Javo promueve su nuevo sencillo “Un amor diferente”

El madrileño lanza en México su primer trabajo discográfico, bajo la producción de Pablo Domínguez

Asael Grande

Joven talentoso, nacido el 10 de febrero de 1984, en Madrid, Javier Moros García, mejor conocido como Javo, lanza en México su primer trabajo discográfico, bajo la producción de Pablo Domínguez, “Un amor diferente”, con el que consigue un éxito arrollador, tras hacerse viral en apenas tres días desde su publicación: “este es mi tercer álbum, y como ha cambiado el mercado, lo que estoy haciendo ahora, es sacar de single en single, y ahora estoy promoviendo ‘Un amor diferente’, es una forma que me permite crear constantemente, y sacar contenido nuevo; el disco tiene un cambio de sonido, porque también, cambio de productor, sobre todo hay un cambio en las letras, siempre fui un tipo más callejero, con una vida nocturna un poco extensa, y con treinta años me pasó el amor de lado, y eso cambió mi forma de escribir, así es que es bastante romántico”.

En sus canciones podemos escuchar, el espíritu de rebeldía y superación de alguien que no aceptó ser víctima de las circunstancias; alguien que comprendió que los sueños se cumplen a base de esfuerzo y tesón: “me inspiran los impactos emocionales grandes, soy un tipo muy adicto a sensaciones fuertes, y mis letras hablan de esas vivencias que yo he vivido, que han sido, en este caso, lo estoy enfocándolo al amor, siempre me han gustado los cantautores que transmiten un mensaje con la letra; mi segundo álbum ‘Entre mis secretos’, lo hice con José de Castro, que fue un productor de Malú y Mónica Naranjo; ahora trabajé con Pablo Domínguez, que fue el productor y fundador de la famosa banda La Quinta Estación”, agregó Javo.

Su primer single “Dónde está el amor” comienza a sonar en 40 Principales, Cadena Dial y Kiss FM. Después de una extensa gira por España, de nuevo finaliza en su ciudad, en las fiestas de San Mateo de Oviedo, donde conoce a su actual productor, Pablo Domínguez, fundador de la famosa banda La Quinta Estación: “tengo pensado grabar aquí en la CDMX el videoclip del siguiente sencillo, me gusta mucho la zona del Ángel de la Independencia, además va un poco con la temática del tercer single, que se llama ‘De golfo a marido’; no estoy en contra de ningún género de música, aunque ahora he visto que todas las canciones que se visten con el traje de reggaetón, hay temas espectaculares, pero no todas; quiero que mis shows sean en formato eléctrico, bajo, batería, teclado, estoy trabajando con músicos mexicanos, me gusta también un poco el estilo bohemio”, finalizó Javo, quien adelantó que, después de su showcase el próximo 28 de julio en el Foro 18.69, planea regresar a Madrid para, posteriormente, realizar una serie de conciertos en la Ciudad de México, como parte de una gira llamada “Vive, lucha y sueña”.