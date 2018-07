Karime Amaya trae su tradición flamenca a México

La bailaora ofrecerá recitales en Voilá de Antara Polanco los días 13 y 14 de julio

Arturo Arellano

Karime Amaya es una bailaora que tiene en su sangre la herencia familiar del baile flamenco. Hizo su debut a la edad de 9 años en compañía de sus padres, la bailarina Mercedes Amaya La Winy y el guitarrista Santiago Aguilar, con quienes comenzó a labrar su exitosa carrera, que hoy le ha llevado de gira a gran parte del mundo. Ahora, la oportunidad para disfrutar y deleitarse con su trabajo es de los mexicanos, pues Amaya se presentará los días 13 y 14 de julio en el Voilá de Antara Polanco.

En entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN, Amaya describió que “este es un recital de baile flamenco, pero sólo bailo por más de una hora. Son bailes tradicionales del flamenco interpretados a mi manera, traigo cantaores y músicos en vivo. Tengo un solo además con un cantante de Barcelona y mi hermano en la guitarra, quienes me han apoyado para un numero especial”, reconoce que “las bailaoras debemos abarcar todo lo que se pueda dentro del flamenco que es mucho para tener así un repertorio más nutrido. Dentro de todo lo que hago en esta ocasión he elegido lo que me hace sentir a gusto, lo que más disfruto y me identifico. Cada pieza tiene un significado, la interpretación va a ser diferente dependiendo el tipo de pieza”.

Recuerda que “empecé muy chica con 10 años de edad, cuando viajé a España y me lo tomé muy en serio a pesar de mi corta edad. Vengo desde entonces trabajando personalmente lo que es la técnica y no he tenido más maestros, además de mi madre. Luego a los 18 años regresé, pero no a estudiar sino a trabajar. Me ha tocado mucho aprender de ver, ha sido mi manera de ir evolucionando como bailaora. He trabajado con grandes estrellas del flamenco, como Farruquito que es considerado el bailaor más importante por los expertos, lo mismo con Tomatito, me he rodeado de los mejores artistas que me han dado también mucho aprendizaje”.

Añade que “nosotras tenemos un sello en la familia, tenemos una guía, pero siempre buscamos nuestro propio estilo y calidad. En mi caso creo que mi sello es el de un baile de fuerza, técnica, mucha fuerza en los pies y el cuerpo. Me considero una bailaora completa y mi aportación es mi evolución, de hecho eso es lo que va a ver la gente en el espectáculo a una bailaora más trabajada, porque tampoco nunca se deja de aprender”.

Por otro lado, reconoce que el público mexicano es muy hambriento de espectáculos de baile flamenco, sin embargo, no todos los que se presentan son de buena calidad “Vengo de Monterrey y ha sido muy sorprendente la aceptación de la gente, allá había 1300 personas por lo menos, con lo que puedo ver que hay afición grande en México por este tipo de baile. No obstante creo que es importante canalizar lo que debe ofrecerse y lo que no, porque tampoco es válido traer a una persona, aunque sea de España y ponerla en un altar, sólo por su nacionalidad, por el contrario, a los artistas hay que ponerlos a prueba, ver su talento, trayectoria y así saber que lo que se va a difundir es de alta calidad. La afición y las ganas están porque el mexicano siempre quiere aprender”.

Finalmente, adelantó que “habrá un guiño en el show de la Ciudad de México, una sorpresa para los mexicanos, aunque lo mío es flamenco tradicional y puro, porque no quiero desvirtuarlo de ninguna manera, pues mi deber es hacerlo con respeto, honestidad y verdad, como lo siento, ya que vengo de una gran tradición de flamenco en mi familia, desde mis abuelos”.

