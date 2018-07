Ulises Ruiz: EPN, responsable de la derrota

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Beltrones: Meade nos dejó “en el peor de los mundos”

Ulises Ruiz y Manlio Fabio Beltrones no dan tregua al presidente Enrique Peña Nieto, a quien señalan como el responsable directo del desastre electoral del PRI

El ex gobernador de Sonora, ex subsecretario de Gobernación, ex presidente del PRI, ex coordinador parlamentario en el Senado y la Cámara de Diputados ironiza:

“El “mejor candidato” no logró convencer a los priístas ni captar votos de otros partidos… José Antonio Meade nos puso en el peor de los mundos posibles”.

Reconocido por amigos y contrarios como siempre prudente, cuidadoso, de trato fino, Beltrones no critica ni responsabiliza evidentemente a Meade de la derrota del pasado 1 de julio, sino a quien lo impuso: el presidente Enrique Peña Nieto.

“Hago la anotación porque necesariamente tendríamos que ver qué tanto éxito tuvimos con un candidato que no era priista: valioso, auténtico, inteligente, preparado, pero que a final de cuentas tardó en ser admitido por el electorado priísta, algunos alcanzan a decir –yo no lo podría todavía comprobar–, de que ni pudimos tener a todos los priístas de nuestro lado ni tampoco logramos convencer a los no priistas, de que él representaba una corriente distinta”.

Por su parte el ex gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz (quien junto con Beatriz Pagés, el senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, Luis Castro Obregón presidente del Panal, participaron en una mesa sobre la viabilidad de los partidos–, expresa en sí, todo el enojo de los priístas.

Advierte que ante el desastre hoy todos reclaman una reflexión a fondo.

“Ahora todos ellos dicen que hay que hacer una reflexión exhaustiva de por qué perdimos…

“¿Saben por qué perdimos?”, interroga a quienes asistieron al Seminario de Cultura Mexicana para escuchar disertaciones sobre la permanencia de los partidos políticos.

“Perdimos porque el presidente Enrique Peña Nito tiene el 80% de rechazo, porque impuso al candidato presidencial, porque impuso a los candidatos a gobernador, a senadores, a diputados, a presidentes municipales , los impuso junto con los gobernadores, porque los gobernadores vinieron y le dijeron: ‘o pones a mis candidatos, o yo no jalo en la campaña?. Y los impusieron, y no ganaron…

“¿Hay que investigar?… no le demos vueltas a las cosas.

“En el PRI los responsables tienen nombre y apellido: Enrique Peña Nieto; el que manejó la seguridad que es Miguel Ángel Osorio Chong, hoy senador pluri; el otro se llama Luis Miranda, compadre del Presidente Peña Nieto y que estaba en Sedesol; Rosario Robles y…”

Ruiz afirma que si alguno incurrió en corrupción pues que se le investigue y si tiene responsabilidad pues que vaya a la cárcel.

Pero subrayó que el PRI no tiene por qué andarlos defendiendo.

Y extiende la responsabilidad a quienes estaban al frente del PRI en los momentos de mayores corruptelas “y que no hicieron nada…”

“Entonces, a los errores en la campaña, se sumaron los errores en la estrategia, y errores…

“Pero lo que fue un golpe al corazón en esta elección para el PRI, es el rechazo del 80% al presidente Peña… y a los funcionarios de su gobierno, que por cierto son pluris… el que estuvo en seguridad que ahora es senador de la República, los del combate a la pobreza, los del combate a la corrupción, el socavón, la estafa maestra, Odebrecht, los de la generación de la vergüenza, al principio se les llamó la nueva forma de gobernar”.

Ulises Ruiz se refiere por supuesto a los gobernadores Roberto Borge, Javier Duarte, César Duarte y otros que durante el inicio del mandato de Peña Nieto se sacaron una foto con él en Los Pinos y que luego ha servido como la imagen de la corrupción de este sexenio.

