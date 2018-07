Inviable, que INE organice consulta sobre el NAICM

Propuesta del virtual Presidente Electo

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) consideraron que es inviable que este organismo autónomo organice, en este año, una consulta popular sobre el tema del nuevo aeropuerto capitalino.

En entrevista por separado, los consejeros Ciro Murayama y Claudia Zavala, coincidieron en que la propuesta que anunció el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, de realizar ese tipo de consulta ciudadana a finales de octubre próximo, es difícil, porque así no lo establece la Constitución.

Murayama Rendón reiteró que de momento lo que se propone no lo establece la Constitución y que no podría pronunciarse sobre algo que dicho documento no les permite, ya que recordó que el principio de legalidad para las autoridades es que nunca pueden hacer aquello que expresamente no les está facultado.

“Este órgano constitucional autónomo (INE) tiene sus atribuciones definidas desde la Constitución y desde la ley, poder hacer consultas locales o incluso federales fuera del día de una jornada electoral no esta previsto”, explicó. El Artículo 35 de la Constitución establece que las consultas populares deben ser convocadas por el Congreso de la Unión a petición del Presidente de la República o del equivalente a 33 por ciento de los integrantes de las cámaras de Diputados o Senadores, o bien impulsadas por dos por ciento de los ciudadanos inscritos en la Lista Nominal.

Entre otros requisitos, detalla que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe revisar la constitucionalidad de la consulta popular que deberá realizarse el mismo día de una jornada electoral federal, y precisa que el INE tendrá a su cargo, en su caso, la verificación de las firmas ciudadanas, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados.

A su vez, la consejera Claudia Zavala señaló que para que el Instituto participe en este tipo de ejercicios se deben cumplir ciertos requisitos, “si se dan, el INE actuará en ejercicio de su competencia, si no, no se llevaría el supuesto… Y así el Instituto Nacional Electoral pueda entrar al análisis de la procedencia si fuera el caso de hacer una consulta”, subrayó. Finamente, reiteró que en este organismo son muy puntuales de seguir las normas de cómo actuar en cada caso.