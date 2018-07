Los derechos sociales que no todos conocen

Segunda vuelta

Luis Muñoz

En el país no todos conocen los derechos sociales a que tienen derecho, es más, ni siquiera han escuchado hablar de ellos, según reveló el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Los datos indican que 58.4% de la población no ha escuchado hablar sobre los derechos sociales, mientras que el 41.4% sí los conoce, y el 0.2 restante no los recuerda o no sabe de ellos.

A través de la encuesta “Derechos Sociales y Cohesión Social”, se sabe que el 25.8% de los consultados se ha enterado de ellos a través de la televisión, 14.8% por Internet o periódicos, 11.3% en la escuela, 10% en la radio, 7.7% por familiares o amigos y 1.3% por otros canales como conferencias, reuniones, marchas o libros.

¿Pero cuáles son éstos derecho sociales?

El derecho a la educación, a la salud, la alimentación, seguridad social, vivienda digna, igualdad entre hombres y mujeres; además del derecho a la libertad de expresión, al trabajo, a ser tomado en cuenta para las decisiones públicas, acceso a la justicia, al agua y saneamiento, entre otros.

Según la encuesta, el 78.4% cree que nunca o casi nunca se cumple el derecho al trabajo bien remunerado, en tanto que 18.6% considera que siempre o casi siempre sí se obtiene; el resto no opinó al respecto.

En cuanto a ser considerado para la toma de decisiones públicas, 72.3% considera que nunca o casi nunca se cumple; 24.4% piensa que siempre o casi siempre, y el restante omitió su opinión.

En lo referente a la seguridad social, 71.1% cree que nunca o casi nunca se cumple; 25.9% que siempre o casi siempre, y el resto no contestó. En el tema de vivienda digna, 58.8% cree que no se cumple este derecho; 37.7 piensa que sí, y el 3.6 no respondió.

En el acceso a servicios de salud de calidad, 57.6% asegura que nunca se cumple; 39.4% cree que siempre se realiza, y 3% no emitió comentario; en cuanto educación de calidad, el 52.8% señaló que no se satisface, mientras que el 43.4% asegura que sí.

Apuntados para dirigir al PAN

Una vez que pasó el trago amargo de las elecciones del 1 de julio, y aún en periodo de reflexión, los panistas en la capital del país se aprestan a renovar su dirigencia.

Bien que mal, porque no les queda de otra, asimilaron la derrota en las urnas y hoy buscan renace como el “Ave Fénix”. Doblaron la hoja para encaminarse a la elección de su nuevo dirigente.

Dos son los que se mencionan: Ernesto Sánchez Rodríguez y Andrés Atayde Rubiolo, para llegar a la dirigencia del partido que hoy ocupa Mauricio Tabe, quien será legislador en el primer Congreso de la Ciudad de México.

Sánchez Rodríguez estudio Ciencias Políticas y Administración Pública en la UNAM y tiene una maestría en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac. Fue, además, secretario técnico de Capacitación y Formación del Comité Estatal de 2009 a 2011; asesor de la Comisión de Gobierno en la Asamblea Legislativa, coordinador de asesores en la delegación Benito Juárez, consejero regional del partido, presidente del PAN en Cuajimalpa y actualmente diputado local.

Por su parte, Atayde Rubiolo tiene dos licenciaturas: en Ciencia Política y Economía, por el ITAM. En cuanto a su trayectoria política, la inició en 2005 como asesor del Seguro Popular en la Secretaría de Salud federal.

Apoyos de Nafin a Pymes

En los primeros seis meses de 2018 (enero a junio), Nacional Financiera logró canalizar recursos por un total de $4,203.4 millones de pesos en el estado de Querétaro, de los cuales $2,861 millones de pesos fueron a través de las garantías de los programas Pyme con la banca comercial y $1,342.4 mediante crédito.

De esta manera se ha logrado apoyar a un total de 3,800 pequeñas y medianas empresas, de las cuales 1,949 fueron con garantía Pyme y 1,851 con financiamiento.

Vale la pena comentar que entre crédito y garantía se han apoyado a 2,574 micro empresas, por un importe total de $737 millones de pesos.

En cuanto a segmentos empresariales, el monto se ha distribuido de la siguiente manera: En garantías, el 13.6% a la microempresa; el 67.1% a la pequeña empresa y el 19.3% restante entre la mediana y la gran empresa. También es importante resaltar que el 96% de los financiamientos otorgados han sido para apoyo a capital de trabajo y el 4% para otros destinos como adquisición de activos.

Senadores en Nueva Zelanda

Antes de que concluya la actual Legislatura en el Senado de la República, un grupo de integrantes de esta cámara, encabezados por su presidente, Ernesto Cordero, decidieron realizar una visita oficial del 25 al 29 de este mes a Nueva Zelanda, en el marco del 45 aniversario de relaciones bilaterales con México.

Como parte de su agenda, se reunirán con el presidente del Parlamento neozelandés, Trevor Mallard.

