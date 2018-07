CISEN, cambio cosmético

Ángel Soriano

Sucesivos gobiernos -en sus tres niveles- han pretendido resolver el problema de la inseguridad, mediante el cambio de uniforme de sus integrantes y de nombre de sus corporaciones, pero nada cambia, porque la delincuencia va arriba en imaginación e inteligencia de los funcionarios.

Así, las funciones de inteligencia del Estado sólo se modificarán en el nombre, pero las funciones de espionaje serán las mismas que han existido a lo largo de la historia de la humanidad y de los gobiernos de los países del mundo, donde eso es fundamental para la toma de decisiones y para la existencia misma del gobierno.

No es nuevo el espionaje ni sus agentes. Todos los gobiernos los tienen o los han tenido. Y lo saben tanto los funcionarios como sus opositores que, al mismo tiempo, utilizan a sus mismos agentes en labores de espionaje y éstos a su vez cobran doble sueldo: el del que paga de manera oficial como el extraoficial que conoce lo que hace el Estado mismo.

Así, el enorme e impresionante equipo de “seguridad” resulta obsoleto, porque el Estado se entera de todo, a través de los medios de comunicación y no previamente, porque de nada sirve ese equipo cuando surgen los movimientos guerrilleros, los asaltos bancarios, los secuestros hasta de los mismos encargados de la seguridad y toda la gama de delincuencia. Al menos que Durazo termine con una práctica milenaria.

Rechazo a jefes estatales

El líder nacional del PAN, Damián Zepeda, rechazó la figura de “coordinadores estatales”, propuesta por el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en sustitución de los delegados federales en los estados, ya que los nuevos virreyes competirían con los gobernadores y tendrían un poder paralelo, más cuando los designados para ello resultan ser los perdedores en la carrera por la gubernatura. De la misma manera los sindicatos de la burocracia federal consideran inviable la mudanza de las secretarías de Estado de la CDMX a los estados, no sólo por lo costoso, sino por la desintegración familiar y falta de infraestructura en las entidades donde se les busca reubicar. Ahora, Esteban Moctezuma, titular de la SEP de AMLO, dice que la mutación se realizará durante el sexenio y la reforma educativa estará a revisión…En Oaxaca, aumenta la protesta ciudadana por la comercialización de las fiestas tradicionales de la Guelaguetza y el tequio, que de ser de convivencia gratuita y colaboración mutua entre las comunidades indígenas al lucro y al abuso. Se llamó a la burocracia estatal y municipal para participar en un llamado megatequio que no es propio para el Centro Histórico de Oaxaca, sino costumbre en comunidades rurales lejos del mercantilismo. Los ciudadanos dicen que pagan sus impuestos para tareas de limpieza, como para que todavía les pidan que barran de manera gratuita para aumentar ganancias de los mercaderes de las bebidas embriagantes que se promueven alegremente en la Guelaguetza. Hasta ahora, nadie rinde cuentas de los ingresos que se obtienen con el uso de los recursos públicos y con la explotación de bailarines y las mujeres oaxaqueñas que lucen gustosas sus vestidos y sus costumbres…La diputada Paola Dayanara Caraza Ortega dijo que al primer trimestre de 2018, se registró una baja de 62.8 por ciento en la devolución del Impuesto Sobre la Renta (ISR) respecto al mismo periodo de 2017, por lo que propuso solicitó al SAT informe sobre la aplicación de los recursos fiscales presupuestados para ese rubro que no se han ejercido e indicó que para cubrir los reembolsos por concepto del ISR, en este año se asignaron 40 mil 178 millones de pesos (mdp); sin embargo, las devoluciones del saldo a favor del gravamen ascendieron a mil 402 mdp. “De continuar la tendencia actual, ni siquiera se llegará al 50 por ciento de lo destinado a ese renglón, y en caso de reportarse como economías, ahorros o excedentes, no se tiene claro su destino”…

