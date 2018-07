¿Quién coordinará la pequeña bancada?

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Los 13 senadores del PRI están citados hoy por la dirigencia nacional para que, por votación, elijan a su coordinador.

De todos sólo uno, el yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, logró obtener su escaño por mayoría de votos.

Los otros 12 legisladores del tricolor llegarán al Senado el 1 de septiembre por la vía plurinominal, o por segunda minoría. De panzazo, diría el clásico.

En este contexto, si la cosa fuese pareja, de reconocimiento a méritos, no habría duda en señalar que Ramírez Marín debiera ser el coordinador de la bancada más pequeña que ha obtenido el PRI en toda su historia parlamentaria.

Es más, por experiencia legislativa el yucateco debiera serlo.

Pero sabrá Usted que desde Los Pinos, para qué le digo nombres, se quiere dejar un coordinador que sea de las lealtades al mandatario saliente.

Sin embargo, y aunque no lo crea, existen debates sobre si debe seguir o no la cultura de la “línea” o se debe ir a una elección sin dictados.

De ahí que al parecer el acuerdo pre-electoral de que el grupo priísta en el Senado debiera ser conducido por Miguel Ángel Osorio Chong quedó atrás.

El acuerdo voló por los aires con el voto masivo a favor de Morena.

Lo otro es que, ¿para qué querría ser Osorio Chong coordinador de 13 senadores?

La perspectiva anterior a la elección era que el ex secretario de Gobernación sería el coordinador de quizá una bancada de 40 o 50 senadores del PRI para desde ahí construir su posible candidatura presidencial en 2024.

Pero, ¿y ahora… con sólo 13?

Así que en el encuentro de hoy en el CEN del PRI quizá lo que prevalecerá es el pase.

Una disculpa de: ‘no, yo no, mejor el que sigue’.

Por ello se habla de que la coordinación de los 13 podría recaer en alguien con toda la experiencia como la tlaxcalteca Beatriz Paredes, a quien domina una imagen de cansancio.

O a lo mejor optan por alguno de los ex gobernadores, el del Estado de México Eruviel Ávila o el de Coahuila, Rubén Moreira.

Prácticamente todos descartan a Claudia Ruiz Massieu. Y con ella se acabó la baraja porque los que quedan la verdad pues no se los imagina uno al frente del pequeño grupo tricolor.

La cuestión es que, con Manuel Añorve, Sylvana Beltrones, Mario Zamora, Claudia Edith Anaya, Nuvia Mayorga y Vanessa Rubio se agota la próxima bancada del PRI.

Ellos deberán decidir hoy quién es su coordinador. ¿Para qué? Pues ni idea.

Los que llegan y los que se van

Las elecciones del 1 de julio no sólo impactaron al PRI.

La siguiente legislatura estará compuesta por 55 senadores de Morena; 24 del PAN; 13 del PRI; 8 del PRD; 7 del PES; 7 de Movimiento Ciudadano; 6 de PT; 6 del Verde y 2 de Nueva Alianza.

De entrada habrá 3 fracciones más.

Los que se van iniciaron hace 6 años de la siguiente forma: 54 del PRI; 38 del PAN; 22 del PRD; 7 del Verde; 5 del PT y 2 sin grupo. En total 5 fracciones.

Quiénes Comisión de la Verdad

En busca de destrabar las carencias legales que impiden ejecutar la orden de un Tribunal federal, para crear una Comisión de la Verdad a fin de avanzar en la búsqueda de la verdad en el caso de los 43 de Ayotzinapa, la senadora Angélica de la Peña presentó ayer una iniciativa, para establecer en Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la “Comisión de la Verdad” para investigar el paradero de los normalistas desaparecidos desde 2014.

A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, la legisladora explicó que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito ordenó reponer la investigación sobre el caso Iguala, ya que la indagatoria realizada por la PGR “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”, por lo que se solicitó la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia.

La sentencia, agregó en la iniciativa, también establece que este mecanismo tendrá libre e inmediato acceso a todo centro de detención y cada una de sus dependencias, así como a todo lugar que estimen pertinente, en especial, donde haya motivos para creer que están, estuvieron o se puedan encontrar los estudiantes.

De la Peña indicó que, a través del Consejero Jurídico, Leonel Granados Fernández, la Presidencia de la República consideró que dicho mandato “no tiene sustento normativo para su existencia y operación”.

El derecho a la verdad y la justicia de las víctimas, señaló la senadora, no debe regatearse, por el contrario, el Estado debería estar preocupado por cumplir sus compromisos y las observaciones que en el ámbito internacional tienen por graves violaciones a los derechos humanos.

Propuso que dicha Comisión se encuentre prevista en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con la finalidad de evitar argumentos que imposibiliten su creación. La propuesta se turnó a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos del Senado.

Que aclaren

Los recientes homicidios de alcaldes y regidores afiliados a Morena deben ser aclarados, exigió ayer la diputada Alicia Barrientos, al demandarle a la Comisión Permanente exhorte a los gobiernos y fiscalías estatales de Michoacán y Jalisco, agilice las investigaciones y se consigne a los autores materiales e intelectuales, para que sean castigados conforme a la ley.

En un punto de acuerdo que la legisladora presentó ante el pleno, a nombre de su compañero legislador Juan Romero Tenorio, ambos del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, expuso que la tarde del viernes 20 de julio de 2018, Eliseo Delgado Sánchez, alcalde electo de Morena en Buenavista Tomatlán, Michoacán, fue asesinado a balazos cuando se encontraba en un restaurante de la zona centro.

Comentó que las dirigencias estatales de Morena y del Partido del Trabajo en dicha entidad, exigieron justicia y poner fin a la ola de violencia en el estado.

Con este asesinato suman 6 los atentados contra candidatos a alcaldes en la zona desde que inició el pasado el proceso electoral federal.

Afirmó que dichos ataques han involucrado a militantes de todos los partidos políticos y en prácticamente todas las regiones del país.

Señaló que el mismo viernes 20 de julio del presente año, también fue asesinado a balazos el ex candidato a regidor de Morena en Tlaquepaque, Jalisco, Zenón Cocula Fierros, cuando circulaba en una camioneta en las inmediaciones de la colonia San Martín de las Flores de Abajo.

La diputada Barrientos dijo que durante las elecciones 2017-2018, el Indicador de Violencia Política registró un total de 774 agresiones contra políticos y 429 contra funcionarios no electos, es decir, funcionarios designados cuyos cargos de responsabilidad no dependen de procesos electorales. Esas agresiones, indicó, arrojaron un saldo final de 152 políticos y 371 funcionarios asesinados, 523 en total. La propuesta fue turnada a la Primera Comisión (Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia), para su estudio y dictamen, luego de que en votación económica el Pleno no la consideró de urgente y obvia resolución.

