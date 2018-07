Congreso subordinado

Desde el portal

Ángel Soriano

Sin concluir el proceso electoral del 1 de julio, pues falta la declaratoria oficial de presidente electo y la integración de las dos cámaras que conformarán el Congreso de la Unión, el futuro titular del Ejecutivo federal sin respetar la separación de poderes hace ya las designaciones de los presidentes de comisiones y de los coordinadores parlamentarios.

También se les instruye sobre las leyes que deberán aprobar para poner en marcha las reformas ofrecidas y dar marcha atrás a las que han sido impugnadas –y en algunos casos aprobadas- por sectores de la sociedad, antes del arranque formal de actividades oficiales que deberá iniciarse, en cuanto al Poder Legislativo, el 1 de septiembre, y el Ejecutivo el 1 de diciembre.

Las formas son fondo, se repite insistentemente el dicho de don Jesús Reyes Heroles, pero tiene sustancia en la actualidad cuando se celebra el Día del Abogado en pleno desprecio a la ley, y se somete a los futuros legisladores basados en que no ganaron por su trayectoria propia ni en el prestigio o ideología partidista, sino en el arrastre de un caudillo que entra en funciones de jefe de Estado.

Conscientes de la fuerza del futuro gobernante, los futuros legisladores no hacen más que obedecer al llamado y seguir sus instrucciones, de tal manera que salen de las reuniones extramuros del Poder Legislativo con tareas y funciones que deberán emprender inmediatamente que lleguen a sus sedes oficiales. Evidentemente que estamos en el umbral de cambios, pero lo deseable sería no que no se atropelle la democracia y que se marche hacia el fin de la división de poderes.

TURBULENCIAS

Fin a negocios antiecológicos

Ambientalistas clausuraron simbólicamente la Feria del Mezcal situada en el emblemático parque de El Llano en la ciudad de Oaxaca, único jardín en el Centro Histórico de la ciudad, con siglos de historia. Resulta que los mercantiles envasados del brebaje oaxaqueño han encontrado ahí una mina de oro con el pretexto de “promover” la cultura oaxaqueña y destruir milenarios árboles de esa área verde, ante la poca visión de las autoridades que les permiten toda clase de desmanes. Y los macheteros de Atenco arribaron a Chihuahua 126 en la colonia Roma de la CDMX para hacer lo propio en defensa de sus terrenos del histórico Valle de Texcoco, donde se pretende construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, otro negocio de los súper constructores capitalinos. Seguramente AMLO atenderá esas demandas, y se espera que en Oaxaca los llamados promotores de la cultura atiendan los reclamos en defensa de la ecología y no de la ganancia de los negociantes del mezcal…En Puebla, la presunta candidata triunfante a la gubernatura, Martha Erika Alonso, ha tapizado las bardas en la entidad agradeciendo la confianza de sus seguidores para llevarla al cargo, en tanto diversos grupos sociales realizan acciones de protesta en lo que consideran “fraude electoral” del 1 de julio para imponerla, y el abanderado de la coalición “Juntos haremos historia, Miguel Barbosa, presentó su solicitud ante las autoridades electorales para anular los comicios dado el cúmulo de irregularidades encontradas. AMLO reconoce a Barbosa como gobernador electo. De no corregirse el entuerto, la entidad será presa de la desestabilización social en los próximos días…José Ramón Amieva, jefe de gobierno capitalino, consideró como “un caso de negligencia” el derrumbe del edificio de Artz Pedregal. ¿Cuántos casos más habrá?. Y se menciona a Raymundo Collins como nuevo titular de la SSP de la CDMX…

