Locura por Cristiano Ronaldo en Turín

Presentación en la Juventus

“Es un paso muy importante para mi carrera”, señala el delantero portugués

“Juventus es uno de los mejores equipos del mundo. Fue una decisión de hace mucho tiempo. Una decisión fácil para el tamaño del club y un paso muy importante para mi carrera”, fueron las primeras palabras de Cristiano Ronaldo, nuevo jugador del gigante de Turín.

“Los jugadores de mi edad suelen ir a otros países, con el debido respeto. En este punto de mi carrera, jugar en un club tan grande me hace feliz. Doy las gracias a la Juve por la gran oportunidad que me dio”, reconoció el astro portugués. “Todavía soy muy joven y siempre me han gustado los desafíos. Es un reto, y estoy muy preparado. Las cosas van a ir bien, estoy tranquilo”, afirmó tras ser consultado por la edad en la que arribó al equipo italiano.

Al momento de definir el campeonato italiano, el oriundo de Maderia aseguró que, “la Serie A es un torneo duro, muy táctico. Mi carrera no ha sido nada fácil y soy uno que le gusta salir de mi zona de confort. Confío en mí mismo, en los compañeros y en el club”.

Tras ganarle al Liverpool por 3-1 en la final de Kiev, Ronaldo aseguró: “La Champions es un trofeo que todo el mundo quiere ganar, pero es muy difícil. La Juventus se acercó a nosotros, pero las finales son siempre imprevisibles. Para eso espero traer suerte, pero con tranquilidad. Vamos a luchar por todos los trofeos”.

El agitado día de Cristiano Ronaldo comenzó al bajar de avión y viajar al centro médico de la Juventus. Allí se encontró con cientos de aficionados que lo aguardaron en la puerta y lo recibieron con una gran ovación.

Los hinchas del Juventus llegaron al J Medical, ubicado a pocos metros del Allianz Stadium, a primera hora de la mañana, para darle la bienvenida al portugués, que llegó pasadas las 10:10 locales (8:10 GMT).

El portugués, que viajó el domingo a Turín a bordo de su avión privado, entró por una puerta reservada del J Medical y salió sucesivamente para saludar a la multitud de aficionados que lo esperaban, firmando autógrafos y concediendo fotografías.

En la zona hubo decenas de policías y equipos de seguridad para contener el entusiasmo de la hinchada del Juventus, que llevaba días en euforia por la llegada de Ronaldo, fichado procedente del Real Madrid a cambio de 112 millones de euros.

Al salir de la revisión médica se pudo ver al portugués, vistiendo por primera vez un uniforme de la Juventus. Tras las pruebas físicas, Cristiano Ronaldo volvió al hotel y reapareció en el Juventus Stadium sobre las 16:00, hora local (18:00 GMT)

Cristiano Ronaldo volvió al estadio de Turín con un nuevo look para llevar a cabo la firma protocolar del contrato junto al presidente de la institución y posteriormente dar su primera conferencia de prensa como nuevo jugador de la Juventus.

La sala Gianni y Umberto Agnelli del Allianz Stadium, una de las más lujosas de la instalación turinesa, comenzó a revolucionarse ante la llegada del astro luso, quien dio su primera declaración como nuevo jugador de la Juventus.