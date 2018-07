De cada 100 menores, 4 presentan déficit de atención

Entrega de 5,500 repelentes para prevenir casos de zika

Procuración multiorgánica que beneficia a cinco niños

Para brindar una mejor calidad de vida a niñas y niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el IMSS otorga tratamiento médico y psicológico, con el objetivo de que tengan un adecuado rendimiento escolar y logren desarrollar una sana relación con sus padres, familiares y compañeros de escuela. Realizar un diagnóstico en los primeros años de vida del infante, permite a los especialistas intervenir de manera oportuna y evitar que pase tiempo con los diversos síntomas que tienen los menores con este trastorno, pues son impulsivos, descuidados, propensos a accidentes y sin disciplina para aceptar reglas, tanto en el hogar como en la escuela, problemas que pueden continuar durante la adolescencia y aún en la vida adulta. La doctora Leticia Flores Pérez Pasten, psiquiatra adscrita a la Coordinación de Atención Integral en Segundo Nivel del IMSS, informó que de cada 100 menores en edad escolar en promedio cuatro presentan este trastorno, el cual es más común en niños que en niñas en una proporción de seis varones por una mujer. El diagnóstico se realiza cuando el infante presenta en un periodo de seis meses o más, 6 síntomas, tales como: problemas para mantener la atención en actividades recreativas, no escuchar cuando le hablan, no cumplir instrucciones, no completar actividades, a menudo pierde las cosas, se levanta cuando se espera que esté sentado y no puede participar en actividades de manera tranquila. En 2017 se otorgaron 6,650 consultas de primera vez para el tratamiento de este trastorno y casi 9,590 para su seguimiento. Una vez diagnosticado, el niño con el trastorno recibe atención integral y personalizada, que tiene como objetivo controlar los síntomas que se asocian al mal comportamiento, pues no existe una cura como tal. Se requiere de medicamentos, psicoeducación, modificación conductual y orientación a padres y profesores. Los medicamentos que el IMSS proporciona no causan adicción ni somnolencia en los menores, son sustancias controladas que se indican a partir de los 6 años y que actúan en el sistema neuroquímico, ayudando a la producción de dopamina y noradrenalina que favorece la maduración cerebral y un mejor control de los síntomas de falta de atención.

El secretario Salud de Edomex, Gabriel O’Shea Cuevas, presidió la entrega de 5,500 repelentes para prevenir casos de zika en mujeres embarazadas que habitan, principalmente, en municipios de la zona sur. Este padecimiento es trasmitido por la hembra del mosco Aedes aegypti y puede originar problemas de discapacidad auditiva y visual en los bebés, así como malformaciones. El funcionario exhortó a las familias a realizar acciones que ayuden a evitar la proliferación del mosco, como mantener techos, patios y jardines sin cacharros, retirar la maleza cerca de las casas y drenar el agua para eliminar la presencia de charcos donde este insecto pueda reproducirse. Acompañado por Juan Saúl Ramos González, titular del Seguro Popular en el Estado de México, el titular de Salud también entregó maletines didácticos que permitirán detectar oportunamente problemas en el desarrollo infantil, mismos que están destinados a niños menores de cinco años de edad. Al otorgar de manera simbólica tres de 7 mil maletines “Juega y Aprende” y “Juego para el Desarrollo de Habilidades”, Gabriel O’Shea Cuevas subrayó la importancia de que los padres realicen actividades didácticas con sus pequeños y puedan identificar posibles dificultades en el aprendizaje y desarrollo temprano.

El IMSS, Delegación Querétaro, realizó una procuración multiorgánica, con la cual se beneficia a cinco niños que recibirán los órganos en hospitales de la Ciudad de México y que se encontraban en lista de espera. Se procuraron dos riñones, dos córneas y el hígado de un menor de 12 años que sufrió traumatismo craneoencefálico, lo que derivó en muerte cerebral en el estado de Querétaro. Especialistas del Centro Médico Nacional Siglo XXI se trasladaron a la entidad para realizar la procuración de los riñones; mientras que las córneas fueron procuradas por personal del HGR No. 1 de Querétaro y enviadas al Centro Médico Nacional La Raza para ser trasplantadas. En tanto que médicos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán se hicieron cargo del hígado. De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, se tiene una lista de 20,311 personas en espera de un órgano o tejido, de los cuales 13,281 son derechohabientes del IMSS. De esta lista, el 15% son menores de edad.

