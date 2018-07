Medidas contra robo de hidrocarburos

Después de seis años de arduo trabajo legislativo el Senado de la Repúblicas llega al cierre de su último periodo con logros que valen la pena señalar. Se trata de avances que tienen que ver con la regulación, modernización y vigilancia del sistema fiscal, de aduanas, financiero y gasto público.

Así concluyó sus trabajos la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la LXII y LXIII Legislatura. Su presidente, senador Manuel Cavazos Lerma, destaca que a lo largo de la legislatura se llegó al cierre con mejoras para evitar el robo de hidrocarburos, sin impuestos en alimentos y medicinas, y reglas para evitar endeudamiento público.

Para tener una idea de la importancia del tema del robo de hidrocarburos en el país, este ilícito ocasiona a Pemex pérdidas por 54 millones de pesos diarios y una afectación anual de 19 mil 640 millones de pesos.

De acuerdo con El Economista, la Auditoría Superior de la Federación reveló que la paraestatal no cumple con las metas para reducir el número de tomas clandestinas. Un problema reamente complejo y que, sin embargo, en la Cámara alta, dicen, se lograron mejoras para evitar el robo de hidrocarburos.

Falta ver hasta qué punto se logrará evitar o disminuir este ilícito. El senador Cavazos Lerma hizo referencia al avance que se dio para modernizar a México en materia tecnológica en el rubro financiero, lo cual se dio con la elaboración de la llamada Ley Fintech, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el 9 de marzo.

Debemos decir que con esta Ley Fintech, promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, quedaron regulados los servicios financieros que prestan las instituciones de tecnología financiera, su organización, operación y funcionamiento y los servicios financieros sujetos a alguna normatividad especial ofrecidos o realizados por medios innovadores, como las plataformas tecnológicas que operan criptomonedas.

Con la nueva regulación, el país se coloca como líder en América Latina, al sumar 238 startups (grandes empresas) que ofrecen servicios financieros a través de la tecnología, y se espera que el valor total de las transacciones sea de alrededor de los 36 mil millones de dólares este año.

En materia de finanzas públicas, se aprobó, en 2017, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios para establecer reglas y controles para la contratación de deuda pública, a fin de evitar desfalcos de los recursos públicos ejercidos y endeudamiento sin control.

Se fijó el cinco por ciento de los excedentes para gasto corriente de forma permanente, a partir del año 2019 y se establecieron facilidades para atender de manera ágil las necesidades de los estados en caso de desastres naturales. Sin embargo, a partir de que entre en funciones el nuevo gobierno (el 1 de diciembre), habrá que ver qué tanto cambiará la situación a partir de ese momento.

Primera dama, no; a otros menesteres, sí, no seré primera dama. Eso es lo que ha dicho doña Beatriz Gutiérrez Muller, esposa de Andrés Manuel López Obrador, quien gobernará al país de 2018 a 2024. Y no lo será porque se dedicará a otros menesteres, principalmente la docencia.

No seré la sombra del Presidente, ha dicho doña Beatriz, que es, entre otras cosas, poeta, historiadora, académica, periodista, promotora de cultura, literatura y arte. Tiene una maestría en Letras Iberoamericanas y un doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Más recursos a problemas de agua

Uno de los principales problemas de nuestro tiempo es la escasez de agua, es por ello que César Cravioto, vocero del equipo de transición de Claudia Sheinbaum, anticipó que en el próximo gobierno las decisiones obedecerán al criterio fundamental de mejorar el servicio del agua.

Sin duda, dijo, en el paquete presupuestal para 2019 se reflejará la decisión de aumentar, en relación con los últimos años, la inversión para el Sistema de Aguas.

Ante la afirmación de que la administración saliente dejará al Sistema de Aguas sin compromisos económicos, Cravioto advirtió que un organismo tan importante no debe dejar amarres financieros al próximo gobierno, como tampoco heredar contratos multianuales.

Impugnan resultados en tribunales

Inconformes con los resultados del pasado uno de julio, vecinos de Azcapotzalco realizaron el lunes una manifestación frente a la sede del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, para protestar por lo que ellos calificaron de injusto, pues consideran que quien ganó fue su candidata de la coalición “Por la CDMX al Frente”, Luisa Alpízar. Hay, según dicen, un total de seis juicios que fueron presentados y que deberán ser resueltos por el Tribunal Electoral de la CDMX.

Luisa Alpízar, abanderada de la coalición “Por la CDMX al Frente” a la alcaldía de Azcapotzalco, impugnó los cómputos distritales que dieron como ganador al candidato de Morena, Vidal Llerenas.

En Iztacalco, donde resultó triunfador el candidato de Morena-PES-PT, Armando Quintero, también el sol azteca intentó el recurso para rescatar la elección de su candidata, Elizaberh Mateos.

Además, Fadlala Akabani, quien fue arropado por Morena, exigió al IECM nulidad de la elección en Benito Juárez por una “diferencia sustancial entre el candidato presidencial y de la alcaldía, ambos del Frente”, además de supuesta evidencia de que hubo compra de votos.

