“Mentiras, el musical” celebró 3,300 funciones

Aurora Valle, Juan José Origel, Martha Figueroa y Maca Carriedo (conductores del programa Intrusos) y Mauricio Garza, fueron los invitados de honor

Asael Grande

Se dice fácil, pero no lo ha sido, de hecho, desde su estreno, el 11 de febrero de 2009, han transcurrido 495 semanas de una temporada, para la cual los calificativos se quedan cortos. Sí, se trata de “Mentiras, el musical”, más exitoso, que celebró ¡3 mil 300 históricas representaciones continuas!

Y para tal ocasión, fueron invitados cinco padrinos de lujo: Aurora Valle, Juan José Origel, Martha Figueroa y Maca Carriedo (conductores del programa Intrusos) y Mauricio Garza. Hasta hoy, más de 3 mil 450 días han transcurrido desde aquel miércoles en que se escuchó por primera vez la tercera llamada para adentrarnos en la historia de Daniela, Yuri, Lupita, Dulce, Emmanuel y Manuela, personajes que ya son reconocidos por todo el mundo.

Para la función especial de las 3,300 funciones ininterrumpidas de “Mentiras”, participaron: Marta Fernanda, Gloria Aura, Majo Pérez, Reyna López, Alicia Paola, Georgina Levin, María Chacón, Dalilah Polanco, Paola Gómez, Majo Medellín, Lenny de la Rosa, Efraín Berry, Carlos Gatica, Enrique Montaño y Arturo Anguiano.

Al finalizar la función de “Mentiras”, el retrato musical de una época, y un homenaje permanente a grandes autores e intérpretes de la década de los 80, que marcaron a toda una generación, los padrinos de lujo, felicitaron al elenco de esta maravillosa puesta en escena, que cumplirá en el 2019, diez años de estar en cartelera: qué emoción venir a un espectáculo como éste, “Mentiras” puede durar toda la vida, porque las canciones, los artistas, siempre van a existir, y pisar este escenario, y todas las voces que han estado aquí, es algo maravilloso, me acuerdo cuando empezaron con las primeras funciones, que sigan los éxitos, dijo Juan José Origel.

Por su parte, Martha Figueroa, confesó: ser una de las groupiesde “Mentiras”, la vi como 15 veces, y me sigue pareciendo una genialidad, todos los personajes, la música, todos los actores son maravillosos, no hay uno mejor que otro, todos son excelentes, gracias por invitarnos, y gracias al público, que se sabe de memoria los diálogos.

Tuve el gusto de ver varias veces “Mentiras”, me encanta, me gusta la época de los 80, hoy en día, mantener obras de teatro en esta ciudad, no es tan fácil, felicidades a todos por estar en este escenario”, expresó Aurora Valle, quien recordó el paso de Hiromi en “Mentiras, el musical”, fue Maca Carriedo: “Mentiras” es de mis musicales favoritos, es de mis obras preferidas, siempre pasan cosas diferentes, y tiene siempre al mejor público, es increíble; quiero pedir un aplauso para alguien que fue parte importante de todo esto, y es Hiromi”. Finalmente, Mauricio Garza, felicitó a los actores: “he cantado desde chiquito, y cuando vi “Mentiras”, quise hacer teatro musical”.