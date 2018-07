Con Nacer Chadli, Bélgica buscará el tercer lugar de la Copa del Mundo

Los belgas se enfrentan a Inglaterra mañana

El Mundial de Rusia 2018 llega a su fin este domingo; Croacia y Francia disputarán la final por el título

Luego que Bélgica e Inglaterra cayeran en semifinales, ambas selecciones buscarán ganar el partido por el tercer lugar del Mundial de Rusia 2018 este sábado 14 de julio. Los belgas, quienes disputaron la primera semifinal, fueron derrotados 1-0 por Francia en el estadio de San Petersburgo. Mientras que los ingleses cayeron ante Croacia en un intenso encuentro que debió definirse en la prórroga.

Cabe recordar que belgas e ingleses ya se enfrentaron en la fase de grupos, donde los Diablos rojos obtuvieron un triunfo de 1-0, con lo cual fueron el líder del grupo G.

Lamenta la derrota ante Francia

El jugador belga, Nacer Chadli, lamentó que su selección no encontrara espacios para empatar la primera semifinal del Mundial, disputada en San Petersburgo y que finalmente acabó con la victoria de Francia por 1-0.

“Ha sido un partido equilibrado y se ha decidido por detalles”, comentó. “Lloris ha sacado buenos balones y no hemos podido marcar; hoy está triste Bélgica”.

“Sabíamos que jugaba Francia a la contra y después del gol ha sido todavía más evidente; no hemos encontrado los espacios necesarios para empatar aunque lo hemos dado todo”, dijo el belga a los micrófonos de FIFA TV.

“Lo di todo para llegar al Mundial”

Tan sorprendente como la ausencia de Radja Nainggolan en la lista de Bélgica, fue la presencia entre los 23 convocados de Nacer Chadli. “Me temía no estar aquí después de una temporada tan difícil”, reconocía el futbolista del West Brom. “Es inteligente y versátil. Puede cambiar fácilmente de una posición a otra”, aseguraba Roberto Martínez para justificar su decisión.

Una elección arriesgada tras el año en blanco de Chadli. El internacional belga sólo disputó seis partidos -cinco en Premier- con un West Brom que acabó descendiendo a segunda. 38 minutos acumulaba desde diciembre. “Si no hubiera jugado buenos partidos con la selección -suma seis goles en 48 internacionalidades- no me habrían convocado”, admite antes de relatar su calvario: “Encadené tres lesiones, pero lo di todo para llegar al Mundial. He hecho mucho volumen de trabajo para ponerme al día con los que han jugado 50 partidos este curso. Había un mundo de diferencia”. Por el camino incluso renunció al Ramadán: “Espero que mi familia lo entienda. El Mundial es lo más importante ahora para mí y se necesita mucha energía para un torneo tan grande”.

El premio a tanto sacrificio llegó con su gol a Japón en el 93’43’’. Nadie marcaba un tanto tan tardío en la fase del K.O. de un Mundial desde Totti en 2006 (94’24’’). Chadli culminó una contra perfecta que selló el pase de Bélgica a cuartos de final por tercera vez en su historia (1986, 2014 y 2018). “Lukaku podía tirar con la derecha, pero es genial lo que hizo dejando pasar el balón. No sabía que me había visto llegar desde atrás, yo iba esprintando, así que no podía gritarle”, rememora el héroe de los Diablos rojos.

Diamante en bruto

Chadli, belga, pero de origen marroquí, estaba llamado a ser una de las figuras emergentes del panorama futbolístico. El jugador belga, considerado un diamante en bruto, fue fichado en la temporada 2013/14 por el Tottenham, tras brillar en el Twente holandés. En el club inglés no llegó a asentarse y tras tres temporadas, fue traspasado al West Brom por 15 millones de euros.

En la primera temporada con los ‘baggies’, disputó un total de 31 partidos y marcó cinco goles que ayudaron al equipo a conseguir la permanencia. Sin embargo, en la campaña 17/18, el jugador de 28 años no consiguió el mismo protagonismo, debido a lesiones musculares y recaídas de las mismas que le cortaron su progresión. Su equipo acabó descendiendo y él sólo pudo jugar cuatro partidos en los que consiguió anotar un tanto.

De origen marroquí

Nacer Chadli nació en Lieja, Bélgica, el 2 de agosto de 1989, es un futbolista belga-marroquí. Juega de mediocampista y su equipo actual es el West Bromwich Albion de la EFL Championship de Inglaterra.

Luego de impresionar en las divisiones inferiores del JS Thier-à-Liège, el Standard de Lieja y el MVV Maastricht, Chadli atrajo la atención del club neerlandés AGOVV Apeldoorn de la Eerste Divisie. Cuando comenzó sus pruebas en el AGOVV utiliza el pseudónimo de Kaliffe, para evitar que pueda ser rastreado por otros cazatalentos. Chadli anotó su primer gol profesional con el club en un partido contra el FC Volendam en 2007.

En el verano de 2010, Chadli fichó por el FC Twente, y rápidamente se convirtió en titular durante su primera temporada en el club.​ Anotó su primer gol en la Eredivisie ese mismo año en un partido ante el PSV Eindhoven, dándole así la victoria a su equipo. ​ Debutó en la Liga de Campeones el 14 de septiembre en el empate 2-2 como locales ante el Internazionale. Dos semanas después, el 29 de septiembre, anotó su primer gol en la competición en la visita al Tottenham Hotspur en Inglaterra,​ y volvió a hacerlo el 2 de noviembre frente al Werder Bremen.

Chadli dejó el Twente en el verano de 2013, para fichar por el Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra el 26 de julio de 2013.

Su primer Mundial

Al contar tanto con la nacionalidad belga como la marroquí, Chadli podía elegir representar a cualquiera de las dos naciones a nivel internacional. El 28 de enero de 2011 anunció su decisión final de representar a Bélgica e hizo su debut con los Diablos Rojos el 9 de febrero de ese mismo año en un amistoso frente a la selección de Finlandia.​ Para poder participar de ese partido Chadli tuvo que realizar un cambio único ante la FIFA y así comprometer su carrera internacional con Bélgica en forma definitiva, ya que anteriormente había jugado un partido amistoso con la selección de Marruecos.

Chadli anotó su primer gol con Bélgica en un partido clasificatorio para la Eurocopa 2012 ante Azerbaiyán.

El 13 de mayo de 2014 el entrenador de la selección belga, Marc Wilmots, incluyó a Chadli en la lista preliminar de 24 jugadores convocados, cuatro de ellos guardametas, que iniciarán la preparación para la Copa Mundial de Futbol 2014. ​ El 25 de mayo le fue asignado el número 22 para el torneo.​

El 4 de junio de 2018, el seleccionador Roberto Martínez lo incluyó en la lista de 23 para el Mundial.

Sabías qué… *** Fue un héroe inesperado en el Rostov Arena, al borde del drama de Bélgica ante Japón, con los cuartos de final del Mundial 2018, como objetivo. *** Sobre el francés, Kylian Mbappé, Chadli señaló: “lo que hace a su edad jamás lo había visto, salvo en el caso de Lionel Messi”. *** Actualmente vive en Londres. *** Tiene una hija de nombre Sarah. *** Mide 1.88 metros y pesa 80 kilos. *** No le gustan los tatuajes. *** Previo a su primer Mundial, que es el de Rusia 2018, dijo: “Hace seis meses, creía estar maldito”. “Cada vez que regresaba de una lesión, volvía a lesionarme. No lograba descubrir por qué mi cuerpo ya no me respondía. Así que me dije que era el destino y que debía aceptarlo”.