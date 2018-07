“Reto 4 elementos” llega a su final como líder del prime time dominical

Rasta se corona como maestro de este reality y Salvador Zerboni nos cuenta su experiencia tras ser eliminado

Arturo Arellano

De 32 participantes repartidos en ocho equipos, quedaron sólo cuatro finalistas para buscar llevarse 2 millones de pesos a casa, bolsa del Reto 4 elementosde “las estrellas”, que llegó a su final este fin de semana. Así, Estefanía, Mónica, Rasta y Memo se enfrentaron por última vez a las pruebas de aire, agua, tierra y fuego, para que de ellos sólo dos avanzaran a la gran pista de ‘Los 4 elementos’, donde Rasta se coronó como maestro de los cuatro.

Otro de los participantes destacados fue Salvador Zerboni, quien tuvo que ver la final desde casa ya que fue eliminado en la antesala del último reto, sin embargo, contento con su participación platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN.“No podría decir que haya sido un evento desafortunado mi eliminación, claro que como todos quería ganar este concurso, pero me deja tranquilo que di lo mejor de mí y que mi salida no fue por falta de entrega, sino por un error que me dejó fuera y le pudo pasar a cualquier otro. Así que para mí ha sido una experiencia inolvidable y creo que también una gran oportunidad para encontrarme con el público de una manera diferente y reencontrarme conmigo mismo”.

Sobre lo anterior agregó que “pude darme cuenta de las capacidades que tengo y quizá no sabía que poseía, gané humildad, darme cuenta del trabajo en equipo y la importancia del mismo, dejé de lado la soberbia. En el caso de la gente, me pudieron ver de una manera distinta la a del villano en las telenovelas, el tipo que es muy fácil de odiar por las historias en televisión, ahora me vieron como Salvador, no en un personaje, sino como yo soy, mi esencia y personalidad real. Por lo mismo ahora mi círculo de seguidores cambió, ya no sólo son las personas que ven telenovelas, sino los niños, para quienes quiero ser un ejemplo”.

Destaca que su manera de enfrentar cada prueba fue justamente como niño “siempre he sido una persona amante del deporte, de modo que este realityno ha sido un parteaguas en el sentido deportivo para mí, sino en el emocional y personal. Cada reto lo enfrenté como niño, me considero un niño en los deportes, porque los niños hacen todo con pasión y muchas veces no miden el peligro, no tienen miedo, así fue mi paso por Reto 4 elementos, no tuve miedo y me aventé a todo lo que se necesitaba”. Añade que “lo más difícil no fue la parte física sino el ‘Inframundo’, donde no sabías que mierda comías, ni con qué te ibas a encontrar, como las serpientes que son animales que me desagradan mucho”.

Su predicción sobre la final fue acertada, pues platicaba antes de la misma “creo que va a ganar un hombre, no por una cuestión de machismo, sino porque cuando te invitan a un realityen un equipo varonil evidentemente quieres que gane un hombre. En tanto, de manera objetiva veo más fuertes a los hombres en competencia. Decir quien ganará no podría con exactitud porque les tengo mucho cariño a todos, pero creo que el premio será para Rasta o Memo”.

Y así fue pues al final de las pruebas de la gran final el vencedor fue justamente Rasta, que se llevó a casa 2 millones de pesos.

Por último, Salvador nos adelantó que será parte de la puesta en escena “¿Por qué será que las queremos tanto?”.

REGISTRA EN SU ÚLTIMO EPISODIO 2 MILLONES 727 MIL ESPECTADORES

La emisión del final de “Reto 4 elementos, naturaleza extrema”, se ubicó como líder del prime time dominical, al registrar 2 millones 727 mil personas, de acuerdo con datos de Nielsen IBOPE México.

La final de este emocionante reality deportivo, realizado en locaciones de la Riviera Maya, transmitida por “las estrellas” y otros canales locales de Televisa, superó a su competencia por 52.43%.

Rasta, integrante del equipo de los “Renovados”, se coronó como ganador de la primera edición de Reto 4 elementos, naturaleza extrema.

