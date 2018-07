Fideicomiso “Por los demás”, bola de nieve que crece en Morena

Como veo, doy

Jorge Luis Galicia Palacios

Damnificados por los sismos siguen en espera de ayuda

Muchas voces hacen más confuso el tema

Calificado entre la opinión pública como el primer escándalo de un gobierno que aún no inicia, urge que el tema de las supuestas irregularidades en torno al manejo de los recursos del fideicomiso creado para atender a la población damnificada por los sismos de septiembre pasado sean esclarecidos de inmediato por el partido del presidente electo y con toda claridad, ya que después de la sanción que el Instituto Nacional Electoral les impuso los involucrados y defensores de este asunto han salido a decir muchas cosas pero lejos de esclarecerlo, el asunto se ha enredado aún más y el tema tiende a seguir creciendo entre la opinión pública como una bola de nieve.

En su afán de esclarecer las cosas, han hablado al respecto el mismo virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, así como Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional del partido del Movimiento Regeneración Nacional.

También han entrado al boom declarativo Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE y otros actores que tendrán responsabilidades de primer nivel en el gobierno que entrará en funciones a partir del primero de diciembre próximo.

Todos en general han aportado elementos con ánimo de aclarar lo que en pocos días se ha convertido en todo un escándalo mediático.

En toda esta lluvia de declaraciones, lo único claro hasta ahora es que el INE impuso a Morena una sanción por la cantidad de 197 mdp por usar el fideicomiso de ayuda a damnificados de los sismos del año pasado, para financiar sus campañas electorales, y que a más de 10 meses de los fatídicos acontecimientos una mayoría de familias damnificadas siguen en espera de que las autoridades les tiendan la mano en su desgracia.

Si como dicen en Morena lo del fideicomiso es una acusación “falsa, de toda falsedad”, sin duda este asunto les debe dejar como experiencia que nadie del gobierno entrante estará exento de situaciones de riesgo o momentos de crisis, por lo que desde ahora deben estar preparados para el control de daños, donde uno de los principios fundamentales en la estrategia comunicacional señala que ante estas amenazas lo que procede son decisiones y respuestas inmediatas.

No debe pasar desapercibido que todo manejo de información en momentos de crisis lo recomendable es una estrategia comunicativa, que conoce muy bien Cesar Yáñez, quien durante muchos años ha manejado la comunicación social de AMLO, y que al parecer varios integrantes del equipo que ocuparán las diferentes carteras del nuevo gobierno no solo desconocen esos lineamientos básicos sino que en el caso del fideicomiso se han ido por la libre en su afán de mostrarse ante los medios, situación que se deberá corregir de inmediato si no quieren poner en aprietos a quien será su jefe, el Presidente.

En la práctica, en la estrategia comunicacional lo más recomendable en situaciones de crisis es una sola voz, para evitar mensajes encontrados y que generen confusión y sobre todo, nada de mentiras y si no se tiene suficiente información lo mejor es reconocer que lamentar.

El tema del fideicomiso “Por los demás” es un primer aviso para quienes no hayan acatado las directrices en la estrategia comunicacional, seguir actuando por iniciativa propia tendrá sus riesgos y se perderá la oportunidad de ser parte de un gobierno transparente como el que propone Andrés Manuel.

VA MI RESTO.- No se debe tomar como un descuido menor la falta de una respuesta oportuna y contundente en el tema del fideicomiso “Por los demás”, la sanción impuesta por el INE sobre aparentes irregularidades en el manejo de los recursos ya se veía venir desde hace varios días y sin embargo todavía no hay quien ponga punto final a la polémica.

Algo o alguien falló en el seguimiento de este asunto, diez días antes de lo comicios del 1 de julio Morena fue denunciado por el PRI por supuestas triangulaciones de los recursos obtenidos por el referido fideicomiso y no obstante de lo delicado del tema este asunto se dejó a la deriva hasta que el INE anunció y votó la medida sancionatoria.

Desde la presentación de la denuncia a la fecha, la respuesta fue que se trataba de una mentira y que el tema había sido manipulado para afectar a Morena, lo cual tal vez hay algo de cierto, pero por tratarse de una asunto que habla de corrupción lo ideal es que desde que se hicieron del conocimiento público las supuestas anomalías e irregularidades desde ese mismo momento los involucrados debieron dar la cara y con peras y manzanas, o con ábaco de por medio, afrontado esta controversia de tipo jurídico, pero no, en la euforia del triunfo y el festejo, los días pasaron y hoy la respuesta final parece ser de la competencia de los tribunales del poder judicial y bajo el escrutinio de los medios de comunicación, toda vez que hace falta una explicación de mayor claridad, y hasta ahí porque como veo doy.

jorgelgalicia@yahoo.com.mx