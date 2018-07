Me dieron carta abierta para pacificar al país: Olga Sánchez

Conferencia ¿Olvido, Verdad o Justicia?

“Es hora que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada”, señala

José Luis Montañez

Olga Sánchez Cordero, propuesta para la Secretaría de Gobernación en el próximo gobierno federal, afirmó que es crucial e inevitable empezar a hablar de justicia transicional para México, una que atienda la realidad actual del país, poniendo a las víctimas en el centro.

Al dictar la conferencia ¿Olvido, Verdad o Justicia?, en El Colegio de México, Sánchez Cordero afirmó que Andrés Manuel López Obrador le dio “carta abierta” para pacificar al país, porque “es hora que desde el gobierno se deje de simular que no pasa nada”.

Por eso, Sánchez Cordero destacó que Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente, le dijo que tiene “carta abierta, lo que sea necesario para pacificar el país”.

Resaltó que la nación está inmersa en la violencia, con decenas de miles de personas desaparecidas y que el Estado ha sido incapaz de enfrentar la situación.

Manifestó: “Somos un país en el que desaparece la juventud, en el que las mujeres son las que buscan a los desaparecidos”, una nación en el que ser periodista o defensor de derechos humanos es un riesgo de muerte.

“En muchas partes del país se respira el horror y la deshumanización”, lamentó Sánchez Cordero y destacó que en los casos de violencia ha faltado que se investiguen profundamente los contextos en los que se llevaron a cabo los delitos y quiénes fueron los autores.

La designada titular de la Segob afirmó que es necesario pensar en un proyecto de ley que incluya no sólo las amnistías, sino también las comisiones de la verdad y un plan de reparación.

“Hablar de justicia transicional puede parecer ambicioso, la articulación es una tarea titánica, pero es posible”.

Mencionó que en la justicia transicional las víctimas serán parte fundamental del proceso para reconstruir el modelo que México requiere.

Respecto a las comisiones de verdad, indicó que habrá para casos concretos, estatales o una gran Comisión de la Verdad. Éstas tienen como objetivo trascender a la verdad jurídica y construir una red amplia que permita avanzar en las investigaciones, como en el caso Ayotzinapa, que estará virtualmente a cargo de Alejandro Encinas.

Asimismo, expresó que se debe empezar a elaborar un plan integral de reparaciones, porque hasta el día de hoy no hay, el cual involucre a todas las autoridades encargadas.

Añadió que la reparación no se debe centrar sólo en eso, sino que se debe apostar también a las garantías de no repetición, que permitan “pensar de qué manera vamos a reconciliar una realidad dolorosa en nuestro país”.

Familiares de desaparecidos le piden justicia

Cuando concluyó su ponencia en El Colegio de México, familiares de personas desaparecidas y de víctimas de violencia se acercaron a ella para exigir que se haga justicia en sus casos.

Les respondió que “la Secretaría de Gobernación tendrá las puertas abiertas” y que caminará junto a ellos, porque son quienes mejor conocen de los hechos porque han estado involucrados en los procesos de justicia.

El activista Javier Sicilia celebró que Sánchez Cordero asuma la responsabilidad de la situación de violencia que hay en el país, no como lo han hecho los gobiernos anteriores.

“El tema de la paz es la agenda de la nación, si no tenemos la capacidad de asumir ésta como la agenda fundamental las demás no van a prosperar”, destacó. Marieclaire Acosta, defensora de derechos humanos, recordó que desde hace 10 años especialistas planteaban la idea de justicia transicional y que para lograrla deben haber cuatro pilares: búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación del daño a las víctimas y las garantías de no repetición. “Su éxito depende la la capacidad de adaptarse a las necesidades específicas de los contextos en los que operan”.

Santiago Corcuera, ex integrante del Comité Contra Desapariciones Forzadas de la ONU, dijo que sí se despenalizan las drogas no se necesitaría la amnistía, y que en otros casos también se podría aplicar esa medida, pero dependería del delito que cometió.

Aseguró que el proceso de justicia debe incluir a todas las personas y tomar como pilar fundamental a las víctimas.

Sergio Aguayo, investigador de El Colmex, en representación de Mónica Serrano, recordó que hace 18 años Vicente Fox también mencionó que iba a crear una comisión de la verdad, la cual no sucedió; sin embargo, celebró que el nuevo gobierno retome ese mecanismo en beneficio de las víctimas.

Perfilan abrir debate sobre drogas

La próxima titular de Segob también afirmó que se explorará la despenalización de las drogas, como una de las medidas para alcanzar la paz en México.

“El sábado pasado, cuando tuve mi audiencia de la reestructuración de la Secretaría de Gobernación, y que él sabía perfectamente de todas mis conferencias de prensa y sobre todo de mis artículos en la prensa sobre la despenalización de la droga me dijo, textual: ‘carta abierta, lo que sea necesario, lo que sea necesario, para pacificar este País; abramos el debate’”, expuso.

Sánchez Cordero propuso también poner en marcha un Plan Nacional de Reparación del Daño.

Señaló que se debe dejar atrás la política de que la reparación del daño infligido a las víctimas se reduce a la indemnización económica y procurar la restitución de la dignidad de las víctimas y garantizar la no repetición de los delitos.