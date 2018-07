Deja la homosexualidad, porque quiere formar una familia con una mujer

Mauricio Clark se convirtió al cristianismo

El conductor de televisión refiere que la palabra de Dios lo ha hecho tomar la decisión de vivir como fue creado y que la homosexualidad ahora es parte de su pasado

El reconocido conductor, Mauricio Clark, ha declarado que su homosexualidad ahora es parte de su pasado y que desea formar una familia con una mujer como esposa, dejando atrás también sus adicciones y excesos. Lo anterior, como resultado de su encuentro con Dios, a través del cristianismo, según sus propias palabras. No obstante, en este punto el conductor ya acumulaba 22 hospitalizaciones, ocho sobredosis, seis rehabilitaciones, un soplo y un infarto por su adicción a la cocaína y en una serie de problemas con gente cercana, que se presume, también lo indujeron a la fe para encontrar “cura”.

Dijo que lo más difícil que ha vivido, ha sido arrepentirse ante Dios por las aberraciones que cometió, pues afirma que además de su adicción a la cocaína, también lo fue a la pornografía y la prostitución. “Definitivamente es muy difícil pararse frente a Dios y reconocer todo lo que has hecho, pero hoy si me preguntas acerca de mi homosexualidad, te puedo decir que hoy es parte de mi pasado, hoy retomo una vida como me hizo Dios, y mi sueño es ese: formar una familia con una mujer como esposa, educar y sobre todo darle la oportunidad a los niños de lo que Dios me ha podido dar a mí, que es también una nueva oportunidad”.

Por otro lado, reconoce que una de las gotas que derramó el vaso para atreverse a un cambio, fue ver a su madre llorar por sus excesos, “Creo que fue además lo que detonó este cambio y por eso me arrepentí ante Dios de mi homosexualidad y todas mis aberraciones. Hoy sólo puedo agradecerle a Él por esta nueva oportunidad, que no pienso desaprovechar”.

Cabe destacar que Clark ha asegurado que por el momento no volverá a la televisión, pues ahora trabaja en la redacción de varios libros, donde quiere plasmar su vivencia y con ésta advertir a otras personas sobre lo que él ha vivido, pues según sus palabras, su interés ahora es ayudar a que otros no pasen por el mismo infierno que él tuvo que pasar para conocer a Dios.

Luego de haber dado a conocer su nueva postura, recibió cientos de críticas en sus redes sociales, incluso de parte de la comunidad gay, muchos que le refieren no es posible ‘curarse’ de la homosexualidad, ya que ésta no es una enfermedad, de modo que Clark luego de aclarar que él jamás dijo haberse ‘curado’, sino sólo dejado atrás la homosexualidad, pidió respeto, “Increíble, pero cierto, son los primeros que piden respeto y tolerancia, pero también son los primeros en criticar y ofender, discriminándose a sí mismos. Abrazo con respeto y amor a la comunidad gay, pues con Dios he aprendido que cada quien es responsable de su propia vida. Bendiciones chavos” escribió en Twitter.