La consejera electoral Mayra le da vuelta a la justicia

Derecho de réplica

Uno de sus abogados no se presentó, porque está de vacaciones, y se pospuso comparecencia

Largas vueltas, circo, maromas y chicanadas son acciones comunes en los procesos legales, con tal de ganar tiempo, y en el caso de la consejera del Instituto Electoral de Quintana Roo, Mayra San Román Carrillo Medina, quien junto con otros funcionarios del IEQROO enfrentan un juicio por manipular las listas nominales del estado, no es la excepción.

En mayo, la primera comparecencia de Mayra San Román fue pospuesta, porque dijo, estaba enferma…seguro tenía diarrea, ¿a quién no le daría? …para no presentarse ante el juez. Y ayer, cuando se tenía que realizar la diligencia, así casual, uno de los abogados de Carrillo Medina no se presentó, porque está de vacaciones.

Que cuantas veces el juez la requiera, dijo la consejera del IEQROO, ella se presentará…pero de ahí a que enfrente la justicia es otra cosa. ¡Que no Mouse Mickey!

Carrillo Medina y Luis Alberto Alcocer Anguiano, ex director de Organización, y Adrián Amílcar Sauri Manzanilla, jefe de Informática, fueron señalados por la consejera Claudia Carrillo Gasca por la manipulación indebida del listado nominal de electores.

Carrillo Gasca aseguró que denunció que al terminar las votaciones de la contienda electoral del 2016, Mayra San Román Carrillo Medina presuntamente ordenó al personal del IEQROO elaborar una lista de electores con base en quiénes acudieron a las urnas, de acuerdo con el listado nominal, con todo y sus datos personales, cosa que es considerada un delito electoral, bajo la hipótesis normativa que sanciona el funcionario que haga uso ilícito de la lista de electores.

Aunque para inicios del 2018 trascendió que un juez federal anda tras los huesos de Mayra San Román, pero para juzgarla, la funcionaria negó el asunto, hasta que en mayo fue citada a comparecer y…que le da chorrillo…pues se declaró enferma.

Los morenos lo sabían

Terminada la elección del 2016, el representante del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Marciano Nicolás Peñalosa Agama, denunció que Mayra San Román, junto a otros tres consejeros y directores, tomaron datos de la lista nominal, aun cuando no se había cerrado el proceso electoral, lo cual está prohibido por la ley….empero, aún bajo la administración de Roberto Borge, la queja de los morenos fue como el susurro de un grillo, pues fue desechado de inmediato por el IEQROO y el TEQROO.

¿Hasta cuándo Mayra San Román le verá la cara los electores a los que les robó los datos, bajo la permisión de las leyes y los juzgadores?

Dan palo a legislatura: debe reinstalar como magistrado a Mario Aguilar Laguardia

El Poder Judicial de la Federación concedió amparo al ex magistrado Mario A. Aguilar Laguardia, al considerar que la XV Legislatura actuó sin bases ni fundamentos legales, al negarle la reelección al cargo, violentando sus derechos y ordenó reponer el procedimiento de inmediato, correspondencia que no fue leída en la sesión de la Comisión Permanente celebrada ayer.

La resolución, en poder de DIARIOIMAGEN, en su página 49 indica que el H. Congreso del Estado, al momento de ser notificado (lo cual ya ocurrió), deberá dejar sin efecto el decreto por el cual negó la reelección del magistrado que ordena reponer el procedimiento, sin utilizar ninguno de los argumentos que los llevaron a tomar esta decisión y que trasgredió el derecho de Mario Aguilar Laguardia.

El ex magistrado, en el juicio de amparo, logró desmentir a la XV Legislatura, que utilizó argumentos no probados, como el que no se capacitó y que tenía cuentas pendientes con la justicia local (demandas que nunca procedieron en la Fiscalía General), argumentos que no se sustentaron y en contraparte fueron debidamente echados abajo con apego a la ley.

En la sentencia del juicio de amparo indirecto 1505/2017 del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Cancún, se concede la protección de la justicia federal al ex magistrado Mario Aguilar Laguardia, y deja sin efecto el decreto aprobado por mayoría por el pleno de la XV Legislatura el pasado 4 de octubre, que negó la reelección.

Libre de “warning”

Quintana Roo se encuentra entre las entidades más seguras para viajar durante este periodo vacacional y no existen restricciones para ciudadanos estadounidenses de visitar los principales destinos, luego que el Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante su Oficina de Asuntos Consulares, emitiera alertas de viaje a cinco entidades del país.

De acuerdo con el comunicado, emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos-Oficina de Asuntos Consulares, el pasado lunes, no hay restricciones para que los empleados del gobierno de Estados Unidos viajen a Quintana Roo, que incluye áreas turísticas: Cancún, Cozumel, Playa del Carmen, Tulum y la Riviera Maya.

Sin embargo, se emitieron alertas para los estados de Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas, debido al incremento de diversos delitos violentos, como homicidios, secuestros y robo de automóviles.

Quintana Roo, de acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, actualmente se ubica en el nivel dos de cuatro, lo que indica que es seguro para ciudadanos y empleados del gobierno estadounidense visitar los principales destinos turísticos del Caribe mexicano, mientras que las entidades con restricción se encuentran en los niveles tres y cuatro.

Ante delicado estado de salud, Mario Villanueva Madrid sigue hospitalizado

El ex gobernador, Mario Villanueva Madrid, continúa internado debido a problemas cardiacos y su enfermedad respiratoria, en el Hospital General, bajo cuidados especiales.

Así lo informó su hijo Carlos Mario Villanueva Tenorio, quien dijo que su padre está recibiendo atención médica especializada, pues se le presentaron problemas cardiacos.

Agregó que en las otras cárceles, donde ha estado don Mario Villanueva, sólo había sido atendido por la enfermedad pulmonar, por lo que las complicaciones cardiacas que presentó en los últimos días ameritaron que fuera internado.

Señaló que aún los médicos no lo dan de alta y será atendido bajo cuidados especiales y con visitas sólo de familiares y sus abogados, ya que están viendo cómo resolver al asunto del arraigo domiciliario, que debe resolver la justicia federal.

Después que fuera apresado en Cancún el 24 de mayo del 2001, ya como presidente Vicente Fox Quesada y exhibido por la Procuraduría General de la República como el gran trofeo de Ernesto Zedillo, el ex gobernador Mario Villanueva Madrid volvió a tierra quintanarroense el pasado 6 de junio para cumplir 8 años de condena que aún le restan.

Llegó procedente del estado de Morelos, de donde fue trasladado por un complicado cuadro de salud y también debido a que un juez federal dejó sin efecto la suspensión en el juicio de amparo que se le otorgó, para permanecer en el Reclusorio Norte en la Ciudad de México, debido a su precario estado de salud.