Recomendaciones para micro y pequeñas empresas

“Hora 14”

Mauricio Conde Olivares

Mientras Donald Trump acelera sus aspiraciones reeleccionistas y Andrés Manuel López Obrador intenta epistolarmente crear un vínculo de empatía con el bipolar presidente de los Estados Unidos, el actual panorama de la comunidad migrante en el vecino país sigue sin una resolución clara.

Han pasado semanas desde que este tema se volvió el centro de la conversación política, escalando en su importancia para cualquier ciudadano americano.

Debemos prestar atención a los hechos que advierten de una negativa en la administración central de los Estados Unidos de ceder espacios de libertad a las personas que solo buscan una mejor vida.

Estos hechos son: la reciente encuesta migratoria de Gallup Inc, y la situación con DACA que no termina por definirse.

En medio de las acciones emprendidas por el presidente Donald Trump para separar padres e hijos en la frontera entre México y Estados Unidos, la prestigiosa encuestadora Gallup Inc dio a conocer el pasado miércoles un estudio que plantea a la migración en general como la principal preocupación de los ciudadanos estadounidenses.

Un 22% de las personas estudiadas comentó que la migración es el principal problema de Estados Unidos, incluso por encima del desempeño actual del gobierno en turno.

La encuesta dilucida la evidente preocupación social que implica el hecho de separar familias, querer deportar a personas que han estado toda su vida en Estados Unidos y no permitir un refugio a personas que sufren violencia en sus contextos.

Tanto republicanos como demócratas han tratado el tema migratorio de la peor forma posible, siendo un reflejo de lo deslindada que está la política ante el sufrimiento social y real.

El pasar por alto los derechos humanos de millones de personas es un foco rojo en el contrato social que actualmente mantiene a la comunidad política.

La política de migración y el destino de miles de jóvenes beneficiarios de DACA, sigue sin una resolución final. Una de las recientes situaciones de la ya de por sí dura política migratoria del presidente Trump, fue otorgar recientemente “discrecionalidad total” a los agentes del servicio de migración para negar solicitudes.

Con esta nueva normativa, los agentes podrán rechazar solicitudes sin antes enviar una Solicitud de Evidencia o una Notificación de Intención Denegada.

Esto implica serias consecuencias para la comunidad migrante, pues ahora el solicitante de algún servicio migratorio deberá efectuar un pago nuevo y empezar otra vez, si este es negado sin motivo o explicación alguna. Esta medida entrará en vigor el próximo 11 de septiembre.

Aunado a esto, la solución para los denominados “Dreamers” y la formulación de una nueva reforma migratoria está lejana de avalarse. Un juez puso como fecha límite para la revocación de la cancelación de DACA el pasado 23 de Julio; sin embargo, la administración continúa exponiendo pretextos por los cuales permanece su cancelación.

Este hecho abrió una nueva fecha, el 27 de julio, para otorgar más información a la Corte de su negativa a la revocación, lo cual posibilita la construcción de argumentos más sólidos por parte de la administración central para seguir en la pelea por la cancelación de DACA.

Para este periodo electoral en Estados Unidos y en vista de las acciones en contra de la comunidad migrante, los latinos deben ejercer su voto por representantes que manifiesten interés en solucionar la situación de miles de personas que están sufriendo por el actuar de una serie de personas en el poder.

Su voto es el arma con la que se cuentan para que los temas migratorios no sean utilizados como monedas de cambio por unos políticos caprichosos de la actual administración que están en contra de la comunidad latina.

El error de Trump fue pensar que no son los latinos capaces de organizarse para exigir un trato igualitario y humano.

Es tiempo de demostrar y hacer efectiva la identidad colectiva latina y sirva de freno a los ataques desde el Congreso, con representantes que verdaderamente los defiendan.

Aquí el llamado es a votar por un país incluyente o usted ¿qué opina?

Por otra parte, le comento que el hecho de reducir costos es una de las prioridades de cualquier empresa para maximizar su productividad, sobre todo si son pequeñas o medianas.

