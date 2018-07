Anna Velasco ofrece “Dádiva” de amor

La cantante española lanza “Regresa a mí”, primer sencillo de lo que es su nuevo material discográfico

Arturo Arellano

Anna Velasco es una cantautora española, quien se encuentra actualmente promocionando su más reciente sencillo “Regresa a mí”, que se desprende de su nuevo disco “Dádiva”, mismo que ya ha dado mucho de qué hablar en México, Estados Unidos y por supuesto su país natal, de donde llega para intentar ganar un lugar en el corazón del público latino. El sencillo y su video ya están disponibles en plataformas digitales, mientras que el disco será lanzado tentativamente dentro de dos meses.

En relación a su disco y la aceptación que ha tenido de su público, dijo en entrevista para DIARIO IMAGEN.“La gente ha estado bastante receptiva, ha comentado mucho y hablado bien del material en redes sociales. Del sencillo se ha enamorado y el público está ansioso del video porque he plasmado en él mucho de lo que siento en esa canción y la gente lo manifiesta. Del disco lo que puedo decir es que todo parte desde el título que es ‘Dádiva’ que significa regalo, así me sentía yo, agradecida por tener este regalo de la música, el regalo de la vida, el regalo de poder componer y así ofrecer también un regalo para los demás, ese sería creo el hilo conductor de las canciones, es mi experiencia, mis emociones convertidas en regalos para la gente”.

Lo mismo asegura que “no me gusta encasillarme dentro de un solo género, si tuviera que decir que pertenezco a alguno, diría que es música pop, porque engloba todo lo que es la música popular. Estoy influenciada por muchos géneros como R&B, soul, pop en español y otros”. Y en el caso de las letras refiere “Mis letras las podría destacar porque son mucho más profundas, es parte de lo que he escuchado a lo largo de mi vida, me gusta que tengan un contenido que le deje algo a las personas”. Y entre esas influencias de la lírica destaca: “los boleros mexicanos, siempre he sido amante de la música de México y sus letras. De hecho hace dos años colaboré en un álbum con CoqueMuñiz, canté con él un tema y aquella experiencia me marcó mucho a nivel profesional, porque me di cuenta qué profundo es no sólo escuchar sino cantar los boleros, algo que me llevó a estar más conectada con el romanticismo”.

No descarta colaborar con artistas mexicanos ahora con canciones de su autoría “no tengo nada cerrado, pero para mí siempre está la puerta abierta para colaborar con otros artistas, es algo edificante, aprendo muchísimo, me encanta compartir con otros y ojalá se dé pronto con gente de México”.

Sobre los conciertos señaló que “no será sino hasta después de haber lanzado el segundo sencillo, dentro de dos o tres meses, entonces sí empezaremos a dar de manera inmediata fechas para las presentaciones en vivo. Lo mismo será lanzado el disco completo en formato físico y digital.