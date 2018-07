“La Parodia”, lista para acaparar el rating

Como en sus emisiones anteriores, será el reflejo chusco y picaresco de las principales noticias de actualidad, en el campo de los deportes, los espectáculos y la vida política

¡Gran estreno lunes 16 de julio por “las estrellas”!

Asael Grande

Después del exitoso programa “El privilegio de mandar”, el productor Reynaldo López, emprende una nueva producción televisiva que hará reír a más de uno: “La Parodia”, programa de comedia (que arranca transmisiones este lunes 16 de julio por “las estrellas”), que presentarásketchesbasados en la actualidad y las noticias más importantes en el terreno de los deportes, espectáculos, y política de México: “hablaremos de las cosas que suceden en las redes sociales, en los chismes, en el deporte, y en política, apelamos siempre al buen gusto, al respeto por la familia, nos reímos de cosas que nos causan molestia, es una particularidad del mexicano, es lo que hacemos, es un programa para toda la familia, pensamos parodiar programas de todas las empresas, de todas las latitudes, cualquier cosa que la gente reconozca, eso es lo más importante”, dijo el productor Reynaldo López, quien será el encargado de esta nueva etapa del programa.

“La Parodia” abordará con humor y comedia, los trending topics, chismes, memes, eventos históricos, así como los escándalos más populares y los hechos más relevantes de la política (que serán abordados a través de la comedia, todos los lunes al terminar en punto con Denise Maerker, en “las estrellas”): “para mí es un privilegio estar en este programa, ya tenemos toda una historia desde ‘La Parodia’ anterior que dio lugar a ‘El privilegio de mandar’, hemos hecho una familia, qué padre que nos den lugar a quienes venimos cargando una trayectoria de más de treinta años, disfrutamos mucho este programa, habrá muchas sorpresas, algo increíble de este proyecto es el elenco, aquí la estrella es ‘La Parodia’, y los personajes que cada uno de nosotros hace”, agregó Pierre Angelo.

Por su parte, el actor Christian Ahumada, dijo en entrevista con DIARIO IMAGEN: “me siento muy contento e ilusionado de poder parodiar a Andrés Manuel López Obrador los próximos seis años, estoy contento con el proyecto que terminamos apenas, que fue ‘El privilegio de mandar’, y con mi personaje, a final de cuentas, Andrés Manuel López Obrador, es un personaje muy polémico, siempre da la nota, siempre da de qué hablar, y ahora más, porque ya quedó electo como próximo presidente de este país, y hacer el personaje, me parece maravilloso”.

Finalmente, la actriz, Tamara Henaine, sobrina del fallecido Gaspar Hananine ‘Capulina’, dijo a este diario: “estudié en el CEA; Reynaldo López me vio en una obra de teatro, y ahí fue donde me descubrió como actriz, ahí me invitó a ‘Los Chambelanes de la Sele’, luego me habló para ‘El privilegio de mandar’, en la faceta final, estoy feliz de estar ahora en ‘La Parodia’, estoy aprendiendo de los mejores comediantes, Reynaldo López le está apostando a mi talento, este es el primer proyecto en donde estoy debutando en algo de comedia, había estado haciendo novelas; en ‘El privilegio de mandar’ encarnaba a Claudia Sheinbaum, a Juana Cuevas, y llegué a hacer a Belinda”.

“La Parodia” cuenta con un elenco conformado por personalidades de la comedia mexicana, como Pierre Angelo, Lalo España, Reynaldo Rossano, Hugo Alcántara, Claudio Herrera, Christian Ahumada, José Eduardo Derbez, Herson Andrade, Yekaterina Kiev, Alfonso Villalpando, Juan Frese, Tamara Henaine, Fernanda Ostos, Maca Carriedo, Yeka Rosales.

Será a partir de eeste lunes 16 de julio cuando regrese a la pantalla chica el programa “La Parodia”, a través de la señal de “las estrellas”.