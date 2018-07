Grill Fest cautiva hasta a los paladares más exigentes

El evento de parrillas más grande de México se celebró con éxito en Campo Marte

Arturo Arellano

Con la presencia de más de una veintena de expositores, se realizó con éxito la primera edición del Grill Fest México, en el que parrilleros de México y el mundo se congregaron para ofrecer lo mejor de sus carnes. Lo mismo participaron casas de vino y productores de queso, así como heladerías y fabricantes de bebidas exóticas.

El evento se celebró en las instalaciones de Campo Marte y también actuaron además de los anteriores mencionados, varios artistas que amenizaron el paso de los cientos de visitantes que acudieron al lugar.

A partir de las 9 de la mañana, los parrilleros comenzaron a poner fuego en las carboneras, para colocar en cada rejilla una exquisita pieza, ya fuera de carne de res, pollo o cerdo, comenzando a inundar el lugar con gran cantidad de aromas y delicias.

En el primer recorrido la gente podía ir eligiendo a su gusto la degustación preferida, habiendo opciones desde los 80 pesos y hasta más de 500 por un platillo, quizá algo de lo más socorrido el choripán, que la gente señalaba como uno de sus preferidos y entre algunos de sus ofertantes se encontraba ‘Rancho Adrioni’, del uruguayo Adrián Gutiérrez, quien en entrevista con DIARIO IMAGENdijo: “Somos una empresa de tradición familiar, por eso le llamamos ‘Adrioni’, porque hay una estación en Uruguay que se llama ‘Adrioni’, cuando mi abuela me llevaba de chico al campo. Hacemos un chorizo uruguayo, que no es como el argentino, que está más grasoso o que te cae pesado. Este es de muy buena calidad, no es grasoso”.

Lo mismo describió que “el chorizo se compone de res, pimiento rojo, vino blanco, especies. También trabajamos la costilla de la vaca, que es el costado, hacemos un corte a lo largo de donde viene su nombre asado de tira. Con eso básicamente completamos nuestra parrilla para Grill Fest, a donde venimos básicamente para darnos a conocer”. La redes sociales de esta productora es tal cual Rancho Adrioni y en las mismas se pueden realizar pedidos de cualquier tipo.

Por otra parte, de Puebla llegaron las queserías Brito, que manejan todo tipo de quesos, ahumado, cenizas, vino tinto, mediterránea y el sello de la casa al que le llaman fruta de la pasión, que se compone de maracuyá con vino blanco y jamón ahumado. El responsable de esta productora de queso nos contó que “cada lote de quesos nos lleva un aproximado de 40 días por la maduración y exquisitez, ya que estos quesos son trabajados de la manera tradicional, a la antigua y no necesitan refrigeración”. En el caso del queso de vino tinto, refiere que “lo dejamos marinar en cava, una cava orgánica durante 15 días posteriores a los 40 de su maduración”. Los precios del queso oscilaban entre los 100 y 150 pesos cada 350 gramos.

También participaron otros productores y parrilleros que llevaron entre sus ofertas cortes de carne, choripanes, arrachera, chistorra, costillas, hasta mariscos, una propuesta innovadora en el tema de las parrillas. Mientras tanto en la parte musical participaron artistas como Karen Luna, Flora Casanova, Milo Kmpos, Ninah, Mau y Mendoza, Sexy Rotten, Buen Viaje y muchos otros.