Cuando están en esta etapa de vida, requieren de soluciones que les ayuden a llegar más rápido a sus objetivos en materia de gestión de documentos.

Ana Regina Álvarez, especialista de producto en Xerox Mexicana, nos recomienda al respecto tres acciones para que las pequeñas y medianas empresas estén mejor organizadas y hagan más funcionales sus recursos en su camino hacia la transformación digital.

1.- Ser una empresa digital a escala: Llevar a una empresa a la era digital es más sencillo de lo que podría parecer, el ciclo comienza al detectar necesidades para incorporarlas al ecosistema tecnológico, no todas las herramientas están hechas para todas las empresas, sin embargo, al detectar problemas y posibles soluciones, será más fácil definir cuáles son las más adecuadas para optimar recursos en proporción al tamaño de la compañía.

2.- Simplificar tareas y procesos: Todos los recursos, tanto humanos como tecnológicos son muy valiosos y se pueden aprovechar más al contar con un dispositivo todo en uno que combine las funciones de copiadora dúplex, impresora y escáner a color, el cual permita realizar varias tareas habituales a la vez, como escanear a correo electrónico o a impresión con conectividad inalámbrica desde dispositivos móviles, de esta forma las personas y los procesos estarán combinados y sincronizados para ser más eficientes.

3.- Privilegiar la seguridad de documentos: De acuerdo con un estudio realizado por Xerox y la firma de investigación Coleman Parkes el año pasado, 46% de las empresas no incluyeron a sus impresoras o multifuncionales dentro de sus estrategias de seguridad, a pesar de que pueden constituir la mayor amenaza dentro de la oficina para documentos de carácter confidencial o con información sensible. Contar con una opción de impresión segura, garantizará que los documentos no sean vulnerables ante los hackers o a personas que pretendan hacer mal uso de ellos.

La transformación digital no es un proceso complicado y mucho menos costoso, para comenzar a trazar el camino no es necesario invertir en grandes equipos, software o pautas en redes sociales, basta con valorar la información con la cual contamos y entender cómo podemos mejorar las tareas cotidianas para obtener mejores resultados.

En otro orden, resulta que expertos en seguridad de América Latina, se reúnen en México para plantear y buscar soluciones al problema del incremento de la delincuencia en América Latina y en especial en nuestro país.

Se dicen dispuestos a colaborar con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y destacan que el problema se resolverá no con más policías, sino atendiendo las causas sociales en primer lugar, adoptando nuevas tecnologías y con el incremento de la colaboración entre los sectores público y privado.

ASIS, Internacional, capítulo México, el principal impulsor a nivel mundial de la profesionalización del sector de la Seguridad y Protección Privada, dio inicio a su VIII Congreso Latinoamericano, con la presencia de expertos en la materia, quienes compartirán martes y miércoles, las mejores soluciones en la búsqueda de atender profesionalmente el grave problema de inseguridad que afecta a nuestro país y a otras naciones del continente.

Bajo el título, Seguridad 4.0. Estabilidad ante la incertidumbre, el evento fue inaugurado por el Comisionado General del Servicio de Protección Federal, Alfonso Ramón Bagur, quien destacó la colaboración que existe entre las áreas de seguridad pública del Gobierno de la República y las empresas y especialistas en seguridad privada.

El presidente de ASIS, Capítulo México, Gabriel Bernal, dio la bienvenida a los participantes en el Congreso y manifestó su disposición en colaborar con la experiencia y capacidad de ASIS Internacional en encontrar soluciones al grave problema de la inseguridad en las naciones de América Latina, en particular México.

Se manifestó dispuesto a colaborar con el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador y mostró su beneplácito por la rehabilitación de la Secretaría de Seguridad Pública federal; empero, lo anterior será motivo de posterior análisis en otra entrega de Hora 14.

mauricioconde59@outlook.com

https://mauriciocondeblog.wordpress.com