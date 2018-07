Lucía Méndez amadrina 700 representaciones de “La jaula de las locas”

Asael Grande

Desde su regreso a los escenarios mexicanos, después de 23 años de éxito durante la temporada de estreno, “La jaula de las locas”, espectacular comedia musical, festejó en grande sus 700 representaciones ininterrumpidas de estar en el gusto del público en el escenario del Teatro Hidalgo, y lo hizo con invitados de honor: una gran madrina, la cantante y actriz Lucía Méndez; asimismo, se contó con la presencia del periodista Fabián Lavalle y Ruth Gómez Monterrubio, directora técnica del Fideicomiso de Teatros del IMSS.

Pero la fiesta no paró ahí, ya que la compañía encabezada por el productor Juan Torres, le brindó a Lucía Méndez un merecido homenaje por su trayectoria artística: “estoy muy orgullosa de poder venir a ‘La jaula de las locas’, me invitaron a las funciones 100, 200, y ahora vengo a las 700, y estoy muy contenta, porque no habíamos podido coincidir con ellos, pero estamos ya aquí; realmente emocionada de estar con todos estos maravillosos artistas, 700 representaciones, es un privilegio, el que se haya logrado esto, es mucha disciplina, entrega, todas las funciones, tener ese talento, y esa diversión, amerita un fuerte aplauso, estoy contenta de develar esta placa juntos”, dijo la cantante Lucía Méndez, al finalizar la función 700 de “La jaula de las locas”, puesta en escena en la que Lucía Méndez recibió un reconocimiento a su trayectoria artística: “viene el nuevo proyecto de los 80, ‘Los grandes de los 80’s’, en el cual va maravillosa gente, como Marisela, Pimpinela, Rocío Banquells, y en la que también se suma Laureano Brizuela, ahí todos somos estelares, todos cantamos hits, es una producción de Sergio Gabriel; ahorita me iré de gira, hay muchos cosas para este proyecto que empieza, eso es lo importante”, dijo la cantante en entrevista con DIARIO IMAGEN.

“La jaula de las locas” aborda la historia de George, propietario de un centro nocturno en la Riviera Francesa y su pareja de muchos años, Albin, un travesti, reciben la visita de Michel, el hijo de George. Michel está por contraer matrimonio y los padres de su novia -un político de ultraderecha y su conservadora esposa- quieren conocer a los futuros consuegros. Durante un fin de semana, George y Albin deberán aparentar que llevan una vida “normal”, dando pie a toda suerte de hilarantes enredos. A medida que avanza la trama, un emotivo desenlace sobre el verdadero significado del amor en pareja, la lealtad y el amor a los hijos, antecede a un espectacular cuadro musical.

Al final de la función número 700, Juan Torres, el productor de la obra “La jaula de las locas”, agradeció al público y al elenco, las 700 funciones de esta puesta en escena: “no hay palabras para describir lo que es el teatro, sólo mucha emoción, su energía, hoy es la última placa que vamos a develar, ustedes han hecho esta obra, todos esos fans maravillosos que han estado tantas funciones, aprendimos a conocer el significado de la palabra ‘fan’, muchos la han visto más de cien veces, es increíble esto, dos años ocho meses después de estar aquí, es una bendición”.