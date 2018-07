María Elisa Gallegos, una villana que enamora en “Vaselina”

La joven y hermosa actriz destaca en su papel de “Sonia” en el musical, que ofrece temporada en el Teatro San Rafael

Arturo Arellano

Con dramaturgia de Jim Jacobs y Warren Casey; adaptación y traducción de Julissa y la dirección de Rafael Maza, “Vaselina, el musical”, regresa a la cartelera mexicana. Para esta ocasión el montaje se renueva y ofrece coreografías completamente nuevas a cargo de un elenco joven, pero de primer nivel, entre los que se destacan Sol Madrigal y Carlos Fonseca, en los roles protagónicos y María Elisa Gallegos, Moisés Araiza, Ivonne Garza, Jimena Cornejo, Pepe Navarrate y Jerry Velázquez, enmarcando con talento también cada escena.

Una de las que también han destacado no sólo por su belleza sino por su calidad interpretativa, vocal y nivel coreográfico, ha sido la hermosa María Elisa Gallegos, en el papel de “Sonia”, antagonista de la historia. “Audicioné como todos, canté un tema, nada que ver con el musical y después ya me dieron el llamado para el papel de ‘Sonia’, me emocioné muchísimo, porque es una obra que realicé en la preparatoria y en el mismo personaje, es algo muy chistoso, ya me sabía prácticamente la obra, pero ya hacerlo a un nivel profesional me ponía muy nerviosa. No obstante el proceso fue muy lindo, pasaron las etapas, fui conociendo a mis compañeros y finalmente llegué al último filtro con ‘Mejor Teatro’ y yo iba con la idea de que si me ofrecían ser del ensamble o swing, lo aceptaría, porque es una obra que me encanta”.

Recuerda que “cuando me aceptaron como ‘Sonia’ me puse muy feliz porque en este país ganar un personaje grande, teniendo una trayectoria corta es muy difícil. Llegué de Sonora hace cinco años, empecé a estudiar apenas y no creía que me llegaría algo así. Por ello, disfruto el momento, cada función y la gente se da cuenta que nos entregamos porque muchas veces aunque ya hayan visto la obra, regresan a verla de nuevo y hacen muy lindos comentarios”.

Refiere que “se ven en el público niños desde los tres años de edad, hasta abuelitos y no es broma que he visto gente llorar. Los directores nos dicen que no volteemos a ver el público porque te ponen nervioso o te distraen, pero a mí me gusta, me tomo el tiempo de voltear y ver a la gente cómo está disfrutando, coreando las canciones, es una hermosa experiencia”. Lo mismo señala este personaje como su reto más grande en su carrera “Actoralmente, vocalmente, coreográficamente todo, es lo más grande a lo que me he enfrentado, pero de la mano de directores, productores y creativos todo ha salido bien y me siento contenta, cómoda”.

Como aporte de este montaje al legado de “Vaselina”, refiere que “todos conocen la historia, si no han visto la obra al menos han visto la película y creo que la gente tiene que ver esta versión, porque son coreografías nuevas. Hace mucho tiempo no había teatro tan llamativo. Luces, escenografía, hay momentos didácticos que el público disfruta mucho porque participan. Últimamente las obras son más serias, pero ‘Vaselina’ es diferente, es colorido, entretenido, bastante visual, la gente se va con un gran sabor de boca”.

Finalmente, adelantó que “este uno de agosto ofrecerá un concierto junto a Rubén Plascencia en La Cueva, que es un bar-restaurante, donde se presentan artistas de boleros. Será un concierto con mucha balada, muy romántico. Son canciones covers, me encanta cantar éxitos de Yuri, que tengan contenido y poder interpretativo”.

“Vaselina, el musical” se presenta en el Teatro San Rafael con funciones jueves 20:00 horas, viernes 18:30 y 21:30 horas, sábado 17:00 y 20:00 horas y domingo 13:30 y 18:30 horas.

