Premian a artesanos ganadores del concurso de alfarería Árbol de la Vida

Certamen donde participaron 163 alfareros

Metepec, Estado de México.– El alcalde, David López Cárdenas, encabezó la ceremonia de premiación de la edición 2018 del Concurso Nacional de Alfarería “Árbol de la Vida”, que repartió 600 mil pesos a 31 maestros artesanos que participaron y destacaron en la creación de piezas.

El Galardón Árbol de la Vida fue para el alfarero originario de Metepec, Cecilio Sánchez Fierro, con la obra “Tlanchana leyenda de mi pueblo”, que sobresalió por sus materiales, técnica y diseño. Dicha obra representa a la figura mítica del Pueblo Mágico, decorada con animales marinos y fue elaborada en mes y medio.

“Haber obtenido este premio para mí es muy satisfactorio, Metepec ya es muy reconocido a nivel internacional. La pieza es una fusión de barros particulares de diversas regiones del Estado de México, Cuernavaca y Michoacán, que no contienen pigmento, una tarea que he hecho para poder hacer este tipo de trabajo, son pigmentaciones naturales, es decir, no llevan pintura”, dio a conocer el artesano cuya trayectoria supera los 20 años y pese a que es principalmente reconocido por las miniaturas, rompió esquemas al crear la obra de más de un metro de altura con muchos detalles.

Asimismo, los premios únicos de Mujer Artesana, Legado Artesanal y Nuevos Diseños, fueron entregados a Ariadna Daniela Soteno Díaz, de Michoacán, por “Árbol de la Vida”, Magdalena Gutiérrez Víctor, por “Piña con abanicos y guías” y a José Antonio Ayala, de Ixtapan de la Sal, por su obra “Habitante”, respectivamente.

“Esta administración ha brindado apoyo permanente y decidido a los artesanos, Metepec es un punto de encuentro para múltiples expresiones. Este año participaron 163 artesanos provenientes de este municipio y de otros estados de la República Mexicana, como Michoacán, Veracruz, Oaxaca, Jalisco y Estado de México, mostrando el gran talento que hay en el país”, señaló David López Cárdenas.

En el evento también fueron premiados las niñas y niños artesanos con una tableta electrónica, igual que los tres primeros lugares de las categorías: barro natural, alisado, engobado, esgrafiado, incrustado al pastillaje, bruñido y figura en arcilla; barro policromado y pigmentado; piezas utilitarias terminadas en vidriado libre de plomo; piezas rituales; vidriado tradicional; miniatura y piezas monumentales, con un estímulo económico que fue posible gracias al gobierno municipal y al Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART).

Al finalizar, 100 artesanos recibieron apoyos para impulsar la producción y la salud visual, gestionados ante FONART. Estuvieron presentes autoridades municipales, el representante del FONART y la directora del Instituto de Investigación y Fomento de las Artesanías del Estado de México (IIFAEM), Isabel Guadarrama Sánchez.