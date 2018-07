Prince Royce da en “El Clavo”

El joven “Príncipe de la Bachata”, es reconocido en México con certificado oro y platino, por las altas ventas y reproducciones de su más reciente sencillo

Ofrecerá conciertos, primero el 5 de septiembre en la Arena Ciudad de México y el 7 del mismo mes en la Arena Monterrey, en ambos como cabeza del cartel de “Latido Latino”

Arturo Arellano

Prince Royce, que se ha ganado a pulso de mucho trabajo el mote de “Príncipe de la Bachata”, refrenda su coronilla con “El c­lavo”, sencillo por el que su disquera Sony Music, le ha reconocido en México con el certificado de oro y platino, esto gracias a sus altas ventas y reproducciones en plataformas digitales.

Y en conferencia de prensa, Prince Royce, amable y sonriente, dijo “es un enorme gusto estar aquí, siempre es maravilloso volver a México, porque sé que es gracias a que la gente sigue disfrutando de mi trabajo y de lo que hago”.

Manuel Cuevas, vicepresidente de Marketing y Ventas de Sony Music México, subió al escenario que improvisaron para este encuentro con los medios y le entregó certificaciones de oro y platino por las altas ventas y reproducciones de su más reciente sencillo “El Clavo”, que sin duda ha sido un hit en plataformas digitales y la radio nacional. Sobre esto Royce apuntó: “el agradecimiento es para mi gente, esa que me ha apoyado desde siempre y para lo que se van sumando, porque sin ellos esta fiesta no continuaría, muchas gracias”.

En tanto, destacó que su interés es seguir haciendo camino dentro de la bachata, sin embargo, no se cierra a experimentar con otros géneros como ya lo ha hecho en anteriores duetos y colaboraciones.

Prince Royce habló sobre su amiga, la cantante Demi Lovato, “lo que pasa es que la mayoría de las veces el público no se da cuenta, y es normal, para la gente el artista es lo que ve en videos, conciertos y demás, pero lo que es un hecho es que la fama no es camino fácil, tener la presión de si un tema gustará o no, es bastante estresante. Yo conozco a Demi y es una buena persona, lo que espero es que se recupere pronto y que todos tengamos noción de la fuerza que pueden llegar a tener nuestras palabras sobre otros”.

Finalmente, Royce anunció sus conciertos para México el primero de ellos el 5 de septiembre en la Arena Ciudad de México y el segundo el 7 de septiembre en la Arena Monterrey, en ambos siendo la cabeza del cartel de “Latido Latino”, donde compartirá el escenario con Zion & Lennox, Piso 21, Gente de Zona, Reykon, Mario Bautista, Carlos Baute y Mando. “Como siempre vengo con ganas de darle a mi público mexicano lo mejor de mí, lo mejor de mi repertorio, haremos canciones de toda mi trayectoria y por supuesto los nuevos sencillos, la idea es armar la fiesta de siempre en cada escenario donde me he presentado”, concluyó.