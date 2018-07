Voces de Catedral es un recorrido a través de la historia de México y su fe

La puesta en escena se presenta todos los miércoles a las 20 horas en los rincones de la Catedral Metropolitana del Centro Histórico de la CDMX

Arturo Arellano

En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se lleva a cabo la cuarta temporada del montaje “Voces de Catedral”: una propuesta creativa que combina historia, música y arte, a la vez que difunde un mensaje evangelizador. Se lleva a cabo en el interior de la Catedral, en un ambiente que propicia la observación, el aprendizaje y la reflexión en torno a uno de los monumentos más bellos y emblemáticos del Centro Histórico. El texto original de la obra fue escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés, mientras que la dirección de la compañía corre a cargo del `adre Victoriano Martínez.

Para explicar cómo surge esta obra el padre Victoriano, acompañado de la voz de la música en “Voces de Catedral” (Lidia Mares), ofreció una entrevista a DIARIO IMAGEN. “En los trabajos de nivelación que se hicieron cuando la Catedral corría el riesgo de derrumbarse, hubo trabajos de reconstrucción y en consecuencia muchos trabajadores, entre los que empezó a correr la leyenda de que se escuchaban voces en la Catedral. En aquel entonces le dijeron al padre José de Jesús Aguilar que echara agua bendita, que algo estaba pasando. No obstante, el padre pensó en ese momento que si realmente las voces de Catedral hablaran ¿qué contarían o qué dirían?, y tuvo la idea de crear este recorrido teatral con luz y música para presentar a la Catedral a través de las voces significativas de la historia, de la liturgia, el arte, la música y personajes desde la fundación de este recinto”.

Estas voces, según la lectura del padre, le dicen al México actual “que te reconozcas en tu historia, porque la Catedral está vinculada a todo ese proceso de la formación de México. Desde la llegada de los aztecas al Valle de Anáhuac, la conquista, la evangelización, el periodo virreinal y esta historia viene plasmada en toda la producción artística que está presente en cada rincón de la Catedral, a través de lienzos, piezas talladas en madera, la estructura y por supuesto los dos órganos monumentales que tenemos, son los únicos órganos gemelos que existen y fueron restaurados, gracias a la aportación económica de la Fundación Alfredo Harp Helú”.

Añaden que si bien es una obra creada por la Iglesia y la compañía teatral dirigida por un sacerdote, es teatro para todos y no solo para los creyentes “El arte es universal, se trata de resaltar la obra pictórica, la arquitectura, la música y la historia. Pues la Catedral ha estado presente en los momentos cruciales de la historia de México. Aún sin teatro a esta Catedral vienen no solo creyentes, sino turistas de todo el mundo, porque es un edificio emblemático de la fusión de la hispanidad con las culturas prehispánicas. Esta es la joya de toda América, porque no hay otra Catedral como ésta. La Catedral es patrimonio cultural de la humanidad. El arte lo puede disfrutar todo mundo”.

Uno de los principales retos refieren es “hacer teatro en un espacio que no está hecho para ello, porque no tenemos las facilidades del audio o iluminación. Hacemos adaptaciones respetando el espacio histórico y litúrgico para resolver esas exigencias, pero sí es un reto que los actores han superado muy bien”. Cabe destacar que el vestuario es de la época virreinal, confeccionados hace 15 años y traídos directamente de España.

En esta obra que además es un recorrido por cada rincón de la Catedral, los visitantes podrán estar dentro incluso de lugares donde no podrían estar de otra manera, como la sacristía a donde son guiados por las “Voces de Catedral” para conocer lo necesario para celebrar una misa y lo harán acompañados de los protagonistas de nuestra historia. La compañía de teatro de la Catedral nació hace tres años gracias al interés del rector de la Catedral, el padre Francisco Espinoza, cuando se lanzó una convocatoria a la que respondieron actores profesionales que hoy son parte de la historia.

Si bien la compañía nació específicamente para “Voces de Catedral” que se presenta todos los miércoles a las 20:00 horas, ya se tienen planes de montar otros espectáculos.