Ruiz prosigue:

“¿Qué sucede? Pues que (esos gobernadores) quebraron los estados… escándalos… y esa generación que hoy llamamos de la vergüenza, es parte de ese 80% de rechazo de Peña Nieto… ese 80% de rechazo se pasa en automático a la campaña presidencial porque nuestro candidato (Meade) no mandó una señal de cambio, nuestro candidato, cuidadoso, respetuoso, no quiso deslindarse, y el PRI no tiene por qué cargar con los negativos del gobierno, allá el gobierno que se defienda…

“El PRI tiene que hacer su chamba, su estrategia, deslindarse y ganar elecciones, ese es su trabajo en una campaña… no lo lograrnos… no es catastrófico tampoco, ¡¡¡ehh!!!…”

El ex gobernador de Oaxaca hoy líder de la llamada Democracia Interna, la más persistente en criticar los procesos internos, recuerda que hace 12 años el PRD perdió la Presidencia de la México con AMLO a la cabeza por 250 mil votos… por esa cantidad Calderón ganó la Presidencia de México… y hoy el PRD está a punto de perder el registro… en cada elección cambia la situación, asegura.

Desde hace 30 años

El ex gobernador de Oaxaca afirma que el desastre del PRI no fue súbito. Viene desde hace 30 años con el ascenso al poder de los neoliberales, indica.

Ya entonces comenzaba el hartazgo de la sociedad por la corrupción, la inseguridad y la pobreza.

Pero los gobiernos neoliberales, ni priístas ni panistas, no disminuyeron nada de eso.

“La corrupción, la inseguridad, los 50 millones de pobres, casi la mitad de la población del país ayudó a que Peña Nieto hace 6 años fuese beneficiario de parte de este hartazgo”.

Pero el mexiquense, dice Ulises Ruiz, no atacó las causas de esos males.

“El PRI comenzó a perder hace 30 años cuando llegaron los neoliberales, se fue mermando.

“La inseguridad aumenta junto con la pobreza… la política asistencialista no da resultados y la mejor muestra son los 50 millones de pobres, no resuelven la pobreza pero además genera mucha corrupción, los recursos de más de la mitad de los programas se queda en el camino… se lo roban”.

Ruiz advierte que encima de los errores de gobierno, de política, de manejo del PRI Peña Nieto incurrió en las imposiciones.

Impuso a Enrique Ochoa como Presidente del PRI y luego al candidato José Antonio Meade y al coordinador de la campaña, Aurelio Nuño.

Los tres personajes externos al PRI.

“… no es el PRI, se llama Enrique Peña Nieto, él es quien pone a los presidentes del PRI, aquí no hay consultas. Aquí hay que ir a Los Pinos y el presidente dice “va este al PRI”… y va al PRI como llegó Beltrones, como llegó Juárez y ahora Claudia Ruiz Massieu…

“La democracia es Enrique Peña Nieto para los priìstas… nosotros estuvimos señalando eso… no conoce el PRI, obviamente comete errores y entonces viene la asamblea nacional y en la asamblea nacional del PRI se da línea para quitar los candados y poder recibir candidaturas externas nosotros, como Democracia Interna que formamos en ese entonces, fuimos a Campeche a la mesa de Estatutos a pelear para que no se abrieran los candados que por cierto no eran necesarios porque si el PRI va en un frente, pues lo hubiera postulado el Verde, el PRI se suma a esa candidatura y no violentas estatutariamente al partido, pero sobre todo no violentas ni lastimas a los militantes del PRI… en esa asamblea había 600 personas que llevaban la representación de muchos más priístas en la mesa de Estatutos y muchos de quienes estaban ahí coincidían con nosotros pero les habían dado instrucciones los gobernadores, los sectores, la línea del presidente de abrir los candados para poner a un candidato externo y fui el único que se subió a defender que no se abrieran los candados y pues votaron y nos arrasaron”.

Ahora quieren hacer reflexiones cuando todos saben dónde está el origen de todo.

