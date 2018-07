En el PAN, disputa sin tregua

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Decidida la salida de Ricardo Anaya de la dirigencia del PAN, los senadores Roberto Gil Zuarth y Jorge Luis Preciado; el gobernador saliente de Guanajuato, Miguel Márquez y el ex gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle, pelean por la presidencia de Acción Nacional

Pero no son los únicos. También están apuntados en la lista los senadores Ernesto Ruffo y Juan Carlos Romero Hicks, así como el coordinador de los diputados federales del PAN, el michoacano Marko Cortés.

Y se habla de que podrían ir a buscar también el cargo el senador Héctor Larios y Marco Antonio Adame, ex gobernador de Morelos.

Es la rebatinga por el muy dañado, disminuido partido de la derecha mexicana.

Versiones internas indican que, frente al enorme descalabro electoral (AMLO superó por 30 puntos a Anaya), el llamado joven maravilla intentará con su grupo impulsar la candidatura del gobernador de Guanajuato Miguel Márquez.

Pronto los otros grupos adelantaron a sus candidatos. Por los 5 senadores rebeldes encabezados por el presidente del Senado, Ernesto Cordero y que está integrado además por Jorge Luis Lavalle, Salvador Vega y Javier Lozano juega Roberto Gil Zuarth, quien ya aspiró a fines del gobierno del régimen de Felipe Calderón por el cargo.

Gil Zuarth tiene sin duda el apoyo del ex presidente Calderón, de su esposa Margarita Zavala y del todavía poderoso grupo de ex gobernadores y ex secretarios de Estado de aquella época.

Pero también cuenta con el apoyo de la Asamblea de Gobernadores de Acción integrada por José Rosas Aispuro, de Durango; Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur; Francisco García Cabeza de Vaca, Tamaulipas; Carlos Manuel Joaquín González, Quintana Roo; Francisco Domínguez, Querétaro y Martín Orozco, Aguascalientes.

La mayoría de ellos salieron del Senado a ocupar las gubernaturas que hoy tienen y por lo tanto Gil Zuarth podría ser él de mayores posibilidades para ocupar la presidencia del PAN.

AMLO: Barbosa es el gobernador

El virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador ya les dio el primer golpe a las instituciones.

Resulta que en el encuentro con gobernadores electos de Morena el tabasqueño dijo que para él y todo su grupo de mandatarios estatales, el gobernador electo de Puebla es el senador con licencia Miguel Barbosa.

El aplauso siguiente fue atronador. Crecido por el espaldarazo, Barbosa afirmó que barrería con Martha Erika Alonso, declarada el domingo anterior por las autoridades locales de Puebla como la ganadora de la gubernatura y a quien ya le entregaron su constancia de mayoría.

El tema es que López Obrador ya no es candidato, sino ganador de la presidencia. Si él declara lo que declaró, se podría afirmar que cometió “inducción” frente a las autoridades electorales federales, INE y Trife, que tienen que calificar la elección de Puebla.

Es atentar contra las instituciones electorales, intentar someterlas, atemorizarlas.

La CNDH pasa lista

A 12 días de su elección, Andrés Manuel López Obrador recibió ayer de Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Agenda Básica de Derechos Humanos, que sugiere medidas y acciones para el próximo gobierno en este campo.

Entregado a Olga Sánchez Cordero, designada por AMLO como su secretaria de Gobernación, el documento fue recibido con el compromiso de que se respetará la autonomía y atribuciones de la CNDH.

Sánchez Cordero se comprometió a dar cumplimiento a las recomendaciones que emita la CNDH y a mantener un diálogo permanente y respetuoso, y establecer esquemas de interacción y colaboración en beneficio del respeto a los derechos humanos.

El PRI en busca de salidas

Sin tener aún claridad del camino a seguir, luego de pedir una reflexión profunda a sus bases, el dirigente nacional del muy disminuido PRI, René Juárez indicó que su partido “saldrá al encuentro del México nuevo, con ánimo renovado y en unidad”.

Lo que sea que sea eso, recordó que su partido es, a pesar de todo, “una institución con futuro y oportunidades para seguir sirviendo a las y los mexicanos”.

En una reunión con los dirigentes de los Comités Directivos Estatales, delegados del CEN y comisionados políticos, Juárez advirtió que el reto será revisar formas y métodos de trabajo para alinearlos a las nuevas circunstancias.

E insistió en pedirles a sus líderes el hacer “con amplitud y de manera democrática” un ejercicio de reflexión profunda, para recoger el sentir de la bases y, de ser necesario, cambiar aquello que lo lleve a una mayor identidad con los sectores sociales del país.

Al parecer no le bastó la aplanadora que les pasó encima el 1 de julio para entender que debieron actuar con contundencia contra sus corruptos y con candidatos propios.

¿No que no?

Durante los primeros 12 días luego de su contundente triunfo electoral, Andrés Manuel López Obrador ha dado marcha atrás a muchas de sus promesas de campaña, y quizá hoy estemos viendo una más al recibir a Mike Pompeo, secretario de Estado de Donald Trump, quien lo visitará junto a otros 2 secretarios estadounidenses.

Y es que en la lista del equipo de Andrés Manuel López Obrador estará en lugar preferente la embajadora Martha Bárcena Coqui, a quien el grupo interno señala como la próxima embajadora de México en Washington.

La embajadora Bárcena Coqui, es la esposa del embajador en retiro Agustín Gutiérrez Canet quien es el tío de la esposa de López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller.

Los suspicaces, que ya ve usted que los hay por todas partes, dicen que el nombramiento de esta embajadora podría ser el primer acto de nepotismo del nuevo presidente.

Eso no quiere decir que la embajadora no sea merecedora del cargo pues tiene en su carrera múltiples nombramientos y cargos diplomáticos, desde embajadora de México en Turquía, ante el Reino de Dinamarca y el cargo de cónsul en Barcelona, España, sí ese del que fue despedido hace poco Fidel Herrera, ex gobernador de Veracruz y quien dejó como su delfín y sucesor a Javier Duarte. De ser nombrada embajadora de México en Washington la embajadora Bárcena habría ocupado el cargo de representante de México ante la FAO, perteneciente a la ONU.

Agustín Gutiérrez Canet, el tío de la esposa de AMLO, fue a su vez embajador de México en la época en que el ex Presidente Carlos Salinas tomó a ese país como su refugio en el exilio.

