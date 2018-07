Rusia, un Mundial de sorpresas, desilusiones y excelentes goles

Otra perspectiva

Aarón Ávalos

Lo más destacado fue la destitución de Lopetegui, un día antes de que empezara la fase de grupos, algo que claramente desestabilizó a España. A esto, le sigue la eliminación de Alemania, que llegaba como campeón del mundo y sorprendió, porque no llegó ni a los octavos de final

De la Selección Mexicana no fue sorpresiva su eliminación, es algo que desafortunadamente ocurre cada Mundial y aunque muchos ya lo saben, se ilusionan antes de tiempo

Mis queridos lectores, el Mundial está por llegar a su fin. Mañana tendremos el juego por el tercer lugar, ya que Bélgica se enfrentará a Inglaterra en un duelo, donde existe la posibilidad de que ambos equipos no jueguen con la misma intensidad, debido a que no estarán en la final. Probablemente, veamos a jugadores que no tuvieron minutos, por lo que no debe sorprendernos que los técnicos realicen varios cambios en el once titular.

Por otra parte, el domingo jugarán Francia y Croacia. Una final, como ya les había comentado, muy sorpresiva, ya que antes de que el Mundial iniciara, nadie imaginaba que estos equipos llegarían a la última instancia. Aunque conforme fue avanzando el torneo, Francia demostró calidad y dominio sobre sus rivales. Es claro que llega con la etiqueta de favorito, pese a que en las semifinales no destacaron tanto como en otros partidos.

Croacia es la sorpresa, porque juega su primer final en una Copa del Mundo. El segundo lugar no será suficiente y buscarán derrotar a un rival que arrasó durante la competencia. Así es como este Mundial está por concluir. No tengan duda que Francia se llevará el campeonato, no será sencillo, porque Croacia buscará culminar el excelente Mundial que ha realizado, ganando esta final, y tienen el mejor medio campo de toda la competencia; sin embargo, Francia ya derrotó a equipos bastante fuertes y que aspiraban a lo más alto, por eso les insisto en que los galos se llevarán este partido, les va a costar, de eso no hay duda, pero el resultado les favorecerá.

Este Mundial nos costó la quiniela varias veces. Fue de sorpresas, desilusiones y excelentes goles. Si hacemos un repaso sobre estas situaciones, lo más destacado fue la destitución de Lopetegui, un día antes de que empezara la fase de grupos, algo que claramente desestabilizó a España y a pesar de los esfuerzos de Fernando Hierro, se quedaron muy lejos de lo que se esperaba. A esto le sigue la eliminación de Alemania, que llegaba como campeón del mundo y sorprendió porque no llegó ni a los octavos de final.

De la Selección Mexicana no fue sorpresiva su eliminación, es algo que desafortunadamente ocurre cada Mundial y aunque muchos ya lo saben, se ilusionan antes de tiempo. No se pierdan los dos últimos partidos, el de mañana puede ser que no tenga mucha emoción, pero habrá goles, no tengan duda de eso, y bueno, la final es el más importante y puede haber sorpresas. Ya platicaremos el lunes del resultado.

Recuerden, pueden seguirme en twitter @A_Avalos9, para comentarios en vivo al momento de cada partido, y mi correo: chicharitoesgay@gmail.com, para dudas, quejas, aclaraciones, sugerencias, contrataciones, etc. Hasta la próxima.