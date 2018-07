¿Quién le comprará la venganza a Ebrard?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

AMLO, que entienda que ya se acabaron 18 años de campaña

INE, le hace llamado a dirimir diferencias

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello se vio en la necesidad de, junto con el resto de los consejeros, hacer un pronunciamiento sobre el “tan llevado y traído” Fideicomiso “Por los Demás”, porque el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado a los consejeros Marco Antonio Baños y Ciro Murayama como de operar a favor del PRI. ¡Quién lo diría!, como está ahorita el otrora poderoso Revolucionario Institucional, tan debilitado, ni siquiera tiene fuerza para asestar aunque sea un “rasguño” al “tsunami” llamado Morena.

Además, Córdova aclaró y muy bien, que en las indagatorias del expediente “Por los Demás”, la actuación del Instituto siempre se ha ajustado a las normas vigentes y su actuación ha sido sin filias ni fobias, “es decir, sin sesgos políticos”.

Ahora bien, si el asunto se trata de una venganza, o bien de un complot en el que estaría involucrado no solo el INE, sino ahora hasta la Secretaría de Hacienda, el tabasqueño no ha tenido a bien aclarar de parte de quién, es decir, debería ser más específico, pero lo cierto es que ya no tiene ni caso que diga eso puesto que el propio Córdova Vianello, salió ayer a ratificar que el tema del controvertido Fideicomiso, nada tiene que ver ni influye en el contundente y arrasador resultado que obtuvo AMLO y su partido en las pasadas elecciones del 1 de julio, pero de cualquier manera, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que decida dicho expediente.

Una pregunta no sobra: ¿y si acaso el TEPJF no fallara como López Obrador lo quiere?, ¿será que también se lanzará a la yugular de los magistrados que preside Jannine Otálora?

La reacción que pueda tener el tabasqueño es impredecible, pero por lo menos hasta el momento, sigue enojado con el INE y eso lo ha hecho público en diversas ocasiones por eso, los consejeros del Instituto le hicieron un llamado para sostener un diálogo respetuoso y dirimir las diferencias dentro de los cauces legales correspondientes.

No tendría mucho caso que AMLO, a poco más de cuatro meses de asumir la Presidencia de la República, entre en un conflicto que le sería totalmente estéril; tendría que recordar que ya se acabaron sus 18 años de campaña y que debe abandonar la actitud del beligerante candidato y también hacer a un lado eso de las venganzas.

En cambio el que parece que no pasará por alto ese asunto es Marcelo Ebrard, el flamante canciller nombrado por el virtual presidente electo López Obrador, que ha dejado saber a sus cercanos que cobrará todas y cada una de las facturas que considera, le deben, para lo cual, contará con personajes como Alberto Esteva, quien será uno de los “verdugos” que materializará la venganza del futuro secretario de Relaciones Exteriores en contra de Miguel Angel Mancera, jefe de Gobierno de la CDMX con licencia.

Aunque también Ebrard, ha mencionado que podría concretar su desquite a través de terceras personas que se encuentren en los principales círculos y que se presten a hacerlo. La pregunta es: ¿quién comprará la venganza?

Municiones

*** Hoy, en el Piso 51 de la Torre Mayor, se llevará a cabo el interesante evento “M, Imponiendo México 2018”, en el que diversas organizaciones y empresas quieren celebrar al país mostrando las cosas increíbles que se están haciendo desde diversas plataformas, esto, además, como para sacudirse las secuelas del reciente proceso electoral del pasado 1 de julio.

*** Muy bien que el nuevo secretario de Seguridad de la CDMX, Raymundo Collins, a pesar de que estará muy corto tiempo al frente de dicha Secretaría, implemente medidas muy concretas para abatir la inseguridad en la capital de la República como lo es el vuelo de helicópteros varias veces al día sobre las zonas más riesgosas de la Ciudad, lástima que sea por tan poco tiempo.

*** Ernesto Ruffo no se amilana en su empeño por conseguir ser el sucesor de Damián Zepeda, por lo que solicitó a éste que garantice la transparencia en la renovación del CEN albiazul porque el dominio de las cúpulas ha coptado a militantes. El exgobernador de Baja California dice que hay destacados cuadros panistas que se han ido apropiando del partido.

Asegura que en elecciones internas pasadas, han prevalecido los mecanismos de coacción, por lo que deben de regresar a las pasadas formas de elección de un partido muy disciplinado. No dijo su nombre, pero Ruffo Appel se refirió a Ricardo Anaya, que no asoma ni las narices en la escena política, quien dejó su “tiradero” y no regresó a levantarlo. De pasadita, Ruffo se refirió a la figura de los “superdelegados” que AMLO quiere imponer a nivel nacional, que serían una especie de vicegoberandores: ahí está el caso más representativo con Delfina Gómez, ex candidata de Morena al gobierno del Estado de México y también el de Luis Miguel Barbosa, que podría convertirse en “superdelegado” en Puebla.

