Ahora, Hacienda, involucrada en complot contra López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Morena no será una potencia económica: AMLO

García Villegas, en la impunidad

El virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, regresó a su casa de campaña en la colonia Roma (después de la etapa reflexiva en su rancho), para reaparecer públicamente y por consejo de sus asesores, tuvo que “bajarle dos rayitas” a su actitud frente a los presuntos irregulares manejos del Fideicomiso “Por los Demás”, aunque no por ello dejó de seguir señalando al Instituto Nacional Electoral y ahora, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como responsables de este complot en su contra y, dijo, “eso sí calienta”.

Sin embargo, las declaraciones del consejero Marco Baños, en el sentido de que ya nada ni nadie podría quitarle al tabasqueño la posibilidad de gobernar un sexenio este país, lo tranquilizaron y así, mientras seguidores de AMLO como la escritora Elena Poniatowska y Paco Ignacio Taibo II, se deslindaron públicamente de los presuntos irregulares manejos de “Por los Demás”, los administradores del referido Fideicomiso, ofrecieron una conferencia de prensa para mostrar la supuesta legalidad en sus operaciones –esto es, que supuestamente no hubo “operación carrusel”-. y mostraron recibos del apoyo que brindaron a la gente, al tiempo que, al igual que López Obrador, no dejaron de increpar al INE al que acusaron de haber hecho la investigación únicamente para difamar a Morena. ¿Será?, porque en realidad, ¿por qué tendría que pasar el INE tantos trabajos nada más por el único fin de molestar al virtual presidente electo?

Hasta eso sonriente y hasta diríase que relajado, López Obrador calificó de draconiana la multa impuesta por el INE, “por la venganza de mala fe de parte de los consejeros”, o sea, no dejó de quitar “el dedo del renglón”, e informó que ya se presentó el recurso en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y esperan tener una resolución positiva.

Así AMLO optó por seguir por la vía del discurso de la transparencia, sin embargo, queda en entredicho aquella consigna lópezobradorista de que si él es transparente e incorruptible, automáticamente los integrantes de su círculo cercano lo serán.

Algo que no olvidó hacer el tabasqueño, es agradecer de nueva cuenta el voto que le ayudó a Morena a arrasar en las urnas, de ahí, que su instituto político va a recibir la nada despreciable cantidad de mil cuatrocientos millones de pesos, por lo que comprometió públicamente a no dejarse llevar por “el canto de las sirenas”, “no es que ya tenemos mil 400 millones y Morena se va a convertir en una potencia económica, no, no”, subrayó el virtual presidente electo.

Por lo dicho por el tabasqueño, el recorte va muy en serio pues ratificó que se termina con la partida secreta; “va a haber transparencia, es regla de oro de la democracia”.

Prometió que se dará a conocer la nómina del gobierno federal para saber cuánto gana cada funcionario “todo va a ser transparente”.

Se supone que también se acabarán los bonos o retribuciones especiales, es decir, se terminan todos los privilegios, y si bien el tabasqueño señaló que los trabajadores sindicalizados no tendrán mayor problema, su consigna fue lanzarse contra la llamada “burocracia dorada” porque no puede haber gobierno rico y pueblo pobre, así que “a amarrarse el cinturón”.

Municiones

*** Eso de que el PRI se juega su futuro político con la renovación de la dirigencia de la Confederación Nacional Campesina, no hay quien se lo crea. Lo cierto es que el Revolucionario Institucional ya se jugó su destino en las elecciones del pasado 1 de julio; aun así, en el transcurso de la presente semana, el Consejo Político de la CNC iniciará el proceso para la elección del nuevo liderazgo del organismo y lo harán en medio de contradicciones e intercambio de acusaciones sobre quién se equivocó.

Para muestra, ahí está que ya surgieron los señalamientos en contra de su actual dirigente, Ismael Hernández Deras, ya que en la Campesina, mucho se comenta de que hay temor manifiesto de que el ex gobernador de Durango, pretende quedarse por cuatro años más al frente de la CNC, aunque en realidad siempre ha pertenecido al sector popular del PRI. Entonces, ¿qué hacía en la CNC?

*** Sobre el caso del Colegio “Enrique Rébsamen”, que se desplomó en el temblor del pasado 19 de septiembre, ayer en Querétaro, tuvo lugar la detención de un Director Responsable de Obra (DRO) de dicho plantel educativo a cuyo cargo estaba diseñar un tercer piso, en uso habitacional y no escolar, acción que sin duda, es contra la ley.

Por cierto, la dueña de dicha escuela, Mónica García Villegas, fugada y todo pero continúa en la más completa impunidad.

*** El virtual alcalde en la Miguel Hidalgo, Víctor Romo, anunció que pondrá a disposición de los vecinos de dicha demarcación, una APP gratuita que estará destinada a atender las demandas ciudadanas en menos de 24 horas. Tal aplicación se llamará “Reporte 24 Horas” y podrá ser descargada en los teléfonos celulares y se trata de un servicio que se enmarca en el eje, Gobierno de Calidad, con la intención de elevar la calidad de la atención ciudadana.

morcora@gmail.com