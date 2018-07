“Cepillín” se retirará con 50 años de carrera como payaso

Dentro de sus festejos arrancará una gira de despedida este 28 de julio en el Teatro Metropólitan

“La satisfacción que tengo hoy es la de toda una trayectoria, una gran cantidad de niños que me recuerdan en su corazón para siempre”, señala muy emocionado

Arturo Arellano

Ya son cinco generaciones las que han disfrutado del trabajo de Ricardo González “Cepillín”, también conocido como el payasito de la tele, quien saltó a la fama en la década de los setentas, pero que ha defendido el arte del payaso desde hace casi cinco décadas atrás. Hoy refiere, que por profesionalismo y respeto a su público ha decidido poner posible fin a su carrera, por lo que arranca una gira de despedida este 28 de julio en el Teatro Metropólitan, a donde llevará todos sus éxitos acompañado de sus hijos “Cepi” y “Frankie”.

En conversación exclusiva para DIARIO IMAGEN, este ícono del entretenimiento infantil celebró que “para mí es un gusto que ahora si ya puedo decir que desde los abuelitos me conocen y van a verme con sus nietos. Gracias a Ocesa nos presentamos el 28 de julio a las cinco de la tarde en el Teatro Metropólitan, para que la gente pueda ir a cantar conmigo todas esas canciones de su infancia. Estoy arrancando una gira de despedida, porque hoy con 47 años de carrera, he decidido que me voy a retirar a los 50 años de payaso y 75 años de edad. El show les va a encantar”.

Refiere que “la satisfacción que tengo hoy es la de toda una trayectoria, una gran cantidad de niños que me recuerdan en su corazón para siempre, me gusta pensar que sembré una semillita de amor en su corazón, muchos hoy son políticos, empresarios, médicos y de una gran diversidad de profesiones, incluso algunos están en el medio del entretenimiento y me dicen que he sido como su inspiración, todo eso no hay con que pagarlo, agradezco que haya germinado una semilla de amor que planté desde hace tantos años”.

De los temas a presentar en el show dice “todo está remasterizado gracias a mis hijos, que le han dado frescura a las canciones para conectar con las nuevas generaciones. Creo que ha funcionado, porque incluso en redes sociales se ha armado una onda bien ‘paique’ con la canción de ‘La feria de Cepillín’ en las fiestas, escuelas y hasta se ha hecho viral, porque los jóvenes la han tomado para bailarla y se divierten de manera sana. Yo crecí en el tiempo de ‘Cri-Cri’ con ‘La patita’ y con esto me doy cuenta de que también ya me agregué al acervo cultural de la música infantil de México”.

Explica que serán tres años de constantes actividades de aquí a los 50 años de carrera cuando se retirará de los escenarios según su salud se lo permita “todo mundo me pregunta si va a haber una serie o realityde “Cepillín”, lo que puedo decir hasta ahora es que si hay un muchacho muy exitoso que ha hecho libros de la vida de otros artistas como Luis Miguel y ahora esta escribiendo sobre mí. Estamos en plática para ver si eso se llevará más lejos, pero de momento no sabemos. Lo que sí es que estamos trabajando en canciones nuevas y el Circo de Cepillínsigue vigente, con el que estaremos llegando a las ciudades chicas con esta gira de despedida”.

Finalmente, sobre su retiro dijo “es una pregunta para la que no tengo respuesta, me salió del corazón anunciarlo en la conferencia de prensa. Mi papá se retiró a los 60 años de trabajar y yo a mi edad sigo trabajando porque físicamente aún puedo brincotear, pero no quiero llegar a que de alguna manera me fallaran las piernas o la voz, por eso me puse de tiempo tres años más y si Dios quiere y mi salud me lo permite seguiré, pero de momento mi decisión es ésta, me voy a los 50 de carrera”.

“Cepillín” se presenta en el Teatro Metropólitan este 28 de julio a las 17:00 horas.

En conversación exclusiva para DIARIO IMAGEN, este ícono del entretenimiento infantil celebró: “para mí es un gusto que ahora sí ya puedo decir que desde los abuelitos me conocen y van a verme con sus nietos. Gracias a Ocesa nos presentamos el 28 de julio a las cinco de la tarde en el Teatro Metropólitan