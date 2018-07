Arturo Sandoval da cátedra de jazz en el Metropólitan

El ganador de 10 premios Grammy, seis Billboard y un Emmy, deleitó con su arte a los presentes y cada uno de los músicos hizo lo suyo, para que la trompeta de Sandoval luciera, pero siempre con una inspiración en equipo

Asael Grande

Uno de los artistas más dinámicos y vivaces de nuestros tiempos, Arturo Sandoval, quien se ha convertido en uno de los guardianes más reconocidos del mundo de la trompeta y el de jazz, además de ser un reconocido artista, pianista y compositor clásico, deleitó al público que se dio cita en Teatro Metropólitan.

En punto de las 9 de la noche, las luces de neón del escenario del Teatro Metropólitan, se encendieron para recibir a la trompeta del cubano Sandoval, que como el Rey Arturo reinó con honestidad el escenario capitalino y a sus cinco caballeros músicos.

Tras muchísimos años sobre las tablas de medio mundo, tras llegar al punto álgido de su carrera con Irakere, aquella banda que supuso la eclosión del latin jazz con grandes como Chucho Valdés y Paquito D’Rivera en su formación, en sus melodías más reconocibles y puramente de jazz latino Sandoval regaló cortes como Rhythm of the World, para adentrarse en otros caminos que le acercaron al rock sinfónico inglés y a la confesión de una frustración: la de su predilección por el piano. Sentado frente a él regaló al público mexicano la bella My passion for the piano, que supuso la inefable evidencia de que el cubano no es sólo un trompetista extraordinario, sino un músico total.

Fue un concierto evocador que nos llevó a la Cuba que se esconde en los garitos jazzísticos de Miami y de Nueva York, a los solos de trompeta que parten en dos un haz de luz en las películas como El trompetista de Michael Curtiz o a la altmaniana Kansas City -con el duelo que ejecuta con su saxofonista, o a las letras de Jack Kerouac.

“Estoy muy contento, porque me gusta ver este Teatro Metropólitan llenísimo, eso me impresiona, nunca me he concentrado en los asientos vacíos; estoy muy contento de estar en la excelente Ciudad de México, anoche tocamos en Querétaro, un lugar precioso, hermoso, había casi cinco mil personas, y el público increíble, tan bueno como ustedes, gracias por venir, y seguir defendiendo esta música, nosotros la tocamos, y ustedes la disfrutan, llevo treinta años viviendo en Estados Unidos, y tocando música de jazz, y nadie la toca en la radio, no hay una labor social y educativa, hoy los textos de las canciones dejan mucho qué desear, y nosotros no tenemos textos; hay cantantes que se llevan fama y dinero, y nosotros no queremos cantar, queremos tocar”, dijo Arturo Sandoval, quien regresó a nuestro país sin desestimar al público, pero sí a la trascendencia de lo que surge cuando coge un instrumento entre sus manos, que ya puede ser la trompeta, la tuba, el piano, el teclado o nada en absoluto, un poco de aire y una garganta dispuesta a expeler el sonido de lo primero que se le ocurra; Sandoval, demostró por qué es uno de los artistas en vivo más dinámicos y vivaces de nuestro tiempo, y que ha sido visto por millones en los premios Oscar, y que ha sido ganador de 10 Premios Grammy, 6 Premios Billboard y un Emmy.