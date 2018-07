“Mañana será otro día… Y mejor” llega a su final

Fernanda Borches brilló con su papel de Laura Alcántara y se perfila ahora hacia nuevos proyectos

El exitoso melodrama transmitirá su último capitulo este 29 de julio por “las estrellas”

Arturo Arellano

Fernanda Borches es una destacada actriz que interpretó a “Laur”, en el melodrama “Mañana será otro día… Y mejor”, que este domingo 29 de julio llegará a su final. La participación de Fernanda Borches como Laura Alcántara fue parte esencial del desarrollo de personajes como Diana Alcántara (Alejandra Barros), Camilo Sarmiento (Diego Olivera) y Rafael de la Maza (Emmanuel Palomares), quienes protagonizaron la telenovela.

Fernanda platicó en entrevista con DIARIO IMAGENen la que dijo “mi participación en la telenovela ha sido gratificante, me encariñé mucho con el personaje, porque tiene ese tinte de drama con comedia, siempre hice una cosa o la otra, jamás las dos juntas, así que fue muy satisfactorio. El proceso ha sido muy hermoso, al principio me tocó estar enfrentado al personaje de Angélica y los fans de ella me odiaban, pero en la medida que se desarrolla la historia ese odio se bajó y la gente se volvió muy activa, me hablaron en redes sociales cosas bastante positivas”. Destaca que con esto “Se habla de un buen trabajo porque la gente se está creyendo algo que les estás ofreciendo”.

Describe que su personaje “era una mujer caprichosa, insegura e inmadura, acostumbrada a que los demás le resuelvan la vida, pero tras una serie de sucesos y lecciones aprende a creer en sí misma. Tengo que reconocer que yo sí trabajo a partir de las cosas en común que tiene el personaje conmigo, al principio fue difícil porque tiene características no bien vistas para la sociedad, es básicamente una inútil y acostumbrada a que todos le resuelvan las cosas, pero luego aterriza y es más real, trabaja y entiende que tiene que ganarse las cosas para subsistir, evolución normal de los seres humanos”.

Añade que “hay algo muy positivo que tiene la televisión, mi mayor experiencia está en el teatro, donde ensayas de dos o tres meses antes de estrenar, así que tienes tiempo para conocer a tu personaje y desarrollarlo, nutrirlo, pero aquí en televisión y sobre todo en el género de la telenovela no se puede, cada vez los proyectos se hacen en menor tiempo, en este caso fueron cuatro meses y medio de grabaciones, y a pesar del tiempo hay que hacer las cosas con calidad, hay que ser efectivos con verdad y de manera orgánica”.

Sobre el capítulo final, refiere “habrá muchas sorpresas, porque ahora mismo hay un forcejeo nadie sabe si el personaje de ‘Mónica’ se va a quedar con el personaje de ‘Diego’ o con ‘Iñaki’, lo que es un hecho es que nadie se va a desilusionar. Más allá del triángulo amoroso, todos los personajes tienen historias reales, embarazos no deseados, alcoholismo, problemas financieros, entre muchas otras cosas que sí suceden allá afuera”.

Sobre sus próximos proyectos destacó “no puedo comentar porque muchos proyectos apenas se están confirmando, tengo teatro y cine para el segundo semestre de este año”.

El final de “Mañana será otro día… Y mejor” se transmitirá este domingo 29 de julio por “las estrellas” a las 19:00 horas.