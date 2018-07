La Orquesta Sinfónica del Estado de México ofrecerá espectacular Festival de Verano

La orquesta, dirigida por el maestro Rodrigo Macías, presentará dos programas, el primero de piezas musicales de películas y el segundo de jazz sinfónico

El primer concierto será este viernes 20 de julio en Toluca y el 22 del mismo mes en Texcoco, mientras que el segundo lo ofrecerán el 27 en Metepec y el 29 en Valle de Bravo

Arturo Arellano

La Orquesta Sinfónica del Estado de México, dirigida por el maestro Rodrigo Macías, prepara su Festival de Verano, el cual se compone de dos extraordinarios programas de música de orquesta, mismos que presentarán este viernes 20 de julio en Toluca, 22 en Texcoco, 27 en Metepec, y 29 en Valle de Bravo. Se trata de conciertos masivos, cuyo repertorio para los dos primeros será de música de películas y de los segundos de jazz sinfónico, en complicidad con Israel Varela.

El maestro Macías concedió una entrevista a DIARIO IMAGEN, en la que dijo “El primer programa, que únicamente se presentará en Toluca y Texcoco, consta de música de cine, desde el cine de oro italiano, pasando por el hollywoodense, hasta temas muy recientes como de la película ‘Coco’. Iremos de ‘La guerra de las galaxias’ y ‘Forrest Gump’ hasta ‘Misión imposible’ y otros, será éxito tras éxito. Queremos lograr que la gente se acerque al Estado de México a través de propuestas inéditas, que la gente se vuelva fan y estos programas son buen pretexto para hacerlo. Cabe mencionar que son conciertos gratuitos y familiares, en el caso de los temas de las películas llevamos una gran producción con pantallas gigantes y juegos de luces”.

En tanto, del segundo programa que es sólo para Metepec y Valle de Bravo, refiere que “el esfuerzo que está haciendo el gobierno del Estado de México no es menor, realmente están apostando a que lleguemos a cada vez más gente. Iniciamos este viernes 20 a las 20:00 horas en el Teatro Morelos, en Toluca, pero es sólo el comienzo, porque luego llegamos a Texcoco, Metepec y Valle de Bravo, en el caso de las dos segundas sedes, será con el concierto de jazz sinfónico, haremos un programa interesante. Todo parte a raíz de Israel Varela, jazzista mexicano, que además es compositor, presentaremos piezas de él y de otros autores, es un concierto accesible”.

Asegura que “la Orquesta Sinfónica del Estado de México es la mejor del país, cuenta con 47 años de existencia, es la que más ha grabado y viajado, goza de una reputación de alto prestigio. De modo que esta orquesta la gente debe saber que les pertenece a los mexicanos, por ello la ponemos al alcance de todo público. Creemos que el pueblo mexicano es especialmente dotado para las artes, tenemos una facilidad para apreciar la música que es un arte más de penetración y de impacto social, que ha sido un catalizador social y vehículo de cohesión social, es un agente benéfico”.

Por lo anterior explica: “la música es para todos, no importa la edad, cuestión social, ni tampoco religión o preferencia política, creemos que lo único que se requiere es tener el corazón abierto, eso es lo único que consideramos importante, he escuchado gente que dice ‘No voy porque no sé’ o ‘es que eso es para otra clase social’, pues no es cierto. La orquesta es de todos los mexicanos, por eso es importante que vengan sin distinción. La música debe democratizarse y por ello realizamos actividades en todos los municipios, incluso en los lugares rurales más pequeños”.

El maestro Rodrigo Macías concluye la entrevista, diciendo que “queremos seguir llegando a más gente, nunca será suficiente el trabajo porque el estado es muy grande, por ello pensamos en un festival de verano, porque es una oportunidad distinta, vamos a lugares grandes con repertorios atractivos”.

