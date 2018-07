A muchos se les olvidó que quien los ayudó fue el PRI: David Parra

Seguirá apoyando a las familias naucalpenses

Naucalpan, Estado de México.- Todos los mexicanos esperamos que nos vaya bien en este gobierno que está por iniciar con Andrés Manuel López Obrador, pero quiero recordarle a la ciudadanía con todo respeto, que quien transformó a nuestro país, fue el Revolucionario Institucional.

Aquellos que hoy nos van a gobernar nacieron y crecieron en el PRI y aunque hoy están en otro partido, ellos saben que todo lo que hoy tenemos es gracias a nuestro instituto político. A algunos se les olvidó quien los parió.

Así lo manifestó el líder social, David Parra Sánchez, luego de asegurar que “se vino la ola de la inconformidad porque estuvieron mintiéndole a la gente que los priístas son corruptos, que son la mafia del poder y no sé qué tantas cosas más. Quien se sienta libre de pecado, que arroje la primera piedra”.

Por otra parte, David Parra, abundó que a los que votaron por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se les olvidó lo que el PRI hizo por ellos: “pavimentar calles, entregar escrituras para que tuvieran dónde vivir, educación, seguridad, etcétera.

Pero es tiempo de darle vuelta a la hoja y esperar que con el nuevo gobierno nos vaya bien a todos los mexicanos”, expresó.

Parra Sánchez, destacó que con cargo o sin él, seguirá apoyando a las familias naucalpenses, porque al actual gobierno se le olvidó atenderles en sus necesidades más apremiantes. “Sólo utilizan a la ciudadanía cuando son tiempos electorales y eso no se vale. Desde cualquier trinchera hay que ser agradecidos que gracias al PRI aquí estamos y seguiremos con nuestra lucha para que las familias de Naucalpan vivan mejor”.

Por otra parte, el político mexiquense puntualizó que pedirá al gobierno que encabezará a partir del primero de enero del 2019, Patricia Durán Reveles, cree un programa para atender a las personas con enfermedades terminales.

“Enfermos crónicos y terminales. No es correcto que la gente se nos muera no tienen dinero, no tienen quien les apoye ni tienda la mano. Muchas veces este tipo de enfermos no tiene una dieta balanceada por falta de recursos o aquellos que no pueden salir a tomar el sol porque no pueden caminar por no contar con una silla de ruedas. Esto ya no puede seguir pasando ni en Naucalpan, ni en el Estado de México ni en el país”.

Al continuar con la entrega de apoyos, Parra Sánchez, insistió en que es necesario que los gobiernos volteen a ver las necesidades de su gente.

Finalmente uno de los beneficiados con los apoyos que entrega semana a semana David Parra señaló: “Si en este hermoso país como lo es México, hubiera muchos David Parra, las cosas serían diferentes. Éste señor me ayudó a enterrar a mis dos hijos que en paz descansen. Me ayudó a que médicos atendieran del cáncer a mi esposa y gracias a él, tengo trabajo para poder mantener a mi familia. Soy de hondureño y nadie me tendió la mano sólo el señor Parra Sánchez quien es un hombre que se preocupa por los que menos tenemos. Dios lo bendiga”, dijo Juan Ramón Averena Mejía.