CNN hará cobertura especial de la Alianza del Pacífico

El encuentro se llevará a cabo en Puerto Vallarta, los días 24 y 25 de julio, y el periodista Mario González estará a cargo de diferentes espacios noticiosos

Arturo Arellano

El periodista Mario González es un destacado investigador que está a cargo de los espacios noticiosos “Perspectivas México”, “México Opina” y “Mercado México”, de la cadena CNN en Español, mismos con los que realizará también una cobertura especial y de 360 grados en la Alianza del Pacífico que se realizará en Puerto Vallarta, los días 24 y 25 de julio. La cobertura televisiva y actividades digitales que tendrá CNN en español, serán con una visión amplia en los temas políticos y económicos de distintos rubros presentados bajo el concepto de periodismo de investigación.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, el periodista detalló que “CNN siempre cubre este tipo de acontecimientos en un esfuerzo novedoso de informar más allá de lo comercial. En la Alianza del Pacífico se habla del desarrollo de intercambio y fomento de talento laboral entre las naciones participantes. La integración de empresas a esta cumbre es otro detalle interesante, van a participar en cosas previas representantes de industrias, al menos 250 empresas importantes estarán dialogando y buscando esa integración en comercio educación y juventud. Por otra parte, está la primera participación de Andrés Manuel López Obrador por invitación del presidente Enrique Peña Nieto, de modo que llega a este foro para participar cómo observador. Todos estos elementos y la negociación del Tratado de Libre Comercio hacen muy interesante la posición de México en esta alianza”.

Destaca que “adicionalmente hay invitados de América del Sur, pero la principal expectativa para muchos es la presencia de López Obrador, la cual yo considero es parte del camino a partir del discurso de Peña Nieto, después de las elecciones y los resultados que arrojaron a Obrador como virtual ganador. La invitación a esta cumbre se dio apenas un día después de las elecciones y Andrés Manuel acepta de inmediato en ese mismo camino de la transición pacífica a la que invitaron en sus discursos”.

Sobre los puntos a tratar durante el evento, refiere importantes. “El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos que tiene evidentes puntos muertos en el tema automotriz, por otro lado la cláusula 11 no ha avanzado, lo mismo que el tema agroindustrial. Hay avances de temas más sencillos dentro de este tratado, pero no los suficientes. No sé si la presencia de un nuevo gobierno agilice los demás aspectos, pero esperamos que sí, ya que se empezará a negociar bilateralmente y no trilateralmente. Hoy en día está en debate qué debe ser una negociación integral con Estados Unidos y no solo comercial. Esto implicaría un intercambio laboral, de visas de trabajo, estudiantil. Eso es lo que pone sobre la mesa el equipo de López Obrador con Marcelo Ebrard a la cabeza”.

Finalmente sobre la llegada de López Obrador a la presidencia refiere que “Estamos ante un cambio de paradigmas, hay corrientes nacionalistas que están triunfando en diferentes partes del mundo. Donald Trump es ejemplo de ello, es un hombre que lo hemos visto hasta en Rusia dialogando. López Obrador tiene una propuesta con sentido nacionalista también, y la gente sigue esa tendencia, porque se da voto mayoritario a esta opción de ruptura. Si va a funcionar, esa es la gran pregunta y nadie tiene la respuesta, estamos en incertidumbre de cómo manejará las cosas con esa ideología nacionalista. Hay expectativa y se debe a que la sociedad quiere un cambio radical, porque las cosas después de tantos años con otra fórmula no han funcionado”.

CNN realizará una cobertura de 360 grados rumbo a las nuevas propuestas de estos países que participan en la Alianza del Pacífico. La cobertura incluirá seguimiento en la plataforma de televisión de paga, como en redes sociales y página de internet, donde la gente podrá estar al tanto de cada eventualidad.