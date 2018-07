“El lápiz de Sebastián” celebra seis años de representaciones

Consuelo Duval, productora y parte del elenco, se despidió del montaje infantil, dando la bienvenida a Irán Castillo, quien además fungió como madrina de develación de placa

¡Corta temporada en el Teatro del Parque Interlomas!

Arturo Arellano

Con dramaturgia de José Jorge Marín y Miguel Huerta, y la dirección de Andrea Cruz Meléndez, la puesta en escena “El lápiz de Sebastián” celebra seis años continuos de representaciones. Por lo anterior, Consuelo Duval se despidió del papel protagónico de la obra que además produce, se complació en invitar como madrina de develación de placa a la actriz Irán Castillo, quien además se integra en su lugar al elenco, donde alternará funciones con Tatiana, llevando así un refresco a la Compañía Mexicana de Teatro Negro, que actualmente ofrece funciones en el Teatro de Parque Interlomas.

“¿Alguna vez te imaginaste que tus dibujos pudieran cobrar vida?”, pues en esta obra podrás ver esto y más. Sebastián es en tanto un niño que ama dibujar, no obstante un día al salir de la escuela y en medio de una tormenta recibe como regalo de parte de un hombre ciego, un lápiz mágico, cuya peculiaridad es que dibuja sólo las cosas que se hacen con amor. Esa misma noche Sebastián es visitado por sus propias creaciones quienes lo llevan a rescatar “Folio”, un mundo extraordinario hecho de dibujos y el cual está a punto de desaparecer, debido a los ataques de una enorme araña que es además la temible villana de la historia.

En esta obra los dibujos cobran vida, un caballo fluorescente y una araña de má́s de 3 metros de altura, son só́lo algunas de las sorprendentes creaciones que podrás ver en esta puesta en escena, que se destaca por su creatividad, originalidad y por ser la única y primer obra realizada en este formato en Latinoamérica y habla hispana, algo que sin duda alguna hay que ver y disfrutar.

Al concluir la función, la actriz Consuelo Duval agradeció al público su presencia e invitó o a seguir apoyando el teatro infantil. “El teatro infantil está agonizando, por ello, es muy importante que este tipo de proyectos se difundan, para que este teatro esté siempre abarrotado, ayúdenos a mantener vivo el teatro infantil. Hoy yo dejo el papel de la mamá después de haberlo hecho con tanto gusto, pero hay que dejar el paso a las extraordinarias actrices que llegarán, seguramente a hacer un teatro extraordinario. Por mi parte me voy a hacer una gira por todo el país con otra puesta en escena”.

Invitaron al escenario a Irán Castillo, quien evidentemente emocionada comentó: “sabía que la obra era muy bonita, pero realmente no asimilas qué tan bella hasta que vienes a verla. La verdad estoy conmovida, tengo hasta ganas de llorar, es un trabajo impresionante de toda la compañía, el juego de luces, las marionetas, los acróbatas y bailarines, todos hacen un trabajo espectacular y me llena de emoción poder integrarme con ustedes. Los felicito a todos, es una obra con un arte divino, una idea increíble, no es la típica obra infantil, tiene mensajes muy lindos”.

“El lápiz de Sebastián”, que es el viaje de un niño hacia un mundo donde habitan todos sus dibujos inconclusos, asombra a chicos y grandes, pues además de los efectos visuales, la historia invita a que los pequeños sean disciplinados y cumplan las metas que se ponen en la vida, disponiéndose desde siempre a terminar lo que empiezan y a tratar bien a sus padres, además de obedecerlos y comprenderlos.

La obra continúa ofreciendo funciones en el Teatro del Parque Interlomas, los domingos a las 13:00 horas.