Máxime que lo decidió al pie de las urnas, en un movimiento cívico político que no tiene parangón en nuestra historia reciente. El esfuerzo del pueblo fue enorme y justiciero. Obliga a actuar en consecuencia, nada más, pero nada menos, dijera el gran Azorín.

La prostitución política, financiera y social ya no debe tener cabida en este nuevo país, desangrado, bolseado y humillado por las complicidades de siempre.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Recibo correspondencia de don Rafael Segura Millán, quien desde Coatepec, Veracruz, escribe: “Pues sí, tenemos muchas esperanzas de que el gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador lleve a buen fin sus promesas de campaña, aunque seguramente no será factible cumplirlas todas. Ciertamente hay buenas señales, como haber empezado a trabajar desde el día siguiente a la votación masiva a su favor, que estoy seguro que ni él la esperaba. Qué bueno que todo su equipo esté elaborando a todo vapor planes, programas, lineamientos y demás para llegar con solidez para asumir sus responsabilidades desde el 1 de diciembre. Esto es en sí novedoso. Recuerdo que cuando todavía no asumían las lacras neoliberales el poder, se presentaba un plan sexenal de trabajo varios meses después de la toma de posesión por el ‘mandatario en turno, el cual casi nunca se cumplió. En ese aspecto, veo un buen inicio por parte de nuestro futuro presidente. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. Hay algunos aspectos que invitan a sospechar que varias de las lacras de las muchas que aún pululan en el todavía no sepultado sistema de corrupción y oportunismo, están ahora tratando de pasarle la factura a los vencedores de la pasada elección. Ya los mencionó otro de sus lectores y estoy muy de acuerdo con esa opinión. El caso de Germán Martínez me parece un balazo que se da AMLO en el pie. Por mucho apoyo que le haya dado, no creo que le haya significado un gran número de votos para lograr el triunfo. Está bien que no haya rencores ni venganzas, pero ¿qué atributos tiene ese señor para dirigir una institución clave para la salud de una gran parte de los mexicanos? Aparte de su nefasto historial dentro del PAN, es un abogado de oficina que no ha sobresalido en nada, hasta donde sabemos. El otro caso emblemático es el del ¿militar? ¿penalista? ¿masajista? Mondragón y Kalb. Lo que sí sabemos desde hace muchos años es su saña para reprimir y atacar a jóvenes, como los que se manifestaron en aquel nefasto 1 de diciembre de 2012, entre otras ‘linduras’ que se dio el lujo de hacer mientras disfrutó de poder. Y así van saltando liebres (políticas) de entre la maleza. El señor López Obrador ha reiterado que escuchará y acatará la voz del pueblo. Hay quienes dicen que primero hay que dejarlo que llegue al poder y se le deje gobernar. Pero, si ya nos está anunciando cómo y con quiénes va a gobernar, lo cual, reitero, es muy positivo y novedoso, también es necesario levantar la voz para evitar que la basura del decadente sistema actual se cuele como ratas en una alcantarilla. Así como nos anuncia su estrategia gubernamental para su sexenio, lo cual ninguno de los ‘mandatarios’ neoliberales hizo, ni durante todo el tiempo que nos ‘gobernaron’, considero que es importante levantar la voz para evitar una gran decepción popular. Es positivo el que se estén haciendo reuniones con grupos empresariales y otras entes de poder e informando abiertamente al respecto, pero me parece importante que también se den espacios a grupos que representan a indígenas, a minorías olvidadas pero existentes, a los representantes de los millones de migrantes, que esos sí le dieron una gran cantidad de votos, y a los ofendidos por los abusos de los pasados y el actual gobierno. Confiamos que AMLO escuche y actúe conforme a las demandas populares y no caiga en las redes de los mismos que han detentado el poder y casi destruido a nuestro querido país. Como siempre, reciba un saludo cordial, desde esta entidad que evitó la imposición de una monarquía jarocha”. En consonancia, don Rafael, estoy seguro de que muchos mexicanos felicitan a los veracruzanos por la misma razón. No permitieron que una famiglia se perpetuara en el poder estatal. + + + Da gusto saber que Pedro Padilla Longoria y Alejandro Valenzuela del Río, director general de Grupo Salinas y director general de Banco Azteca, designaron a Alberto Tanús Scwharz como nuevo director general de Crédito y Cobranza, y a Andrés Aymes Ansoleaga como nuevo director general de Captación y Sistemas de Pago. La decisión tiene por objeto llevar a cabo una reorganización que permita a Banco Azteca potenciar sus capacidades de atención y seguimiento a dos de las principales áreas de su modelo de negocio. Alberto Tanús cuenta con amplio conocimiento de la banca tradicional y de los servicios financieros y, por más de 13 años dirigió de manera exitosa Italika, llevándola a tener una participación en el mercado de motocicletas por encima del 70%. Gracias a su capacidad y talento, desde su nueva posición Tanús impulsará esfuerzos importantes en la colocación de crédito y en la innovación de productos y servicios financieros en beneficio de sus usuarios. Por su parte, gracias a su talento y amplia experiencia en el sector financiero, Andrés Aymes ha logrado tener una carrera exitosa. Dado que conoce y domina las distintas opciones de crédito en el mercado, Andrés ayudará a BAZ a tener una visión integral y alcanzar nuevas metas en el área de captación y sistemas de pago del Banco. Aymes se incorporó a BAZ en 2015 y se venía desempeñando como Director General para Banca México; también ha ocupado otros cargos como director general de Banca de Consumo y Asesor del director general. Con esta reorganización, BAZ fortalece su modelo de negocio y continuará innovando productos y servicios financieros en beneficio de sus millones de clientes y usuarios.

