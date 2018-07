Carretera de la muerte

Punto por punto

Augusto Corro

Todos los peligros se encuentran en la autopista México-Pachuca.

Si usted circula por esa ruta corre el riesgo desde sufrir un asalto hasta perder la vida. Son innumerables los hechos sangrientos registrados en el tramo de Ecatepec a la Ciudad de México.

El viernes en la mañana al menos 13 personas murieron al estrellarse la combi en que viajaban contra un tráiler estacionado en el acotamiento. Ocho viajeros resultaron heridos y fueron hospitalizados.

El hecho cruento, sin duda impactante, a los tres días empezó a olvidarse. Ya nos acostumbramos a ser testigos de las tragedias.

¿Pedir mayor seguridad en las carreteras? Sería lo lógico.

¿Pero a quién? Hace mucho tiempo es camino sin ley.

Las autoridades municipales, estatales y federales se dieron por derrotadas hace varios años.

Basta con revisar el número de asaltos que se registran a diario en el transporte de pasajeros y a los camiones de carga. Como si lo anterior no fuera suficiente, no hay policía que obligue a los conductores de todo tipo de vehículos a respetar los límites de la velocidad.

Ecatepec es el municipio más poblado de México y miles de personas que viven en esa zona trabajan en la CDMX. Diario padecen el vía crucis del transporte deficiente e inseguro.

En vano solicitar mayor vigilancia en esa ruta de la muerte. No hay quien se ocupe de hacerlo. Los pasajeros se encuentran en constante amenaza de sufrir algún accidente o, por lo menos, ser víctimas de un asalto.

Cuando viaje por esa tierra sin ley extreme sus preocupaciones. No hay de otra.

Delincuencia sin preocupaciones

En la Ciudad de México la delincuencia se siente tranquila, sin preocupaciones. Las autoridades de Seguridad Pública (SPP) no la persiguen en estos días, se encuentran ocupadas en otros menesteres.

Así pues, los principales jefes policiacos están en espera de instrucciones del nuevo secretario de SPP, Raymundo Collins, quien estará al frente de la corporación policiaca alrededor de cuatro meses.

En diciembre, otro jefe de la policía suplirá al citado Collins. Estas acciones políticas tienen contenta al hampa, porque nadie se ocupa de ella.

Quién sabe si fue en tono de broma, pero el que hace las veces de jefe del gobierno capitalino, José Ramón Amieva, le recordó a su subalterno que “hay delitos que se deben combatir de manera especializada y directa como el narcomenudeo, la presencia de armas, la utilización de vehículos robados para cometer delitos o cualquier esquema de ilegalidad”.

O sea que el jefe Collins tendrá que enfrentarse a la delincuencia organizada que tiene muchos años de actuar impunemente. ¿Cuatro meses serán suficientes para atacarla y vencerla? Ni de chiste.

Vamos a soñar, nada nos cuesta, que el jefe de la SPP recién llegado acabará con el hampa citadina y que podemos sentir tranquilos en los autobuses de transporte público, en las calles, en los restaurantes, etc.

Asesinatos de politicos

La violencia contra los políticos continúa. El alcalde Eliseo Delgado Sánchez, de extracción morenista, de Buenavista Tomatlán, Michoacán, fue asesinado a tiros la tarde del viernes.

Un grupo armado irrumpió en el local y acribilló al presidente municipal que se encontraba con su equipo de transición. En el pasado mes de junio, el alcalde suplente de Buenavista Tomatlán, Javier Ureña González, fue ultimado a balazos en una brecha cercana a la localidad.

El proceso electoral reciente fue uno de los más violentos en la historia en los últimos tiempos. En Michoacán, los atentados contra los políticos estuvieron a la orden del día.

Como se ve, las pugnas políticas y de otros intereses con sus respectivas víctimas continuarán porque saben los delincuentes que no serán perseguidos por la justicia. La impunidad los alienta a cometer actos criminales.

Así de sencillo

De acuerdo con la ley, “nadie puede ganar más que el Presidente de la República”. Más claro, imposible.

De acuerdo con la política de austeridad que pretende el nuevo gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) nadie obtendrá un sueldo superior a los 108 mil pesos mensuales.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia se mostraron preocupados por la reducción de sus sueldos.

Su presidente, Luis María Aguilar, dijo que las remuneraciones que reciben los integrantes del Poder Judicial “no son un beneficio personal ni un privilegio, sino que son necesarios para poder otorgar resoluciones independientes y sin presiones”.

¿O sea que si no reciben buena plata se encuentran expuestos a “tentaciones” como sobornos, etc.? ¿Y la ética? ¿Esto con qué se come? No hay que darle vueltas al asunto. La ley dice que nadie debe ganar más que el Presidente de la República y los ministros y así será.

Autodefensas

En Morelos empezaron a funcionar las autodefensas ante la nula seguridad que priva en algunos municipios. En los últimos meses, un grupo denominado “La Maña” se dedicó a extorsionar a los morelenses. Cobraba por “derecho de piso” y por el establecimiento de negocios. En Totolapan y Tlayacapan los vecinos decidieron armarse y vigilar las entradas a los poblados para evitar la presencia de los delincuentes de “La Maña”. Era de esperarse que esto ocurriera tarde o temprano por la pésima administración del gobernador Graco Ramírez.

En Morelos parece que la policía no existe, la espiral de violencia crece cada día y la sociedad no tiene ninguna respuesta de la sociedad que la proteja. Por eso grupos de morelenses hartos de tantos hechos delictivos optaron por las autodefensas.

