Trump-AMLO, “cuates”

Punto por punto

Augusto Corro

Primero lo positivo: las relaciones diplomáticas México-Estados Unidos, en el presente, son inmejorables.

Me refiero al trato entre el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador y el mandatario estadounidense Donald Trump.

Por teléfono y por carta ambos políticos demostraron que se encuentran dispuestos a llegar a metas que beneficien a ambos países.

Desde cualquier punto que se analice la situación diplomática, México se anotó un punto importante a su favor: más vale llevar buenas relaciones con el vecino (el país más poderoso del mundo), que enfrentarlo en una guerra que nunca ganaremos.

Siempre será mejor que los gobiernos de ambos países resuelvan sus problemas comunes de común acuerdo, porque, además, es necesario que así ocurra.

Por ejemplo, el conflicto migratorio que atañe a México y EU.

Es obvio que deberán buscarse medidas que ayuden, por lo menos, a reducir la migración.

En el tema de la producción y venta de estupefacientes los dos gobiernos podrían tener resultados más positivos si lo hacen juntos, que cada uno por su lado.

El Tratado de Libre Comercio (TLC), tras la declaración de amistad de AMLO-Trump, quizás ya no represente el obstáculo infranqueable y los interesados queden satisfechos con el convenio.

Lo negativo: Trump es una persona temperamental que se obsesiona con sus promesas. De la noche a la mañana puede variar su forma de pensar o de ver las cosas. No olvidar que los mexicanos fuimos blanco de sus ataques, en los que no dejó de llamarnos delincuentes. En temporada de campaña prometió la construcción del muro fronterizo México-EU y sigue con esa idea. Además, dijo, México pagará la barda. ¿Qué hará AMLO para convencer a su homologo a desistirse de levantar el muro que de nada servirá? También en los últimos meses, la política racista del presidente estadounidense se agudizó y no parece que cambien su modo de actuar.

En la zona fronteriza con México, las autoridades migratorias no se cansan de detener a familias de migrantes y separarlos de sus hijos.

En el asunto de la delincuencia organizada, las autoridades del vecino país no se dan por enteradas que tienen el mercado más grande de estupefacientes del mundo.

Mientras los estadounidenses disfrutan sus vicios, México se debate en una guerra con miles de muertos. ¿Cómo van a solucionar ese problema mayúsculo? La droga cruzará la frontera con muro o sin muro.

En el asunto del TLC, en el presente continúa la discusión entre los representantes de Trump y del gobierno de México, cuya administración terminará en noviembre próximo. ¿Firmará el convenio el próximo gobierno de AMLO?

En fin, estamos en días de franca camaradería entre Trump y AMLO.

A principios de semana, el magnate Trump describió al tabasqueño como una “persona estupenda” y se pronunció por “hacer algo muy positivo” para EU y México. Dijo el estadounidense “que estamos hablando con México sobre el TLC y creo que tendremos algo solucionado”.

El domingo, el presidente electo, AMLO, dio a conocer una carta enviada a Trump en la que hablaba de puentes de entendimiento y ofertas de colaboración en asuntos relacionados con el comercio, la migración y la seguridad. “Todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa en la relación de nuestras sociedades, sobre la base de la cooperación y la prosperidad”, concluyó AMLO.

Oportunidades en el Sur-Sureste

En los estados del sur-sureste la mayoría de sus habitantes viven en la pobreza. En esas zonas, la miseria llegó hace varios siglos y nadie pudo erradicarla. Hablamos de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Quintana Roo, etc.

En esas entidades se encuentra el mayor número de personas que padecen la pobreza extrema. El último terremoto que sacudió la región suriana evidenció las condiciones infrahumanas de sus pobladores.

El virtual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), planteó la posibilidad de atender los problemas con obras e inversiones que reactiven las economías de esos pueblos olvidados.

Se atenderá el resurgimiento del istmo de Tehuantepec, el traslado de la Secretaría de Turismo a Chetumal y la de Energía a Tabasco, así como la instalación de una refinería. Además se contempla la construcción del Tren Maya (Kalakmul, Campeche-Riviera Maya).

La infraestructura industrial y comunicaciones será un polo de desarrollo que permitirá la ocupación de la mano de obra local y de inmigrantes centroamericanos.

Nuestros paisanos no tendrán que emigrar al país del norte para emplearse; ya no estarán limitados a ocuparse en las zafras y en las cosechas de verduras y frutas.

