PAN: Cuna de lobos

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Los panistas nada más no aprenden de sus errores que los llevaron a perder la presidencia en el 2012. La “tribalización” a la que han llegado y tanto criticaban al PRD, los tiene de nuevo confrontados y divididos en momentos decisivos rumbo a la renovación de su dirigencia.

Reza la sabiduría popular: “Quien no aprende de la historia, está condenado a repetirla”, y es el caso de los panistas que miden sus fuerzas, pero no calculan el impacto de estas confrontaciones al interior y exterior del organismo, igual que hace poco más de 6 años. Les vale.

Hoy cinco facciones se disputan el control del partido, que hace 79 años se fundó bajo una ideología humanista y el principio de servir a los ciudadanos: 1. Los conservadores: representan 80% de la militancia; 2. Anayistas: actualmente tienen la dirigencia en sus manos; 3. Los de Rafael Moreno Valle: cuentan con el respaldo del panismo de Puebla; 4. Calderonistas: reducido tras la renuncia de Margarita Zavala y 5. La Asamblea de Gobernadores del PAN: grupo formado recientemente.

Todos y cada uno exigen la cabeza de Ricardo Anaya, quieren que pague la necedad de confundir e imponer la función de dirigente con la de candidato, que dañó profundamente la estructura del partido.

Para Roberto Gil Zuarth, la debacle que viven después de la derrota del pasado 1 de julio marcó un retroceso que los ubica como “oposición testimonial”, pues el PAN se ha “hiperpresidencializado” y dejó de escuchar a la militancia y al pueblo.

Como dice Diego Fernández de Cevallos “los partidos viven en sus propios laberintos”, y en este caso los panistas nada más no encuentran la salida que les permita recuperar un lugar preponderante en el nuevo mapa político.

La lucha por el poder los ha llevado a brindar espectáculos deprimentes y vergonzantes que han deshonrado los principios humanistas establecidos por los fundadores del blanquiazul. Damián Zepeda, presidente nacional del PAN, asegura: “no hay rebelión, hay libertad de expresión”.

¡Ajá! Los panistas herederos de los fundadores de la derecha mexicana y con más blasones que el joven dirigente azul, afirman soto voce: “La casta es lo primero”, como en la telenovela Cuna de Lobos, donde éste era el lema de la familia Larios-Creel, curiosa y coincidentemente dos apellidos ligados al panismo.

Sí, los militantes de trayectoria y raíz azul, quieren recuperar el control del partido y la Presidencia de la República. Por ello han colocado a Ricardo Anaya y a su grupo, contra las cuerdas para renovar la dirigencia antes del próximo 1 de diciembre, que arranca el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador.

¿Aceptará el reto?, durante su campaña para hacerse de la dirigencia del PAN, Anaya promovió un decálogo con acciones para lograr la regeneración del partido, impulsaba la construcción de un organismo abierto a los ciudadanos, unido, incluyente, con formación y capacitación; bien organizado y con posturas claras.

Hoy se le presenta la oportunidad de asumir “posturas claras”, ¿lo hará?, todo parece indicar que no, la expulsión de los rebeldes como Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle Maury y la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, son un mensaje claro de que la cacería comenzó en contra de quienes no se plieguen a sus ambiciones. No hay cabida para la democracia interna.

En fin, hoy los panistas enfrentan el gran reto de recuperar el humanismo, antes de que se transforme en canibalismo. El trabajo de autocrítica, URGE, como un primer paso que les permita superar a las camarillas, la soberbia y las prácticas clientelares que los mandaron al tercer sitio de las preferencias electorales y a perder el poder presidencial.

Convendría también reflexionar sobre la consigna plasmada en una manta que pendía atrás del presídium, en la asamblea constituyente de 1939, que decía: “Acción Nacional es una organización de todos aquellos que, sin prejuicios, resentimientos, ni apetitos personales, quieran hacer valer en la vida pública su convicción en una causa clara, digna y definida, coincidente con la naturaleza real de la nación y conforme con la dignidad de la persona humana”.

VERICUENTOS

PRI, renovarse o morir

Continúan los ajustes en el Revolucionario Institucional, la nueva dirigente, Claudia Ruiz Massieu, convocará a la Comisión Política Permanente para renovar la presidencia, que habrá de concluir el periodo de Manlio Fabio Beltrones en el 2019. René Juárez Cisneros, advirtió en su despedida: “Hoy veo un PRI en el que se ha infiltrado la simulación”. El tricolor lleva de 2015 a la fecha 4 líderes. ¡Órale!

Consulta NAICM

Javier Jiménez Espriú, posible secretario de Comunicaciones y Transportes, informó que en octubre próximo se realizará una consulta nacional sobre la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Sin embargo, el Consejero del INE Benito Nacif, advierte que de acuerdo a lo que marca la ley se podría realizar en 2021. ¿Esperarán o se irán por la libre? ¡Uff!

guillegomora@hotmail.com

@guillegomora